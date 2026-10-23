Lamine Yamal desafía los registros históricos de Lionel Messi: ¿podrá superarlo?

La comparación entre Lamine Yamal y Lionel Messi acompaña desde hace tiempo el crecimiento del delantero del FC Barcelona. Las similitudes futbolísticas y el vínculo que une a ambos con el club alimentan un interrogante inevitable: ¿puede el español superar a una de las figuras más importantes de la historia del fútbol?

En la temporada 2026/27, Yamal lleva 10 goles y 10 asistencias. Alcanzó las 20 contribuciones de gol en apenas 999 minutos, una cifra que lo coloca entre los futbolistas que más rápido consiguieron ese registro con la camiseta azulgrana.

Sin embargo, el primer puesto sigue perteneciendo a Messi, quien estableció una marca todavía más exigente durante su mejor etapa en el conjunto catalán.

🚨 NEW: Lamine Yamal has now scored or assisted in TEN consecutive matches for Barcelona.



Only Leo Messi has produced longer streaks for Barça since 2013/14. pic.twitter.com/T0s9YJ58KR — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 21, 2026

Messi conserva la ventaja estadística

El argentino necesitó apenas 749 minutos para participar en 20 goles durante la temporada 2011/12, una campaña extraordinaria en la que terminó con 73 tantos oficiales con el Barcelona. Cinco años después, en la 2016/17, volvió a alcanzar ese umbral en 844 minutos.

Yamal aparece tercero en la clasificación, por detrás de esas dos versiones de Messi. La diferencia no le quita valor a su registro: superar la barrera de las 20 contribuciones en menos de 1.000 minutos refleja su influencia en el ataque y su capacidad para intervenir tanto en la definición como en la creación de juego.

Además, el español todavía se encuentra en una etapa inicial de su carrera. Su protagonismo a una edad temprana y la responsabilidad que asumió en el blaugrana lo distinguen de otros talentos que necesitaron más tiempo para consolidarse.

Yamal supera los registros de Messi a su edad

Asimismo, la comparación no se limita a la temporada actual. Al observar los primeros años de sus carreras, Lamine también presenta números superiores a los que el rosarino había conseguido a una edad similar.

El extremo español se consolidó como titular del Barcelona y de la selección española cuando todavía era adolescente, mientras que el argentino atravesaba una etapa de crecimiento dentro del equipo culé.

Al alcanzar los 19 años de edad, Yamal acumulaba 67 goles y 51 asistencias en 194 partidos, frente a los 17 tantos y siete asistencias que se le atribuyen a Messi en esa etapa. La diferencia refleja, en parte, el protagonismo inmediato que adquirió el español, que también alcanzó antes la barrera de los 50 goles con el conjunto catalán.

El recorrido internacional refuerza ese contraste: el juvenil fue una de las figuras de España en la Eurocopa 2024, torneo que conquistó con apenas 17 años, y asumió responsabilidades en la selección absoluta mucho antes de cumplir los 19. Messi, en cambio, necesitó más tiempo para conquistar sus primeros grandes títulos con Argentina, aunque terminaría construyendo un palmarés histórico.

El respaldo de Messi y el peso de la comparación

El propio Messi reconoció el nivel que alcanzó Lamine; antes de la final del Mundial de 2026 entre Argentina y España, el capitán argentino lo describió como uno de los referentes mundiales pese a su juventud y también destacó la oportunidad que tiene por delante para construir una trayectoria histórica.

La admiración por el talento del extremo puede convivir con la dificultad de repetir una carrera que incluyó ocho Balones de Oro, numerosos títulos y más de una década de dominio individual.

Ballon D'Or Ceremony At Theatre Du Chatelet : Inside Ceremony In Paris | Kristy Sparow/GettyImages

Un récord es apenas el comienzo

La precocidad de Yamal invita a imaginar hasta dónde puede llegar, pero los registros de una temporada no alcanzan para anticipar el resultado de una carrera. Messi no construyó su legado únicamente por la velocidad con la que alcanzaba determinados registros, sino por su capacidad para mantener una producción extraordinaria durante años y adaptarse a diferentes funciones dentro del campo de juego.

El desafío del español pasa por transformar ese potencial en regularidad, sumar títulos y sostener su influencia. Tiene talento y tiempo, pero la comparación seguirá siendo exigente mientras Messi conserve el peso de sus logros.