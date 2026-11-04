La sorpresa de Rafael Márquez: el delantero que podría aparecer en la convocatoria de México para noviembre

Rafael Márquez buscará conseguir su primera victoria como director técnico de la selección mexicana en la Fecha FIFA de noviembre. En esta ventana de partidos internacionales, el Tri se medirá ante Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

De acuerdo con los reportes más recientes, Márquez llamaría a un jugador inesperado para este par de encuentros ante los Reggae Boyz. El periodista David Medrano, de la cadena TV Azteca, señaló que el estratega mexicano considera llamar a Armando León, delantero del NK Osijek, de la primera división croata.

El delantero de 26 años, surgido de las fuerzas básicas del Pachuca, ha tenido un buen rendimiento en la liga croata y suma cinco goles y dos asistencias en 13 partidos esta temporada.

Esta sería la primera convocatoria de León a la selección mexicana.

SORPRESA EN SELECCION

Armando León delantero mexicano que juega en Croacia fue reservado por la dirección de Selecciones y seria la gran sorpresa en la convocatoria de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica. pic.twitter.com/HYXvQyEP3k — david medrano felix (@medranoazteca) November 4, 2026

En el futbol mexicano, Armando León tuvo pasos por categorías inferiores de Pachuca, Mineros de Zacatecas y León. En abril de 2024, el delantero decidió probar suerte en Europa con el Rangers FC de la primera división de Andorra, en el que anotó 43 goles en 56 partidos.

Tuvo un breve paso de dos meses por el Santa Coloma, también de Andorra, y en julio de 2026 fichó con el NK Osijek.

¿Por qué Márquez considera llamar a Armando León al Tri?

A pesar de que los números de Armando León no son espectaculares y no milita en una de las ligas más competitivas de Europa, Rafael Márquez buscaría alimentar la competencia en el Tri y buscar alternativas ante la escasez de goleadores.

Raúl Jiménez, el mejor centro delantero con el que cuenta la selección mexicana, está descartado para los compromisos ante Jamaica por una lesión en el ligamento colateral medial. Se espera que el 'Lobo de Tepejí' regrese a la actividad con el Wolverhampton Wanderers en enero de 2027.

Raúl Jiménez regresará de su lesión hasta el próximo año | Nigel French/Allstar/GettyImages

Tanto Santiago Giménez como Armando González no están teniendo el arranque de temporada que esperaban.

El 'Chaquito' dejó al AC Milan y fichó con el Porto en el mercado de verano. El delantero mexicano ha disputado apenas seis duelos en la primera mitad de la campaña y ha anotado un par de goles. Es la tercera opción en el ataque para su técnico, detrás de Samu Aghehowa y André Silva.

El caso de la 'Hormiga' no es mucho más alentador. El exjugador de Chivas de Guadalajara tiene mejores registros que Giménez: suma cinco goles y dos asistencias en 14 partidos con el Olympiakos. Sin embargo, el atacante mexicano también es la tercera opción en la delantera para el técnico Imanol Alguacil, quien prefiere a Roman Yaremchuk y a Marius Mouandilmadji.

Armando González no ha tenido el arranque esperado en el Olympiacos | ARIS MESSINIS/GettyImages

Ante el triste paso de los delanteros mexicanos por el futbol europeo, Márquez consideraría a Armando León como una alternativa para los últimos compromisos del año.