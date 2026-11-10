La primera baja de Monterrey sería un fichaje que llegó con grandes expectativas

Monterrey comienza a preparar una profunda reestructuración de su plantilla de cara al próximo mercado de invierno. Después de un semestre complejo, Matías Almeyda considera necesario realizar cambios importantes dentro del equipo, comenzando por la salida de varios futbolistas que no han conseguido convencer al entrenador argentino.

El primer nombre señalado es Luca Orellano, extremo argentino que llegó a la institución apenas en enero y cuyo futuro parece estar lejos del conjunto regio. De acuerdo con información revelada por Aldo Rodríguez, el futbolista ha perdido la confianza de Almeyda, quien habría solicitado directamente su baja a la directiva.

#FutbolAlDía | ¿LUCA ORELLANO FUERA DE RAYADOS?🤯



🗣️"Ya hay un jugador que está tachado por Matías Almeyda. Le dijo a la directiva que necesita que se vaya y le traigan a otro, es Luca Orellano. Ya no le convenció".



🎙️Aldo Rodríguez pic.twitter.com/KXVAwN3hyD — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 9, 2026

La postura del entrenador responde principalmente a cuestiones deportivas. Orellano no reúne las características que Almeyda considera necesarias para desarrollar su propuesta futbolística, motivo por el cual pretende incorporar a un extremo de condiciones diferentes.

Aunque, concretar la salida del argentino no será una operación sencilla para Monterrey. El futbolista llegó hace menos de un año y cuenta con un contrato económicamente muy importante y además, con vigencia a largo plazo, situación que complica cualquier negociación.

Atlante v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Entre las alternativas que podrían estudiarse aparecen una transferencia definitiva o una cesión que permita reducir la carga salarial. No obstante, todavía no existe información sobre negociaciones avanzadas con otros equipos. Lo que parece evidente es que Orellano ha dejado de formar parte de los planes de Almeyda para 2027.

Además, el extremo argentino no sería el único futbolista con su salida prácticamente definida. Se entiende que Almeyda ya tiene idntificados a otros elementos que tampoco entran en su proyecto deportivo.

De esta manera, Monterrey se prepara para uno de los mercados más importantes de su reciente historia. La directiva tendrá que respaldar las decisiones de Almeyda pues es evidente que con las piezas que el técnico tiene sobre el tablero, no se está llegando a la tierra prometida.