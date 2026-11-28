El Real Madrid y el Deportivo Alavés se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la decimocuarta jornada de LaLiga 2026/27. Los blancos atraviesan un momento extraordinario. El 5-1 al PSV en la Champions fue su décima victoria consecutiva entre todas las competiciones, y en LaLiga ganaron sus seis partidos como locales. Están a tres puntos del Barcelona y quieren seguir metiendo presión.

La gran novedad en el equipo sería la vuelta de Dumfries al lateral derecho, lo que le permite a Mourinho devolver a Valverde al mediocampo junto a Tchouaméni. Bellingham, determinante entrando desde el banco ante PSV, volvería a ser titular como enganche.

A continuación, el posible once de José Mourinho para tratar de llevarse la victoria en el Bernabéu.

La posible alineación del Real Madrid vs Alavés

POR - Thibaut Courtois: Diez goles encajados en 12 partidos en esta Liga para el portero belga, además de cuatro vallas invictas. Ante PSV solo sufrió el gol de Perisic de penal, luego fue un espectador más del encuentro.

LD - Denzel Dumfries: Un lateral con con alma de delantero. Tiene potencia, sabe cuándo pasar al ataque y es sumamente efectivo cuando llega a posición de gol.

DFC - Ibrahima Konaté: Su fortaleza física será clave ante una dupla de choque como Toni Martínez y Lucas Boyé.

DFC - Dean Huijsen: Su gran virtud es la salida. Con su zurda rompe líneas con pases largos que encuentran a los atacantes en carrera. Ante una defensa de cinco como la del Alavés, esa capacidad para saltar líneas puede ser la llave que abra el partido.

LI - Marc Cucurella: Es uno de los laterales que más llega al área en LaLiga. Intenso en la marca, también se incorpora con criterio al ataque y es profundo por el costado izquierdo.

MC - Federico Valverde: Vuelve a su posición natural después de una noche enorme ante el PSV: marcó el gol del empate, ganó cinco de los seis duelos que disputó y evitó un gol con una barrida como último hombre. El capitán volvió a ser aquel de sus mejores épocas.

Federico Valverde | Angel Martinez/GettyImages

MC - Aurélien Tchouaméni: El que más balones recupera en el mediocampo blanco. Su juego aéreo será un recurso más para frenar los envíos largos que el Alavés suele buscar hacia sus delanteros.

ED - Arda Güler: Viene de dar dos asistencias ante el PSV, partido en el que generó cinco ocasiones de gol, más que ningún otro jugador en la cancha. Cada vez que toca la pelota en el último tercio, el Madrid se acerca al gol.

MCO - Jude Bellingham: Le cambió la cara al Madrid ante el PSV. Marcó un golazo para el 2-1 y le dio el pase a Vinícius para el quinto. Sin pelota presiona arriba y es el primero en cortar las salidas rivales.

EI - Vinícius Júnior: Después de la sanción, recuperó la chispa en el uno contra uno. Frente al Celta fue el asistidor de Carlos Espí en el gol del triunfo.

DC - Kylian Mbappé: El goleador del Madrid en LaLiga (13 goles) y en Champions (6 tantos). Rara vez no deja su marca en la red y es el gran temor de cualquier defensa por su capacidad para encontrar los espacios y su efectividad dentro del área.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensores: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni

Mediapuntas: Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación de Alavés (3-5-2)

Lucas Boye | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Portero: Antonio Sivera

Defensores: Nahuel Tenaglia, Koski, Jonny Otto

Mediocampistas: Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Denis Suárez, Abde Rebbach

Delanteros: Toni Martínez, Lucas Boyé

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