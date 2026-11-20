El Real Madrid y el Celta de Vigo se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la decimotercera jornada de LaLiga 2026/27. Los blancos son segundos con 30 puntos, a dos del Barcelona, y atraviesan su mejor momento de la temporada: ganaron sus últimos ocho partidos entre todas las competiciones, entre ellos el 2-1 en el Clásico y el 0-3 en Mestalla ante el Valencia, antes del parón de selecciones.

El Celta de Claudio Giráldez no termina de arrancar. Marcha undécimo con 13 puntos, producto de solo dos victorias, siete empates y tres derrotas. Pero el Bernabéu le trae buenos recuerdos: en diciembre de 2025 se llevó un triunfo 0-2.

A continuación, el posible once de José Mourinho.

La posible alineación del Real Madrid vs Celta

POR - Thibaut Courtois: Lleva dos partidos seguidos de LaLiga con el arco en cero, en Santander y en Mestalla, donde el Valencia apenas remató cuatro veces. Su seguridad es uno de los pilares de esta racha.

LD - Denzel Dumfries: Vio desde el banco la goleada en Mestalla y vuelve al once con piernas frescas. Potente, de mucho recorrido y peligroso en el juego aéreo, tendrá un duelo físico con Javi Galán por la banda derecha.

DFC - Ibrahima Konaté: Fue titular en Mestalla y es una pieza fija de la zaga. Rápido y potente en el duelo, será clave para cortar los desmarques de Jutglà a la espalda de la defensa.

DFC - Dean Huijsen: Volvió del parón tras ser titular con España en Praga. Su salida limpia con la zurda es el primer eslabón del juego del Madrid ante un rival que se defenderá con línea de cinco.

LI - Marc Cucurella: Uno de los puntos altos en Mestalla. Llega en un gran momento tras la ventana con el seleccionado. Intensidad, presión y una proyección constante por la izquierda.

MC - Aurélien Tchouaméni: Es la gran duda de Mourinho por unos problemas físicos. Si llega, es el ancla que le da equilibrio a un equipo con muchos futbolistas ofensivos.

MC - Federico Valverde: Vuelve al mediocampo, su posición natural, después de jugar como lateral en Mestalla, donde abrió el marcador a los 28 minutos. Su despliegue de ida y vuelta y su remate de media distancia le dan al Madrid un volante capaz de defender y llegar al área en la misma jugada.

ED - Yan Diomande: No para de sumar en su primera temporada. Ya marcó ante el Villarreal, el Racing y el Leipzig. En Mestalla vio una amarilla, pero dejó otra vez muestras de su desequilibrio por la banda. Con Vini disponible, no podrá relajarse si quiere seguir en el equipo titular.

Yan Diomande | Quality Sport Images/GettyImages

MCO - Jude Bellingham: Con Inglaterra se dio el gusto de ganarle a España y romper su racha de 43 partidos invicta. Llegada, presión y personalidad, es el futbolista que une el mediocampo con el ataque.

EI - Arda Güler: Atraviesa el mejor momento de su carrera. Fue el MVP del partido en Mestalla con un gol y la asistencia para Mbappé, como ya lo había sido ante el Leipzig. Su zurda es una de las grandes armas de Mourinho.

DC - Kylian Mbappé: Cerró la goleada en Mestalla tras un pase de Güler y sigue siendo el gran goleador del equipo. Acumula siete encuentros consecutivos festejando con la camiseta blanca.

Así se vería la formación de Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensores: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde

Mediapuntas: Yan Diomande, Jude Bellingham, Arda Güler

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación de Celta de Vigo (3-4-3)

Claudio Giraldez | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Portero: Ionuț Radu

Defensores: Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso

Mediocampistas: Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Javi Galán

Delanteros: Hugo Álvarez, Ferran Jutglà, Pablo Durán

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