Las 5 grandes conclusiones del triunfo del Real Madrid en Mestalla ante el Valencia

El Real Madrid se impuso al Valencia en Mestalla en partido de la jornada 12 de LaLiga. El conjunto merengue ganó por marcador de 3-0, con goles de Federico Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé, y empató al Barcelona con 30 puntos, aunque los blaugranas tienen pendiente su duelo de esta fecha ante el Atlético de Madrid.

El equipo dirigido por José Mourinho ha mostrado una clara mejoría en su rendimiento en las últimas semanas y han acortado distancias cuando parecía que LaLiga se les empezaba a ir de las manos.

A continuación te compartimos 5 conclusiones tras la exhibición del equipo blanco ante el Valencia este fin de semana.

5. Una defensa sólida

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Clive Brunskill/GettyImages

Si bien el Valencia no es un gran parámetro, esta debe ser una de las mejores actuaciones del Real Madrid en lo que va de la temporada. Este sábado, la defensa merengue estuvo muy sólida, muy seria: Ibrahima Konaté se ve cada vez más adaptado; Marc Cucurella finalmente está asumiendo el rol que se espera de él; Dean Huijsen está recuperando terreno en la plantilla, y Fede Valverde sobrepasa las expectativas como lateral.

4. Mbappé hace gol hasta cuando no está fino

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

El delantero francés no tuvo su mejor actuación en lo que va de la campaña, pero aun así se dio el lujo de marcar en la victoria sobre los Naranjeros. Mbappé se generó espacios, pero no estuvo tan fino a la hora de definir. Al 75, tras una gran jugada de Arda Güller, el delantero del Real Madrid finalmente venció al guardameta Stole Dimitrievski y puso el 3-0 en el marcador. Incluso cuando no está en su mejor nivel, Mbappé sigue rompiendo récords: suma 13 goles en 12 partidos de LaLiga y registra siete partidos al hilo marcando con el Real Madrdid. Suma un total de 17 dianas en esta campaña, tomando en cuenta todas las competencias.

3. Federico Valverde es clave

Federico Valverde | Soccrates Images/GettyImages

La temporada pasada fue de pesadilla para Fede Valverde. En lo colectivo, el Real Madrid nunca terminó por llegar a su máximo potencial y no levantó título alguno. En lo individual, el medio uruguayo no tuvo el mejor desempeño y su campaña estuvo marcada por su tensa relación con Xabi Alonso y su enfrentamiento con Aurélien Tchouaméni. Este semestre, Valverde parece estar de vuelta. El charrúa salió a la cancha como capitán, lateral derecho y anotó el 1-0 ante los Naranjeros. El jugador de 28 años está respondiendo a la confianza de José Mourinho.

2. El Madrid es otro con Arda Güler

Arda Güler | Soccrates Images/GettyImages

Otro elemento que está mostrando su mejor nivel esta temporada es Arda Güler. El mediocampista turco brilla por su visión y su capacidad para controlar los tiempos y organizar el juego desde la mitad del campo. Güler anotó el segundo gol de la tarde ante el Valencia y dio una asistencia para Mbappé; registra cuatro goles y siete asistencias en 14 encuentros disputados esta campaña. Más allá de sus grandes números, el equipo es uno cuando el turco está en la cancha y otro muy distinto cuando no está.

1. Mourinho conoce su negocio

Valencia Cf V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Cuando el Real Madrid anunció el regreso de José Mourinho, la decisión generó algunas dudas entre un sector de la afición. El técnico portugués venía de dirigir, sin muchas luces, al Benfica y al Fenerbahce, dos clubes varios escalones por debajo del equipo merengue. En lo que va del certamen, el veterano estratega ha conseguido formar un grupo unido, ha convencido a los futbolistas y generado competencia interna, ha manejado los grandes egos sin confrontarse con los jugadores, ha asumido la presión en los momentos más complejos, y en lo futbolístico el equipo va agarrando forma. Ante el Valencia, el Madrid dio un partido serio. Peleó como se tenía que pelear en Mestalla y se lleva tres puntos más que merecidos. Con duelos como el de hoy, las dudas que podían existir sobre The Special One se van disipando.