José Mourinho volvió a dejar en claro que no está dispuesto a conceder privilegios dentro del Real Madrid. En la conferencia de prensa previa al encuentro frente al Deportivo Alavés por LaLiga 2026/27, el entrenador portugués fue consultado por la situación de Vinícius Jr. y respondió con una frase contundente: "Si un día van al banquillo y no les gusta, es su problema".

Su declaración surgió a partir de las consultas sobre el rol del brasileño y la disputa por un puesto en la ofensiva del equipo. Mourinho dejó en claro que todos deben ganarse su lugar en el campo, sin importar su jerarquía o trayectoria, y que esa política también incluye a referentes como Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Mourinho no contempla un once ideal

En esa línea, el entrenador también cuestionó los debates sobre quiénes deberían integrar la formación titular. Según explicó, las opiniones sobre Vinícius, Yan Diomande y Arda Güler cambian constantemente, por lo que considera que no existe un equipo ideal que deba mantenerse partido tras partido.

🗣️ Mourinho: "Tengo dificultad en responder vuestras preguntas, la semana pasada Vinícius debía irse, después era incompatible con Diomande, ahora ya no se tiene que IR, ahora tienen que jugar los dos siempre JUNTOS, después debe quedarse Arda en el banquillo."



VAYA REPASO 🤣 pic.twitter.com/v74PuEE9m9 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 27, 2026

"Para mí no existe un once ideal", sostuvo Mourinho. Además, aclaró que los minutos acumulados por Mbappé y Bellingham responden a sus actuaciones y no a un supuesto estatus dentro del plantel. El rendimiento, por lo tanto, sería el principal criterio para tomar decisiones.

El respaldo al brasileño y su mejoría

Más allá de la firmeza de sus declaraciones, Mourinho también tuvo palabras positivas para Vinícius. El técnico reconoció que el delantero viene mostrando una evolución en sus últimas presentaciones y destacó especialmente el vínculo que construyó con sus compañeros.

Asimismo, consideró que el respaldo del grupo fue fundamental para el brasileño, incluso durante los períodos en los que recibió críticas de la prensa y de los aficionados. También remarcó su compromiso con el club y sus intenciones de contribuir al funcionamiento colectivo.

Para Mourinho, que juegue desde el inicio o comience un encuentro en el banco sería una cuestión secundaria frente a ese objetivo.

Diomande no es un rival para Vinícius

Otro de los temas abordados fue la supuesta disputa entre Vinícius y Yan Diomande por un lugar en el equipo. Mourinho rechazó esa interpretación y aseguró que ambos futbolistas no representan una competencia negativa dentro del vestuario.

Mourinho descartó que exista una rivalidad entre Vinícius y Diomande dentro del Real Madrid | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

"No son competencia, estamos todos juntos y queremos lo mismo", explicó. El entrenador también cuestionó los intentos de instalar conflictos entre integrantes del plantel y recordó que uno de los principales logros de los últimos cinco meses habría sido consolidar un grupo unido, con objetivos compartidos.

Un vestuario sin conflictos, según el entrenador

Por último, Mourinho se refirió al ambiente interno del Real Madrid y reconoció que es habitual encontrar gestos de disgusto entre quienes no tienen minutos. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no tuvo problemas de convivencia durante el tiempo de trabajo con sus futbolistas.

El luso confía en que el compromiso colectivo esté por encima de las ambiciones individuales. Incluso fue más allá al referirse al próximo mercado de fichajes: aseguró que no quiere que ningún jugador abandone el equipo ni que se produzcan incorporaciones.

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