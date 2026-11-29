El Club América consumó un fracaso más en su historia tras haber sido eliminado por Rayados de Monterrey en los cuartos de final de Apertura 2026. El equipo tenía la ventaja de cerrar en el Estadio Banorte Azteca tras haber empatado sin anotaciones en el Estadio BBVA, además se medía a un equipo repleto de bajas importantes, pero ni así pudo sellar su pase a las semifinales.



En el primer episodio, los de Coapa no supieron cómo hacerle daño a un equipo que se quedó con diez hombres desde el minuto 11, aunque se debe resaltar que el arquero Luis ‘Mochis’ Cárdenas salió en plan grande sacando por lo menos cinco que iban para gol. Ya en el segundo round, los azulcremas no supieron descifrar cómo hacer daño y terminaron pagando caro con dos penales en contra cometidos por el estadounidense Edwin Cerrillo. La Pandilla venció 0-2 global y en el Nido comenzarán a pensar qué harán de cara al próximo torneo.



Para este semestre llegaron muchos rostros nuevos al equipo capitalino, pero lamentablemente para la afición no estuvieron a la altura de las expectativas.



Aquí te dejamos sus calificaciones:

1. Guillermo Almada - 6

Guillermo Almada | Azael Rodriguez/GettyImages

Tras la partida del brasileño André Jardine, que dejó un hueco difícil de superar, se eligió al charrúa como su sucesor debido a los logros que tuvo en el pasado con Pachuca y Santos Laguna.



Al inicio ante la falta de refuerzos, el uruguayo supo cómo remar contra corriente para sacar buenos resultados, ofreciendo minutos a varios jóvenes de la cantera calmando las aguas por un rato.



Con el tiempo y con la llegada de los fichajes, el equipo fue de más a menos, tanto que en la recta final sumó siete juegos de liga sin conocer la victoria, contando los dos de Liguilla. Eso evidentemente puso contra las cuerdas al sudamericano, que ahora tendrá que convencer a la directiva de darle continuidad a su proyecto. No reprueba por su inicio digno de aplausos, promediando dos goles por partido, pero se le critica la falta de criterio, de ajustes, que perdió el liderato que ostentó por largo rato y que no le pudo hacer un solo gol a un Rayados debilitado y mermado.

2. Edwin Cerrillo - 6.5

Edwin Cerrillo | Hector Vivas/GettyImages

Sí. Fue el villano de la eliminación debido a los dos penales que cometió sobre el argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez y Jesús ‘Tecatito’ Corona. Sin embargo, no todo su torneo fue malo.



Fue el primero de los refuerzos que reportó en Coapa, fue titular en varios encuentros y parecía haberse ganado el puesto. El contención mantuvo el orden táctico y fue seguro con los pies. Fue un gran distribuidor con casi el 90% de precisión en sus pases, quedando a deber en lo ofensivo. El ex del LA Galaxy tiene mucho margen de mejora.

3. Óscar Perea - 6

Óscar Perea | VICTOR CRUZ/GettyImages

Al igual que otros más, el colombiano tuvo un buen inicio, pero conforme avanzó el torneo se fue desdibujando. En el ataque azulcrema fue el más desequilibrante de todos en el mano a mano, aportando tres tantos y dos asistencias en 14 cotejos, siendo, quizá, el que mejor entendió la idea de Almada. En la recta final se contagió del resto llevándolo a tener poca contundencia frente al arco, lo que se pudo ver en la última jornada contra Tigres y en los cuartos de final ante Rayados.

4. Miguel Borja - 7

Miguel Borja | Jam Media/GettyImages

Llegó un poco tarde al semestre y parecía ser la solución al ataque que tanto buscaba el América porque marcó goles en momentos importantes frente a Chivas y Cruz Azul, manteniendo un promedio superior al medio gol por encuentro, pero también se perdió en la parte final del campeonato.



El Colibrí fue el más productivo de los refuerzos porque hizo seis tantos en once compromisos, sin embargo, esa sed goleadora se perdió justo al arrancar la Liguilla.

5. Carlos Álvarez – 4

Carlos Álvarez | YURI CORTEZ/GettyImages

Se tenía altas expectativas hacia el español, quien esperaban que fuera el próximo Álvaro Fidalgo, pero está lejos de ser lo que fue su compatriota.



Tomó el rol que le pertenecía al brasileño Raphael Veiga, quien tampoco pudo brillar, mas fue pan de lo mismo, apenas una anotación y dos asistencias en once partidos. El ex del Levante mostró buena técnica individual y buena visión en espacios reducidos, lo que fue insuficiente para poder defenderlo porque no se adaptó rápido, tuvo un nulo impacto en el resto de sus compañeros y en los resultados. Tan poco fue su aporte que al final terminó relegado en el banquillo.

6. Santiago Bueno - 4.5

Santiago Bueno | Jam Media/GettyImages

Lo mejor que hizo en el campeonato fue el gol con el que evitó la derrota frente a Rayados en la fase regular. Fuera de eso, poco que celebrarle.



Llegó tarde al torneo, pero a la brevedad se ganó el puesto de titular por capricho del técnico. Apenas pudo disputar seis duelos de fase regular y los dos de Liguilla, ganándose una roja y ofreciendo un bajo porcentaje de duelos ganados por debajo del 50%. Se esperaba que fuera el líder de la zaga central tras su pasado europeo con el Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, mas continuamente se vio vulnerable en los mano a mano.

7. Santiago Ramos Mingo - 5

Santiago Ramos | Hector Vivas/GettyImages

Podría decirse que fue uno de los peores refuerzo del torneo. Para muchos fue incomprensible cómo prefirieron darle lugar en la alineación titular teniendo a Israel Reyes o Ramón Juárez.



El argentino estuvo en diez partidos de la fase regular, teniendo, quizá, como mejor juego este de los cuartos de vuelta. Donde brilló más fue en el juego áereo con casi 70% de duelos ganados. Con él como titular, el equipo recibió 13 tantos en contra, sufriendo bastante en la marcación personal.



Antes del arribo de los Santiagos, el Ave se había visto mejor en la defensa.