El Arsenal sufrió su primer gran golpe de la temporada: los Gunners cayeron ante el modesto Fleetwood Town FC en la cuarta ronda de la EFL Cup (también conocida como Carabao Cup). El equipo de la cuarta división inglesa abrió el marcador al minuto 21 con gol de Aaron Loupalo-Bi, mientras que el conjunto londinense emparejó los cartones al 50 a través de una anotación de Viktor Gyökeres.

El ganador del partido se definió a través de la tanda de penaltis, en la que el Fleetwood Town se impuso por 5-3.

Al final del encuentro, Mikel Arteta, entrenador de los Gunners, dio su opinión sobre el partido. El técnico español felicitó al Fleetwood por avanzar a la siguiente ronda del torneo y aseguró que era "un día triste" para el Arsenal.

El Arsenal cayó ante un equipo de cuarta división en la EFL Cup | Nick Potts - PA Images/GettyImages

A pesar de la eliminación, el técnico europeo destacó la actitud de sus futbolistas y mencionó que tuvieron la posesión del balón y generaron muchas opciones al frente, aunque no supieron aprovecharlas.

En cuanto a la actitud, no tengo ninguna queja. De otra forma, estaría completamente furioso (...) Estoy triste, creo que todos estamos tristes. Tenemos una enorme responsabilidad: representar este escudo de la mejor manera posible Mikel Arteta

Arteta fue muy enfático en asegurar que la derrota ante el equipo de la League Two inglesa no se debió a una falta de "esfuerzo, dedicación o determinación", sino que a su equipo le faltaron "otras cosas" para reflejar en el marcador la gran diferencia que hubo entre ambos clubes este martes.

De acuerdo con las estadísticas del duelo, el Arsenal generó 18 remates, por dos del Fleetwood FC, tuvo cinco remates con dirección al arco y 57% de la posesión del balón.

Los Gunners volverán a la actividad este domingo 1 de noviembre cuando visiten al Liverpool en Anfield en la jornada 9 de la Premier League.