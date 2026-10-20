La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Como

El Manchester United va de mal en peor y ya suma seis partidos sin victorias. Este miércoles, contra el Como por la Champions League, tiene la oportunidad de cambiar la historia y reencaminar su temporada, que no empezó de la mejor manera. Los dirigidos por Michael Carrick suman tres puntos en el torneo europeo luego de una goleada 4-0 ante el Sabah en el debut, pero la posterior derrota contra el Atlético de Madrid los relegó en la tabla hasta el puesto 13. Podría ser peor, pero no tienen que dormirse en los laureles si quieren aspirar a ganar un trofeo.

La posible alineación de Manchester United vs Como

Bruno Fernandez, Manchester United | Soccrates Images/GettyImages

POR: Senne Lammens - La Champions le dio su única valla invicta de la campaña, en el 4-0 contra el Sabah... hace casi seis semanas. El fin de semana se mostró con más seguridad bajo los tres palos, pero el problema está en las salidas, sobre todo cuando los rivales lo presionan.

LD: Noussair Mazraoui - Leny Yoro está suspendido y, para fortuna del DT, Mazraoui está de regreso. El defensor conoce bien los dos laterales y tiene facilidad para interpretar cuándo intervenir sin dejar su posición.

DFC: Harry Maguire - Es indispensable, y más todavía cuando hay tantas bajas en la zaga. Le da regularidad y experiencia a una defensa que viene muy golpeada.

DFC: Matthijs de Ligt - Estuvo casi 11 meses sin disputar un partido y ahora tiene la posibilidad de regresar directamente en la Champions. El central fue operado de la espalda y todavía no sumó minutos desde su recuperación. Por las ausencias, Carrick podría apostar por su jerarquía sin saber realmente cómo va a responder a la exigencia de los 90 minutos.

LI: Diogo Dalot - Fue uno de los mejores del equipo el domingo, sobre todo por como aprovechó los espacios para avanzar desde la izquierda. En Italia va a tener otra oportunidad más de mostrar esa versatilidad y generarle ocasiones favorables al equipo.

MC: Andrey Santos - Encadena ya tres titularidades consecutivas. Es muy prágmatico a la hora de tomar decisiones y eso le resulta útil al mediocampo para hacer circular la pelota sin complicarse la vida.

MC: Carlos Baleba - La sociedad con Andrey Santos da sus frutos en cuanto a los pases y la distribución de la pelota. Todavía tiene que trabajar en las distracciones defensivas que dejan espacios para que avancen los delanteros rivales.

ED: Amad Diallo - Su posición natural le permite acercarse al área con más frecuencia y explotar su habilidad para superar a los rivales con la pelota en los pies. Le falta mejorar la resolución de las jugadas, cuenta pendiente que va a intentar saldar contra el Como.

MCO: Bruno Fernandes - Está en un muy mal momento, lejos de su mejor versión y con una frustración que empieza a jugarle en contra. Recuperar su influencia desde una posición conocida podría ser el primer paso para reencontrarse con el futbolista que Carrick necesita.

EI: Bryan Mbeumo - Un delantero resolutivo. Lleva cuatro goles y una asistencia en diez partidos. Sus mejores actuaciones se dan cuando está ubicado cerca del arco rival, donde, además, sabe aprovechar para distraer a los defensores y abrir espacios para que sus compañeros entren al ataque.

DC: Matheus Cunha - Podría volver directo al once titular. Es un nueve diferente que participa en la construcción de las jugadas, hasta cuando eso implica alejarse del área. Benjamin Sesko sigue lesionado, lo que le da la posibilidad de seguir sumando minutos.

Así se vería la formación de Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensores: Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Diogo Dalot

Mediocampistas: Andrey Santos, Carlos Baleba

Mediapuntas: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo

Delantero: Matheus Cunha

Así se vería la formación del Como (4-2-3-1)

Nico Paz, Como | NurPhoto/GettyImages

Portero: Jean Butez

Defensores: Yan Couto, Trevoh Chalobah, Jacobo Ramón, Álex Valle

Mediocampistas: Luis Milla, Lucas Da Cunha

Mediapuntas: Jesús Rodríguez, Nico Paz, Martin Baturina

Delantero: Anastasios Douvikas

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