Lamine Yamal acaba el partido contra el Atlético con molestias: ¿podrá jugar con la selección española?

El FC Barcelona se impuso al Atlético de Madrid en el duelo por ver qué equipo se marchaba al parón de noviembre como líder de LaLiga y la moneda cayó del lado azulgrana. El equipo de Flick se llevó la victoria, sin embargo, no todo fueron buenas noticias.

Lamine Yamal finalizó el encuentro con molestias en la rodilla derecha y esta mañana se le realizaron las correspondientes pruebas médicas en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona. Afortunadamente, el jugador no tiene ninguna lesión grave, pero no se incorporará este lunes a la concentración de la selección española en Las Rozas con el resto de la expedición ni viajará a Praga para jugar el jueves frente a la República Checa.

Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027 | David Ramos/GettyImages

Misma situación atraviesa Mikel Oyarzabal, por un proceso gripal. Desde la Federación Española de Fútbol confían en que ambos jugadores se incorporen en los próximos días para jugar el segundo y último partido de la fase de grupos de la Nations League frente a Inglaterra.

"Ambos jugadores se incorporarán en los próximos días a la concentración para estar disponibles para enfrentarse a Inglaterra en el Estadio Metropolitano", informan desde la RFEF.

¿Cuándo juega la selección española?

La selección española afronta en este parón de noviembre, el último del año 2026, las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la UEFA Nations League con el primer puesto de grupo en juego.

La Roja está en el grupo C de la Liga A junto a Inglaterra, República Checa y Croacia, y es líder del grupo con 12 puntos, por lo que depende de sí misma para clasificarse y hacerlo en primera posición.

🤗 ¡Empiezan a llegar nuestros chicos!



Lo para todo, hasta la lluvia.



Unai Simón es el primero.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/u22uvqfwFF — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 9, 2026

Quinto partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League

Partido: República Checa vs España

Fecha: jueves 12 de noviembre

Horario: 15:45 (EEUU), 13:45 (MX) y 20:45 (ESP)

Estadio: epet ARENA (Praga, República Checa)

Sexto partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League

Partido: España vs Inglaterra

Fecha: domingo 15 de noviembre

Horario: 15:45 (EEUU), 13:45 (MX) y 20:45 (ESP)

Estadio: Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España)

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