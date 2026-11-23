El Real Madrid y el PSV Eindhoven se ven las caras este martes 24 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. Los blancos son uno de los pocos equipos con pleno en el torneo tras vencer al Inter, a la Roma, al Leipzig y al AEK Atenas, por lo que una nueva victoria los dejaría prácticamente con un pie en los octavos de final.

Enfrente estará el PSV de Peter Bosz líder de la Eredivisie, pero que en Europa no encuentra el camino. Marcha 24° con cuatro puntos y viene de perder 1-2 ante el Brujas en casa.

Para Mourinho, la gran novedad está en la izquierda. Vinícius volvió de su sanción con una asistencia decisiva ante el Celta y recuperaría su lugar en el once, con Güler por la derecha y Valverde de nuevo como lateral.

La posible alineación del Real Madrid vs PSV

POR - Thibaut Courtois: Ante un PSV que llega mucho al área y lleva goles en cada partido de su liga, sus reflejos pueden ser decisivos. En esta Champions lleva recibidos 7 goles en 4 encuentros.

LD - Federico Valverde: El capitán vuelve al lateral, donde ya marcó ante el Valencia. En Atenas entró desde el banco para clavar el misil que le dio el triunfo al Madrid.

DFC - Ibrahima Konaté: Descansó en Atenas y disputó los 90' ante el Celta. Rápido y potente en el mano a mano, será clave para seguir los movimientos de Guus Til entre los centrales.

DFC - Dean Huijsen: Salida limpia con la zurda, presencia y fortaleza en el juego aéreo. Ante un rival que presiona arriba, su capacidad para romper la primera línea con un pase será fundamental.

LI - Marc Cucurella: En Atenas le puso el centro a Bellingham para el 1-1 y fue de lo más punzante del equipo. Tendrá enfrente a Perišić, un extremo con oficio y mucha llegada.

MC - Aurélien Tchouaméni: Superadas las dudas físicas que lo dejaron afuera en Atenas, vuelve a ser el ancla del mediocampo. Su lectura y su capacidad para cortar contraataques son vitales ante un rival que ataca con mucha gente.

MC - Bernardo Silva: El futbolista que le da pausa al equipo. Maneja la pelota, hace jugar al resto y sabe romper líneas sin balón. Será clave para desarmar la presión alta del PSV.

Bernardo Silva | NurPhoto/GettyImages

ED - Arda Güler: Un jugador exquisito. Su zurda marca la diferencia en el balón parado y cada vez que busca el arco de media distancia.

MCO - Jude Bellingham: Fue la figura en Atenas, marcando el gol del empate con un taco delicioso. Llegada, presión y una gran personalidad que lo convierten en el alma de este equipo.

EI - Vinícius Júnior: Volvió tras cumplir su sanción y respondió con la asistencia para el gol agónico de Carlos Espí ante el Celta. Recupera la titularidad con hambre de volver a ser ese jugador determinante.

DC - Kylian Mbappé: Falló un penal ante el Celta, pero sigue siendo el gran goleador del Madrid, con 13 goles en LaLiga. En esta Champions ya le marcó al Inter, al Leipzig y al AEK.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-2-3-1)

Portero: Thibaut Courtois

Defensores: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva

Mediapuntas: Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación del PSV (4-2-3-1)

PSV viene de caer ante el Brujas | JOHN THYS/GettyImages

Portero: Matěj Kovář

Defensores: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostić

Mediocampistas: Kaishu Sano, Mauro Júnior

Mediapuntas: Ivan Perišić, Sven Mijnans, Ruben van Bommel

Delantero: Guus Til

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