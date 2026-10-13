La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar a la Roma

La Roma y el Real Madrid se miden este miércoles 14 de octubre en el Estadio Olímpico por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Los blancos debutaron con un triunfo 2-1 sobre el Inter en el Bernabéu, mientras que los giallorossi sumaron un punto con el 1-1 en su visita al Fenerbahçe. El historial en la Champions favorece claramente al Real Madrid, que ganó ocho de los doce cruces entre ambos.

El partido tiene un condimento especial: José Mourinho, que dirigió a la Roma entre 2021 y 2024 y la llevó a ganar la Conference League, vuelve al Olímpico desde el banco rival. Enfrente estará el equipo de Gian Piero Gasperini, invicto en la Serie A y tercero en la tabla.

A continuación, el posible once merengue.

La posible alineación de Real Madrid vs Roma

POR - Thibaut Courtois: Tuvo mucho trabajo en el debut ante el Inter y el sábado sostuvo el triunfo ante el Villarreal con una doble atajada a Pape Gueye. Sigue siendo una garantía cuando el partido se pone cuesta arriba.

LD - Denzel Dumfries: Conoce de memoria el fútbol italiano por sus años en el Inter. Descansó ante el Villarreal y llega fresco para un partido de mucho ida y vuelta por las bandas.

DFC - Ibrahima Konaté: Rápido y potente en el duelo, es el central ideal para cortar las diagonales de Malen.

DFC - Antonio Rüdiger: Vuelve a un estadio que conoce bien ya que jugó dos temporadas en la Roma antes de llegar a la Premier League. Carácter, juego aéreo y liderazgo para una defensa con varias bajas.

LI - Álvaro Carreras: Entró en el final del partido ante el Inter y fue titular el sábado. Tiene recorrido, buena conducción y llegada para acompañar a Vinícius, aunque enfrente tendrá a un carrilero incansable como Nahuel Molina.

MC - Federico Valverde: Marcó el 2-0 ante el Inter en el debut y el sábado le puso un pase filtrado a Diomande para el gol del triunfo. Es el motor del equipo y uno de los futbolistas más completos de la plantilla.

Real Madrid v Villarreal - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

MC - Bernardo Silva: Descansó ante el Villarreal pensando en en el partido ante Roma. Inteligencia, control en espacios reducidos y una capacidad para administrar la pelota que vale mucho en un estadio caliente como el Olímpico.

ED - Arda Güler: No estuvo en el debut europeo y tendría su primera gran noche de Champions en la temporada. Con su zurda filtra pases entre líneas y se anima desde afuera del área.

MCO - Jude Bellingham: Un futbolista hecho para las noches de Champions. Llega al área, presiona, conduce y suele aparecer en los partidos más calientes.

EI - Vinícius Júnior: Entró en el segundo tiempo ante el Villarreal y terminó expulsado por tirarle del pelo a Nathan Saliba. Su desequilibrio por la izquierda vuelve a ser un arma clave para Mourinho.

DC - Kylian Mbappé: Abrió el marcador ante el Inter y fue el jugador del partido en el debut europeo. En LaLiga lleva siete goles y dos asistencias en siete partidos.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensores: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras

Mediocampistas: Federico Valverde, Bernardo Silva

Mediapuntas: Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación de Roma (3-4-2-1)

Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Portero: Pierluigi Gollini

Defensores: Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso

Mediocampistas: Nahuel Molina, Manu Koné, Marten de Roon, Wesley

Mediapuntas: Paulo Dybala, Matías Soulé

Delantero: Donyell Malen

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