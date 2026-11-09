Las cinco razones por las que Tigres UANL fracasó en el Apertura 2026

El Club Tigres UANL no quedaba fuera de la fiesta grande desde el Clausura 2014, más de 12 años después volvieron a quedarse fuera de la posibilidad de competir para sumar una estrella a su escudo.

Esto se dio sin lugar a duda al tremendo fracaso del equipo en general en la fase regular, pues luego de 15 fechas solo pudieron sumar 15 puntos.

Una completa decepción tomando en cuenta el gran proyecto que tenían y las incorporaciones que arribaron para apuntalar la plantilla.

Si bien quizá el proyecto estaba complicado para ser monarca, en definitiva, no estaba para quedar fuera de los mejores ocho clubes del certamen, por ende, es importante señalar y apuntar los motivos de este fracaso.

A continuación, indicamos cinco posibles razones por las cuales ha fracasado el proyecto auriazul.

Las modificaciones institucionales durante el semestre

A Víctor Manuel Vucetich le dieron mucho poder en Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

El Club tuvo cambios importantes en su estructura. La llegada de una nueva administración coincidió con decisiones deportivas que no dieron los resultados esperados como que Mauricio Culebro dejara la presidencia, Gerardo Torrado saliera de la dirección deportiva y Carlos Emilio González asumiera la presidencia.

Además, Víctor Manuel Vucetich llegó para encargarse de la dirección deportiva y la dirección técnica. Por lo tanto, la falta de continuidad en la dirección del proyecto afectó la planificación del equipo.

Las salidas de André-Pierre Gignac y Ángel Correa

André-Pierre Gignac y Ángel Correa salieron del equipo | Azael Rodriguez/GettyImages

El equipo perdió dos figuras importantes para su ataque: André-Pierre Gignac que terminó su contrato y se retiró del club, dejando un vacío de liderazgo y capacidad goleadora.

Además, Ángel Correa salió rumbo a River Plate después de una etapa relativamente breve en Monterrey.

La directiva no consiguió reemplazar adecuadamente el peso ofensivo y emocional de ambos jugadores. La ausencia de Gignac, en particular, significó el final de una era.

Hasta la fecha han batallado para encontrar a su hombre gol, pues Rodrigo Aguirre, Emiliano Gómez y Guillermo Martínez, no han demostrado tener la cuota goleadora del francés.

Los cambios en el banquillo es otro tema

Guido Pizarro se marchó al principio del torneo | Azael Rodriguez/GettyImages

La repentina salida de Guido Pizarro de la dirección técnica después de solo dos jornadas volvió a romper la armonía al interior del equipo.

Posteriormente, Víctor Manuel Vucetich asumió como entrenador interino y vicepresidente deportivo. Esta situación dificultó la consolidación de una identidad táctica y de un proyecto estable.

Tigres pasó de tener un entrenador que conocía el entorno del club a buscar soluciones de emergencia en pleno campeonato con un técnico histórico de Rayados.

El bajo rendimiento como visitantes

A Tigres UANL les costó fuera de casa | Simon Barber/GettyImages

Uno de los problemas más evidentes fue la incapacidad para ganar fuera de 'El Volcán'. Según los registros de los primeros 15 juegos de la fase regular: Tigres no consiguió victorias como visitante, sumó solamente tres puntos en siete partidos fuera de casa y su efectividad lejos del Volcán fue de apenas 14.3%.

Esta fragilidad contrastó con la exigencia de un equipo acostumbrado a competir por los primeros puestos. Tigres perdió puntos importantes y se quedó sin margen para reaccionar.

Un hospital felino, falta de rendimiento grupal y plantilla corta en cuanto a profundidad

Tigres UANL batalló con las lesiones | Manuel Guadarrama/GettyImages

Las lesiones también afectaron la continuidad del equipo. Entre los futbolistas que sufrieron problemas físicos previo al inicio del torneo estuvieron Jesús Angulo, Marcelo Flores, Marco Farfán, entre otros. También muchos otros durante como Rómulo y Joaquim.

A esto se sumaron varios problemas: falta de alternativas suficientemente competitivas en algunas posiciones, las dificultades para mantener el ritmo durante los partidos, los errores defensivos y falta de contundencia, la Incapacidad para encontrar soluciones ante rivales que defendían en bloque.

Por si fuera poco, Vucetich reconoció posteriormente que la acumulación de partidos, la falta de recuperación y las lesiones fueron aspectos que la institución deberá revisar.

Todo esto fue finalmente lo que sepultó las aspiraciones y cortó la racha positiva del conjunto de San Nicolás de los Garza de acudir a la fase final.

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