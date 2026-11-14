La razón por la que Óscar Pareja no llegaría a los Tigres

La directiva de los Tigres de la UANL trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador de cara al siguiente torneo de la Liga MX. Sin embargo, el conjunto regiomontano ha encontrado competencia internacional por uno de los candidatos que figuran dentro de su lista de alternativas: Óscar Pareja.

El entrenador colombiano, quien cuenta con una amplia trayectoria dentro de la MLS, tiene mercado en el fútbol de los Estados Unidos. De acuerdo con información del periodista Tom Bogert, el estratega es uno de los principales objetivos del DC United para asumir las riendas del equipo.

⚫️ Sources: Oscar Pareja has emerged as a top candidate for D.C. United if the club parts ways with head coach Rene Weiler this offseason.



Weiler still head coach of DCU as of today. Sources across the league believe a change will happen... but nothing yet. Still fluid.



Pareja… pic.twitter.com/gN5jNaGrcr — Tom Bogert (@tombogert) November 11, 2026

El conjunto de la capital estadounidense ya habría establecido contacto con Pareja para conocer su disponibilidad y las condiciones bajo las cuales podría incorporarse al proyecto deportivo. Las gestiones se mantendrían abiertas.

Este movimiento supone una complicación para los Tigres, que mantienen al colombiano entre sus alternativas para liderar la reconstrucción deportiva del club. Su experiencia en el fútbol norteamericano, así como su conocimiento de la Liga MX tras dirigir a los Xolos de Tijuana, son argumentos que respaldan su candidatura.

LA Galaxy v Orlando City - Leagues Cup Third Place Match | Ronald Martinez/GettyImages

No obstante, la prioridad de la directiva de los felinos seguiría siendo Guillermo Barros Schelotto. El entrenador argentino se perfila como el candidato que genera mayor interés dentro de la institución regia, quienes lo buscaron formalmente meses atrás, recibiendo una negativa por parte del técnico.

El principal inconveniente para concretar la llegada del estratega sudamericano radica en su situación contractual. Barros Schelotto mantiene un vínculo vigente con Vélez Sarsfield hasta diciembre y su intención es esperar a que concluya dicho compromiso antes de sentarse a negociar su posible incorporación con los de la UANL.

Tigres debe tomar decisiones en el corto plazo: atacan por Pareja ya mismo, o esperan a Barros Schelotto con el riesgo de que el colombiano pueda decantarse durante dicho lapso de tiempo por un retorno a la MLS.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX