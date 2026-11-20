La selección mexicana tendrá nuevas oportunidades de preparación durante el próximo mes de enero. Rafael Márquez busca aprovechar el inicio de 2027 para trabajar con sus futbolistas y disputar dos encuentros amistosos fuera del calendario oficial de la FIFA.

De acuerdo con información publicada por Mediotiempo, el estratega mexicano solicitará el respaldo de los propietarios de los clubes para concretar ambos compromisos. La intención es disponer de más tiempo de trabajo con sus seleccionados, sobre todo luego de las dudas que se han dejado tras la fecha FIFA.

#EnLaMira | ✅Rafael Márquez solicitará a los dueños que le permitan jugar un par de encuentros en enero para tratar de tener más tiempo con los jugadores.

✅ Uno de esos partidos sería contra la Selección de Guatemala, donde el Flaco Luis Fernando Tena ha dado luz verde.

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El primero de los rivales será Guatemala, selección que actualmente dirige el mexicano Luis Fernando Tena. Según la información difundida, el entrenador del combinado centroamericano ya habría dado su aprobación para celebrar el encuentro. Sin embargo, todavía quedan pendientes detalles relacionados con la fecha exacta y la sede del cotejo.

Por otra parte, la Federación Mexicana de Fútbol trabaja en las gestiones correspondientes para encontrar un segundo adversario. Aunque todavía no existe información concreta sobre la identidad del posible rival, el objetivo es completar una serie de dos encuentros que permita al cuerpo técnico evaluar diferentes alternativas dentro de su plantel.

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Debido a que estos compromisos se disputarán fuera de una fecha FIFA, Rafael Márquez tendrá que conformar su convocatoria únicamente con jugadores de la Liga MX. Los clubes extranjeros no estarán obligados a liberar jugadores.

Esta situación también permitirá al entrenador observar futbolistas que habitualmente encuentran dificultades para competir por un lugar dentro de las convocatorias. De la misma forma, se abre la puerta a que algunos hombres ya considrados por Márquez, se afiancen más que nunca con el técnico.

Por ahora, la realización de ambos encuentros dependerá de los acuerdos que alcance la Federación Mexicana de Fútbol con los clubes involucrados. La disposición de Guatemala representa un avance importante, mientras continúan las negociaciones para definir al segundo adversario.