La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar a la Roma

El Manchester United recibirá a la Roma este martes por la cuarta fecha de la etapa de liguilla de la Champions League, en la búsqueda de tres puntos de oro para acomodarse en la clasificación. Además, los dirigidos por Michael Carrick intentarán darle un fuerte espaldarazo a su entrenador, cuya continuidad está en la cuerda floja.

Los Diablos Rojos solamente le ganaron al Sabah por la UCL, con otras dos derrotas frente al Atlético de Madrid y el Como 1907. Por su parte, la Roma tiene 4 puntos, con un triunfo, un empate y una caída. Slovan Bratislava, Fenerbahce y Real Madrid, los respectivos contrincantes.

La posible alineación de Manchester United vs AS Roma

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Stefano Guidi/GettyImages

POR: Senne Lammens - La Champions le dio su única valla invicta de la campaña en el 4-0 contra el Sabah. Está lejos de un rendimiento superlativo, aunque las derrotas reiteradas del United no son exclusivamente su culpa.

LD: Leny Yoro - Vuelve de la suspensión por UEFA Champions League y se posicionará en la banda derecha, donde intentará frenar las subidas de Wesley y Mora.

DFC: Harry Maguire - Es indispensable, y más todavía cuando hay tantas bajas en la zaga. Le da regularidad y experiencia a una defensa que viene muy golpeada.

DFC: Lisandro Martínez - Viene de ser expulsado frente al Chelsea por un codazo que terminó en el penal que le dio el segundo gol a los de Xabi Alonso, pero aún así es uno de los más confiables que tiene Carrick a su disposición.

LI: Diogo Dalot - Fue uno de los mejores del equipo el domingo, sobre todo por como aprovechó los espacios para avanzar desde la izquierda. En Italia va a tener otra oportunidad más de mostrar esa versatilidad y generarle ocasiones favorables al equipo.

MC: Andrey Santos - Encadena ya varias titularidades consecutivas. Es muy prágmatico a la hora de tomar decisiones y eso le resulta útil al mediocampo para hacer circular la pelota sin complicarse la vida.

MC: Carlos Baleba - La sociedad con Andrey Santos da sus frutos en cuanto a los pases y la distribución de la pelota. Todavía tiene que trabajar en las distracciones defensivas que dejan espacios para que avancen los delanteros rivales.

ED: Amad Diallo - Su posición natural le permite acercarse al área con más frecuencia y explotar su habilidad para superar a los rivales con la pelota en los pies. Le falta mejorar la resolución de las jugadas, cuenta pendiente que va a intentar saldar contra la Roma.

MCO: Bruno Fernandes - Está en un muy mal momento, lejos de su mejor versión y con una frustración que empieza a jugarle en contra. Recuperar su influencia desde una posición conocida podría ser el primer paso para reencontrarse con el futbolista que Carrick necesita en este momento tan crítico.

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27 | Alex Pantling/GettyImages

EI: Matheus Cunha - Volvería a ser titular, aunque reubicado como extremo gracias a ser un delantero diferente que participa en la construcción de las jugadas, hasta cuando eso implica alejarse del área.

DC: Bryan Mbeumo - Un delantero resolutivo. Lleva cuatro goles y una asistencia en diez partidos. Sus mejores actuaciones se dan cuando está ubicado cerca del arco rival, donde, además, sabe aprovechar para distraer a los defensores y abrir espacios para que sus compañeros entren al ataque.

Así se vería la formación de Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensores: Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot

Mediocampistas: Andrey Santos, Carlos Baleba

Mediapuntas: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo

Delantero: Matheus Cunha

Así se vería la formación de la Roma (3-4-2-1)

AS Roma v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Giuseppe Bellini/GettyImages

Portero: Pierluigi Gollini

Defensores: Mario Hermoso, Evan N'Dicka, Daniele Ghilardi

Mediocampistas: Wesley, Marten De Roon, Bryan Cristante, Nahuel Molina

Mediapuntas: Rodrigo Mora, Matías Soulé

Delantero: Donyell Malen.

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