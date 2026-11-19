De cara al mercado de fichajes de invierno, el nombre de Nico Paz vuelve a estar sobre la mesa para el Real Madrid: el Merengue conserva una cláusula de recompra a un precio llamativo para tamaña figura y la tentación de ejecutarla es absoluta, aunque las partes todavía evalúan los mejores pasos a seguir para la plantilla de la Casa Blanca y el desarrollo del futbolista internacional argentino.

A continuación, el análisis completo de la situación.

La actualidad de Nico Paz

El 10 del Como 1907 está teniendo otra temporada brutal | FRANCOIS LO PRESTI/GettyImages

El futbolista nacido en Tenerife encontró en el Como 1907 su lugar en el mundo: le estaba costando mucho hacerse un lugar en el armado del Real Madrid y fue traspasado de manera definitiva a mediados de este año a cambio de 60 millones de euros.

Esta ya es su tercera temporada en el club del norte italiano y ha logrado hacerse de un lugar de privilegio en la consideración de Césc Fábregas, además de ganarse el honor de vestir el dorsal 10 gracias a su permanencia como titular indiscutido. En total, acumula 89 partidos en el Como, con 25 goles e igual cantidad de asistencias.

“Hay que conocerlo y saber qué clase de tipo es. Si alguien necesita unas palabras o un poco de ayuda, está bien; pero ese no es el caso de Nico. Cuanto menos hables con él, mejor: tiene una mentalidad increíble”, señaló hace algunas semanas el propio Fábregas, reconociendo a su 10 como un diamante en bruto.

Temporada Partidos Goles Asistencias 2024/25 35 6 9 2025/26 40 13 8 2026/27 (en curso) 14 6 8

El pedido a Mourinho

Hubo un llamado entre Mou y Nico | MelMedia/GettyImages

Según informó Fabrizio Romano, a principios de noviembre hubo una charla entre el atacante y el entrenador del Merengue. "Míster, amo al Real Madrid y te respeto, pero prefiero quedarme en el Como al menos una temporada más para seguir creciendo", habría dicho el argentino.

Además, en el mercado de fichajes de verano se coqueteó seriamente con la posibilidad de que regrese, pero su decisión fue nuevamente defender los colores del Como 1907 en la histórica UEFA Champions League a la que clasificaron. Sin dudas, viendo los resultados actuales, fue una determinación atinada por parte del joven y su entorno.

La cláusula de recompra

Nico Paz llegó a jugar varios partidos en el primer equipo Merengue | Eurasia Sport Images/GettyImages

Al momento de ser traspasado del Real Madrid al Como de manera definitiva en junio de este año, y con esa operación el Merengue dejó pasar la chance de reincorporarlo a cambio de 9 millones de euros. Ahora, son 80 los que debe pagar si quiere rehacerse del futbolista formado en Valdebebas.

Paz llegó al club italiano en el verano europeo de 2024 en una operación de 6.3 millones de euros a cambio del 50% de sus derechos económicos, completando el traspaso a cambio de 60 millones en el sexto mes de 2026, mientras Nico hacía sus primeras experiencias mundialistas con la selección argentina en Estados Unidos.

La competencia en el puesto

Arda Guler se reencontró con su nivel | Mateo Villalba/GettyImages

Si bien a Nico Paz le sobra capacidad para hacerse un hueco en la plantilla, es cierto que el puesto de mediocentro ofensivo es uno de los lugares que menos le han de preocupar a José Mourinho.

Jude Bellingham está en un grandísimo momento, Arda Güler se reencontró con su nivel y le da soluciones al entrenador portugués, mientras que Bernardo Silva llegó para aportar su cuota de experiencia y buen manejo de pelota.

Conclusión

Nico Paz debe seguir en el Como 1907 | Image Photo Agency/GettyImages

Con el contexto de competencia interna ya explicado, sumado a la voluntad del futbolista de continuar en el Como 1907 y lo bien que le están yendo las cosas, parece innecesario que el Real Madrid lo reincorpore para competir por un puesto. La cláusula de recompra seguirá allí al final de la temporada y Nico Paz ha mostrado su respeto una y otra vez por la institución de la capital española.

Parece casi imposible pensar que, a futuro, se le pueda escapar la oportunidad de regresar a la Casa Blanca para romperla, pero hay algo que está claro: Nico Paz es cada vez más grande y está pidiendo pista para lograr cosas geniales. Cortarle el desarrollo sería una picardía innecesaria.

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