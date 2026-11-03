La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar a AEK Atenas
El AEK Atenas y el Real Madrid se miden este miércoles 4 de noviembre en el Allwyn Arena por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League 2026/27. Los blancos llegan con puntaje perfecto en el torneo tras ganarle al Inter, la Roma y el Leipzig, y encadenan seis victorias seguidas entre todas las competiciones, entre ellas el 2-1 en el Clásico y el último 3-0 en El Sardinero ante Racing de Santander.
El dueño de casa, dirigido por Marko Nikolić suma tres puntos, tras ganarle al LASK en el debut y caer ante el Shakhtar y el Manchester City, y necesita sumar para seguir con vida.
A continuación, el posible once de José Mourinho en Grecia.
La posible alineación de Real Madrid vs AEK Atenas
POR - Thibaut Courtois: Mantuvo el arco en cero en Santander y sigue siendo una garantía en la Champions. Deberá cuidarse de dos goleadores como lo son Jović y Varga.
LD - Denzel Dumfries: Descansó en El Sardinero y vuelve al once en Champions. Potencia para ir y volver por la banda.
DFC - Antonio Rüdiger: Llega descansado luego de ser suplente ante Racing. El alemán aporta carácter y experiencia, algo clave en un estadio que se anticipa muy caliente.
DFC - Dean Huijsen: Fue titular ante el Leipzig y el Racing, mostrando un gran nivel en ambos partidos. Su salida limpia con la zurda es el primer eslabón del juego del Madrid.
LI - Álvaro Carreras: Descansó el domingo pensando en AEK. Rápido, de mucho recorrido y con buena conducción, le da al equipo una salida constante por la izquierda.
MC - Aurélien Tchouaméni: El ancla del mediocampo. Corta, ordena y le da equilibrio a un equipo con muchos futbolistas ofensivos, una tarea silenciosa pero fundamental en esta racha.
MC - Arda Güler: Está en un gran momento: fue el jugador del partido ante el Leipzig con un gol y en Santander le puso el pase a Bellingham para el 2-0. Su zurda es una de las grandes armas del Madrid.
ED - Yan Diomande: No para de sumar. Marcó en Santander luego de haber marcado un gol y haber dado una asistencia ante el Leipzig, además del gol del triunfo ante Villarreal. Poco a poco comienza a justificar la enorme inversión.
MCO - Jude Bellingham: Fue la figura en El Sardinero con un gol y el premio al jugador del partido. Llegada, presión y una capacidad única para aparecer en los momentos importantes.
EI - Vinícius Júnior: Vuelve tras perderse los últimos partidos de LaLiga por sanción. Llega con energía para recuperar protagonismo en un equipo que pareció no extrañarlo.
DC - Kylian Mbappé: No pudo levantar el Balón de Oro. En Santander anotó su 12° gol en LaLiga y en esta Champions ya le marcó al Inter y al Leipzig.
Así se vería la formación de Real Madrid (4-2-3-1)
Portero: Thibaut Courtois
Defensores: Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras
Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Arda Güler
Mediapuntas: Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior
Delantero: Kylian Mbappé
Así se vería la formación de AEK Atenas (4-4-2)
Portero: Alberto Brignoli
Defensores: Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios
Mediocampistas: Lovro Majer, Kervin Arriaga, Răzvan Marin, João Mário
Delanteros: Luka Jović, Barnabás Varga
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Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.