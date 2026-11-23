La posible alineación titular del Real Madrid para enfrentar al PSV
El Real Madrid y el PSV Eindhoven se ven las caras este martes 24 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Los blancos son uno de los pocos equipos con pleno en el torneo tras vencer al Inter, a la Roma, al Leipzig y al AEK Atenas, por lo que una nueva victoria los dejaría prácticamente con un pie en los octavos de final.
Enfrente estará el PSV de Peter Bosz líder de la Eredivisie, pero que en Europa no encuentra el camino. Marcha 24° con cuatro puntos y viene de perder 1-2 ante el Brujas en casa.
Para Mourinho, la gran novedad está en la izquierda. Vinícius volvió de su sanción con una asistencia decisiva ante el Celta y recuperaría su lugar en el once, con Güler por la derecha y Valverde de nuevo como lateral.
La posible alineación del Real Madrid vs PSV
POR - Thibaut Courtois: Ante un PSV que llega mucho al área y lleva goles en cada partido de su liga, sus reflejos pueden ser decisivos. En esta Champions lleva recibidos 7 goles en 4 encuentros.
LD - Federico Valverde: El capitán vuelve al lateral, donde ya marcó ante el Valencia. En Atenas entró desde el banco para clavar el misil que le dio el triunfo al Madrid.
DFC - Ibrahima Konaté: Descansó en Atenas y disputó los 90' ante el Celta. Rápido y potente en el mano a mano, será clave para seguir los movimientos de Guus Til entre los centrales.
DFC - Dean Huijsen: Salida limpia con la zurda, presencia y fortaleza en el juego aéreo. Ante un rival que presiona arriba, su capacidad para romper la primera línea con un pase será fundamental.
LI - Marc Cucurella: En Atenas le puso el centro a Bellingham para el 1-1 y fue de lo más punzante del equipo. Tendrá enfrente a Perišić, un extremo con oficio y mucha llegada.
MC - Aurélien Tchouaméni: Superadas las dudas físicas que lo dejaron afuera en Atenas, vuelve a ser el ancla del mediocampo. Su lectura y su capacidad para cortar contraataques son vitales ante un rival que ataca con mucha gente.
MC - Bernardo Silva: El futbolista que le da pausa al equipo. Maneja la pelota, hace jugar al resto y sabe romper líneas sin balón. Será clave para desarmar la presión alta del PSV.
ED - Arda Güler: Un jugador exquisito. Su zurda marca la diferencia en el balón parado y cada vez que busca el arco de media distancia.
MCO - Jude Bellingham: Fue la figura en Atenas, marcando el gol del empate con un taco delicioso. Llegada, presión y una gran personalidad que lo convierten en el alma de este equipo.
EI - Vinícius Júnior: Volvió tras cumplir su sanción y respondió con la asistencia para el gol agónico de Carlos Espí ante el Celta. Recupera la titularidad con hambre de volver a ser ese jugador determinante.
DC - Kylian Mbappé: Falló un penal ante el Celta, pero sigue siendo el gran goleador del Madrid, con 13 goles en LaLiga. En esta Champions ya le marcó al Inter, al Leipzig y al AEK.
Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)
Portero: Thibaut Courtois
Defensores: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella
Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva
Mediapuntas: Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior
Delantero: Kylian Mbappé
Así se vería la formación del PSV (4-2-3-1)
Portero: Matěj Kovář
Defensores: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostić
Mediocampistas: Kaishu Sano, Mauro Júnior
Mediapuntas: Ivan Perišić, Sven Mijnans, Ruben van Bommel
Delantero: Guus Til
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Daniel Szwarc es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Licenciado en Administración, su verdadera pasión siempre es el fútbol y la vive como hincha de River Plate. Con 13 años en medios digitales y más de 12.000 artículos escritos, también dirigió la sección de Deportes del diario español Hércules.