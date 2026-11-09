La preocupación que inquieta a Mourinho con el Real Madrid en plena racha de victorias

El Real Madrid atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada 2026/27. Con ocho victorias consecutivas, el equipo consiguió consolidar una dinámica positiva y llegar al parón de selecciones con confianza.

Sin embargo, la pausa en las competencias de clubes supone un motivo de inquietud para José Mourinho, especialmente por la cantidad de futbolistas que abandonarán la disciplina madridista durante los próximos días.

El principal temor del entrenador portugués está relacionado con la recuperación física de sus jugadores. Después de un tramo exigente de competencia, el cuerpo técnico considera fundamental que el plantel pueda descansar y realizar trabajos específicos para evitar lesiones musculares.

8️⃣📈 Real Madrid win 8 games in a row for the first time since 2022. pic.twitter.com/6i78wE2Lum — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 7, 2026

No obstante, con la fecha FIFA de noviembre en el calendario, el Real Madrid perderá el control directo sobre la preparación y el seguimiento de 18 de sus futbolistas.

Mourinho pide atención a las selecciones

Después de la última victoria por 3-0 frente al Valencia, Mourinho habló públicamente sobre el problema que representa el calendario internacional y reconoció que preferiría tener a sus jugadores bajo la supervisión de su propio cuerpo técnico durante este período.

"Si ellos ahora se quedan conmigo y con mi staff, nosotros tendríamos una atención muy especial a la hora de recuperar a esta gente, pero ellos estarán con sus selecciones", explicó el entrenador, que también aprovechó para enviar un mensaje a los seleccionadores nacionales.

El técnico entiende que los compromisos internacionales requieren entrenamientos y preparación para afrontar los partidos, pero considera que también debe existir una planificación adecuada para aquellos futbolistas que llegan con un importante desgaste acumulado. En ese sentido, insistió en la necesidad de prestar especial atención a los procesos de recuperación y evitar exigencias innecesarias.

Vinícius y Endrick, dos nombres bajo la lupa

Entre los futbolistas que estarán bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, Mourinho hizo referencia a Vinícius Júnior y Endrick. El portugués aclaró que su preocupación no estaba dirigida particularmente al seleccionador brasileño y reconoció que ambos jugadores pueden ser importantes para sus respectivos partidos.

Australia v Brazil | Albert Perez/GettyImages

De hecho, señaló que entiende la necesidad de que Vinícius tenga participación y que también recibiría positivamente que Endrick pueda sumar minutos. Sin embargo, diferenció las necesidades deportivas de cada selección de la obligación de proteger la condición física de los futbolistas.

El calendario, un desafío para el Real Madrid

El parón internacional llega en un momento en el que el conjunto merengue necesita mantener la continuidad de su buen rendimiento. Las ocho victorias consecutivas representan un impulso importante, pero cualquier lesión durante esta ventana podría alterar los planes del cuerpo técnico de cara al regreso de las competencias.

El Real Madrid retomará la actividad el sábado 21 de noviembre, cuando visite al Celta de Vigo por LaLiga. Tres días después, el martes 24, afrontará su siguiente compromiso ante el PSV Eindhoven, por la UEFA Champions League.

Por ahora, Mourinho no puede hacer mucho más que confiar en la planificación de las federaciones y esperar que todos regresen en buenas condiciones. "A ver si tenemos suerte", resumió el portugués.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27