LaLiga analiza suspender la jornada tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

La muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, conmocionó al fútbol español y abrió un debate sobre la continuidad de las competencias durante los próximos días. LaLiga analiza la posibilidad de suspender los encuentros de Primera y Segunda División programados para este fin de semana, una medida que todavía no fue confirmada oficialmente.

El trágico episodio generó numerosas muestras de dolor en el ámbito deportivo y llevó a los organismos del fútbol a evaluar cómo proceder ante una situación que golpeó profundamente a la comunidad.

Desde LALIGA queremos expresar nuestra profunda tristeza por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda.



Acompañamos en el dolor a su familia, a sus seres queridos y al @CDTOficial en estos momentos tan duros.



Todo nuestro cariño y apoyo. Descanse en paz. https://t.co/0qhmebugHB pic.twitter.com/YyZ1fvFxFu — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) November 3, 2026

El futbolista de 30 años falleció el pasado martes 3 de noviembre, tras sufrir un fuerte choque con el arquero del FC Andorra durante el encuentro ante los blanquiazules. El impacto le provocó un traumatismo que derivó en una parada respiratoria, de la que no pudo recuperarse.

La AFE pidió suspender todas las competiciones

La Asociación de Futbolistas Españoles presentó una solicitud formal ante LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol y la UEFA para que se suspendan todos los partidos disputados en España entre el 3 y el 9 de noviembre.

El pedido busca que se detenga la actividad durante esos días como muestra de respeto por el fallecimiento del delantero y en consideración al impacto que provocó su muerte entre los futbolistas.

La iniciativa también apunta a que las distintas competencias adopten una postura conjunta ante la tragedia. Sin embargo, la decisión todavía depende de las autoridades correspondientes, que deben analizar el alcance de una posible suspensión y las consecuencias que tendría sobre el calendario.

LaLiga evalúa las consecuencias de un aplazamiento

La posibilidad de interrumpir la actividad ya fue abordada en reuniones entre los responsables de LaLiga, que estudian las alternativas antes de comunicar una resolución definitiva a los clubes.

Según informó la Cadena SER, el organismo presidido por Javier Tebas contempla aplazar los encuentros de este fin de semana, aunque existen diferentes cuestiones que dificultan una decisión inmediata.

Entre ellas aparecen los compromisos contractuales con los operadores televisivos y los patrocinadores, además de las posibles penalizaciones económicas y las dificultades para encontrar nuevas fechas en un calendario que ya tiene una programación establecida.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Quality Sport Images/GettyImages

Por ese motivo, la suspensión no depende únicamente de una determinación deportiva. La entidad debe evaluar cómo reorganizar los encuentros afectados sin generar inconvenientes en el desarrollo de las competiciones.

La resolución podría conocerse durante las próximas horas, una vez que se hayan analizado las distintas alternativas y se alcance una postura definitiva sobre la continuidad de la actividad.

La RFEF ya suspendió partidos de Copa

Mientras LaLiga mantiene abiertas las conversaciones, la RFEF tomó una primera decisión y suspendió los encuentros de la Copa del Rey y la Copa de la Reina que estaban previstos para estos días.

En caso de confirmarse el aplazamiento, la jornada 12 de LaLiga y la fecha 13 de Segunda División quedarían suspendidas, con la necesidad de establecer nuevas fechas para disputar los compromisos pendientes.

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