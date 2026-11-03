El AEK Atenas y el Real Madrid se miden este miércoles 4 de noviembre en el Allwyn Arena por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League 2026/27. Los blancos llegan con puntaje perfecto en el torneo tras ganarle al Inter, la Roma y el Leipzig, y encadenan seis victorias seguidas entre todas las competiciones, entre ellas el 2-1 en el Clásico y el último 3-0 en El Sardinero ante Racing de Santander.

El dueño de casa, dirigido por Marko Nikolić suma tres puntos, tras ganarle al LASK en el debut y caer ante el Shakhtar y el Manchester City, y necesita sumar para seguir con vida.

A continuación, el posible once de José Mourinho en Grecia.

La posible alineación de Real Madrid vs AEK Atenas

POR - Thibaut Courtois: Mantuvo el arco en cero en Santander y sigue siendo una garantía en la Champions. Deberá cuidarse de dos goleadores como lo son Jović y Varga.

LD - Denzel Dumfries: Descansó en El Sardinero y vuelve al once en Champions. Potencia para ir y volver por la banda.

DFC - Antonio Rüdiger: Llega descansado luego de ser suplente ante Racing. El alemán aporta carácter y experiencia, algo clave en un estadio que se anticipa muy caliente.

DFC - Dean Huijsen: Fue titular ante el Leipzig y el Racing, mostrando un gran nivel en ambos partidos. Su salida limpia con la zurda es el primer eslabón del juego del Madrid.

LI - Álvaro Carreras: Descansó el domingo pensando en AEK. Rápido, de mucho recorrido y con buena conducción, le da al equipo una salida constante por la izquierda.

MC - Aurélien Tchouaméni: El ancla del mediocampo. Corta, ordena y le da equilibrio a un equipo con muchos futbolistas ofensivos, una tarea silenciosa pero fundamental en esta racha.

MC - Arda Güler: Está en un gran momento: fue el jugador del partido ante el Leipzig con un gol y en Santander le puso el pase a Bellingham para el 2-0. Su zurda es una de las grandes armas del Madrid.

ED - Yan Diomande: No para de sumar. Marcó en Santander luego de haber marcado un gol y haber dado una asistencia ante el Leipzig, además del gol del triunfo ante Villarreal. Poco a poco comienza a justificar la enorme inversión.

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

MCO - Jude Bellingham: Fue la figura en El Sardinero con un gol y el premio al jugador del partido. Llegada, presión y una capacidad única para aparecer en los momentos importantes.

EI - Vinícius Júnior: Vuelve tras perderse los últimos partidos de LaLiga por sanción. Llega con energía para recuperar protagonismo en un equipo que pareció no extrañarlo.

DC - Kylian Mbappé: No pudo levantar el Balón de Oro. En Santander anotó su 12° gol en LaLiga y en esta Champions ya le marcó al Inter y al Leipzig.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensores: Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Arda Güler

Mediapuntas: Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación de AEK Atenas (4-4-2)

Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Portero: Alberto Brignoli

Defensores: Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavros Pilios

Mediocampistas: Lovro Majer, Kervin Arriaga, Răzvan Marin, João Mário

Delanteros: Luka Jović, Barnabás Varga

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