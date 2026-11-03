La posible alineación titular del Liverpool para enfrentar al Fenerbahçe

El Liverpool sueña con la Champions League y va por buen camino. En sus primeros tres partidos consiguió tres victorias y marcha tercero en la tabla de posiciones con puntaje perfecto. Ahora, en su último compromiso europeo antes del parón internacional, viajará a Turquía para enfrentar al Fenerbahce, que ocupa el puesto 32 con apenas dos puntos. Va a ser una buena oportunidad para que los dirigidos por Andoni Iraola continúen sumando en la competición.

La posible alineación del Liverpool vs Fenerbahce

Florian Wirtz, Liverpool | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

POR: Alisson Becker - El error en la salida contra el Arsenal fue una excepción costosa para un arquero acostumbrado a resolver situaciones al límite. Su precisión con los pies es fundamental para la propuesta de Iraola, pero en Estambul va a tener que medir mejor los riesgos si no quiere sorpresas.

LD: Ronald Araújo - Defiende con tanta intensidad que contagia a sus compañeros y eleva el nivel de la defensa y de los mediocampistas. Su fortaleza física es uno de los recursos más importantes de los Reds.

DFC: Jérémy Jacquet - No es cosa de todos los días que un defensor tan jóven le vaya de igual a igual a los grandes delanteros de la Premier League y de Europa. Se ganó la titularidad con sus intervenciones y buena lectura defensiva para anticiparse.

DFC: Virgil van Dijk - El DT ultimamente le pide que se adelante para participar de la presión y la construcción ofensiva. Lo cual le da más libertad para moverse y delegarle algunas tareas a Jacquet.

LI: Milos Kerkez - Su aporte ofensivo contrasta (y compensa) con las dificultades que todavía tiene en la defensa. Si consigue equilibrar esas dos caras, el Liverpool va a tener un comodín por izquierda.

MC: Alexis Mac Allister - Fue el mejor de los Reds en la derrota del domingo y uno de los pocos que consiguió encontrar espacios entre las líneas defensivas gunners. Está haciendo todos los méritos para renovar su contrato y atravesando un inicio de temporada fantástico, con tres goles en la Champions.

MC: Ryan Gravenberch - Su titularidad ya no parece tan indiscutible como hace tan solo un par de partidos. La expulsión contra el Manchester City y el penal cometido ante el Chelsea lo complicaron, sobre todo por el crecimiento de Trey Nyoni. Tiene condiciones para recuperar terreno, pero va a tener que hacer un esfuerzo extra para lograrlo.

ED: Rio Ngumoha - Busca el duelo individual y tener la pelota en los pies. Lo que si, tiene que aprender a decidir más temprano los pases, para no perder la pelota en acciones innecesarias.

MCO: Florian Wirtz - Su mejor fútbol está cuando deja de ser enganche y rota posiciones con los extremos. El Liverpool espera que pueda reencontrarse con el gol y ser más determinante en el ataque.

EI: Bradley Barcola - Los tres goles que lleva en la Champions contrastan con su sequía en la Premier. Sabe como ganarles la posición a los defensores rivales, aunque tiene que conseguir mejorar la precisión del último toque.

DC: Alexander Isak - A diferencia de Mac Allister y Barcola, al sueco le sienta bien la Premier, donde es el goleador del equipo con seis tantos. Sabe hacer una lectura rápida del área rival para encontrar el espacio perfecto para definir.

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensas: Ronald Araujo, Jérémy Jaquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch

Mediapuntas: Rio Ngumoha, Florian Wirtz, Bradley Barcola

Delantero: Alexander Isak

Así se vería la formación del Fenerbahçe (4-3-3)

Portero: Ederson

Defensas: Semedo, Škriniar, Yiğit Efe Demir, Archie Brown

Mediocampistas: Kanté, Guendouzi, İrfan Can Kahveci

Delantero: Greenwood, Lukaku, Kerem Aktürkoğlu

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