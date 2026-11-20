La selección mexicana dará más opciones de preparación para Rafael Márquez
La selección mexicana tendrá nuevas oportunidades de preparación durante el próximo mes de enero. Rafael Márquez busca aprovechar el inicio de 2027 para trabajar con sus futbolistas y disputar dos encuentros amistosos fuera del calendario oficial de la FIFA.
De acuerdo con información publicada por Mediotiempo, el estratega mexicano solicitará el respaldo de los propietarios de los clubes para concretar ambos compromisos. La intención es disponer de más tiempo de trabajo con sus seleccionados, sobre todo luego de las dudas que se han dejado tras la fecha FIFA.
El primero de los rivales será Guatemala, selección que actualmente dirige el mexicano Luis Fernando Tena. Según la información difundida, el entrenador del combinado centroamericano ya habría dado su aprobación para celebrar el encuentro. Sin embargo, todavía quedan pendientes detalles relacionados con la fecha exacta y la sede del cotejo.
Por otra parte, la Federación Mexicana de Fútbol trabaja en las gestiones correspondientes para encontrar un segundo adversario. Aunque todavía no existe información concreta sobre la identidad del posible rival, el objetivo es completar una serie de dos encuentros que permita al cuerpo técnico evaluar diferentes alternativas dentro de su plantel.
Debido a que estos compromisos se disputarán fuera de una fecha FIFA, Rafael Márquez tendrá que conformar su convocatoria únicamente con jugadores de la Liga MX. Los clubes extranjeros no estarán obligados a liberar jugadores.
Esta situación también permitirá al entrenador observar futbolistas que habitualmente encuentran dificultades para competir por un lugar dentro de las convocatorias. De la misma forma, se abre la puerta a que algunos hombres ya considrados por Márquez, se afiancen más que nunca con el técnico.
Por ahora, la realización de ambos encuentros dependerá de los acuerdos que alcance la Federación Mexicana de Fútbol con los clubes involucrados. La disposición de Guatemala representa un avance importante, mientras continúan las negociaciones para definir al segundo adversario.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.