Así se jugaría la Liguilla, luego de disputarse la Jornada 16 del Apertura 2026

La Jornada 16 del Apertura 2026 llegó a su fin y únicamente falta una fecha más para darle cierre a la fase regular. A excepción de Querétaro y Rayados, que tienen un choque pendiente de la Fecha 7, todos los clubes han disputado sus 16 compromisos y ya estamos conociendo quiénes podrían ser los ocho invitados a la Liguilla por el título.



Salvo Puebla, San Luis, Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez, el resto se mantiene con vida, con siete equipos arañando los últimos dos lugares disponibles. Pase lo que pase, Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas ya están dentro, mientras Santos Laguna, León, Pachuca, Xolos, Monterrey, Pumas y Querétaro buscarán hacer hasta lo imposible para no quedarse fuera de la Fiesta Grande.



A falta de una fecha, la tabla genera luce así: Cruz Azul (32), América (30 +15), Chivas (30 +11), Toluca (27 +14), Atlas (27 -3), Santos Laguna (25), León (23), Pachuca (22 +9), Xolos (22 +3), Monterrey (21 +1), Pumas (21 -2) y Querétaro (20).

¡ASÍ QUEDA LA LIGUILLA AL MOMENTO! 🚨🏆



A falta de una sola jornada para terminar el torneo, así se jugarían los CUARTOS DE FINAL 🔥



🚂 Cruz Azul vs Pachuca 🌪️

🦅 América vs León 🦁

🐐 Chivas vs Santos 😇

👺 Toluca vs Atlas 🦊



📌 Solo quedan 3 puntos en disputa y todo podría… pic.twitter.com/9sSAAYQUi1 — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) November 9, 2026

Pachuca v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La Máquina Celeste al mando de Joel Huiqui, que lleva cinco victorias al hilo, iniciaría su defensa del título contra los Tuzos, que aun cuando dejaron muchas dudas bajo el mando del técnico Benjamín Mora han podido estabilizarse, en parte por los buenos resultados obtenidos en las últimas semanas, venciendo a rivales directos por el boleto. Los cementeros aún no aseguran el liderato general, por eso deben vencer al Guadalajara en la última fecha, mientras los hidalguenses buscarán cerrar con victoria para no depender de otros. En la fase regular, los de La Noria se impusieron 1-2 en la Bella Airosa gracias al uruguayo Gabriel 'Toro' Fernández y Andrés Montaño, pese al descuento del venezolano Salomón Rondón, quien acabará como máximo goleador del semestre, pues lleva 16 tantos a falta de lo que haga en la última fecha. El Estadio Hidalgo abriría las acciones y el Estadio Banorte Azteca las cerraría.

Leon v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Las Águilas no han logrado ganar en sus últimos cuatro compromisos, con una derrota y tres empates, algo que es un buen augurio para los aficionados. Los del uruguayo Guillermo Almada se enfrentaron en estas últimas jornadas justamente contra dos que estarían en la Fiesta Grande, Pachuca y Toluca, por lo que estarían en graves problemas a menos que cambien drásticamente su accionar. Hablando de La Fiera, aún no puede echar campanas al vuelo porque no está asegurada su estancia en la fase final, dependiendo de sí mismo y de lo que hagan otros equipos. Para mala fortunda del técnico argentino Javier Gandolfi, en la última jornada deben visitar a Santos Laguna en la Comarca, un contrincante que lleva ocho triunfos en sus últimos nueve juegos. En la fase regular, los Esmeraldas fueron vapuleados 3-5 por los azulcremas gracias a Henry Martín, el español Carlos Álvarez, Érick Sánchez, el colombiano Óscar Perea y el uruguayo Brian Rodríguez, con José ‘Plátano’ Alvarado, Iván Moreno y el panameño Ismael Díaz descontando. El Ave aún puede ser líder, pero primero debe superar a Tigres en el Estadio Universitario y deberá esperar un tropiezo de La Máquina ante Chivas, aunque también debe esperar que este último no aplique una goleada.

Santos Laguna v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

El Rebaño Sagrado se mediría contra los Guerreros del portugués Renato Paiva, que a pesar de estar deambulando en los últimos sitios al arranque del campeonato, después se enracharon sorpresivamente, tanto que llevan ocho triunfos en sus últimos nueve partidos, una estadística poco alentadora para los rojiblancos, que siguen teniendo el grave problema de no saber concretar sus llegadas, lo que podrían pagar caro en los duelos de matar o morir. El Guadalajara aún tiene oportunidad de apoderarse del liderato, pero tendría que vencer a Cruz Azul y esperar que el América no salga victorioso del Volcán. El técnico argentino Gabriel Milito dejó ir una gran oportunidad de quedarse con el liderato tras ser empatado en los últimos minutos por La Fiera, siendo señalado de nuevo por no saber mantener la ventaja en los cierres. Apenas en la Jornada 4, los abiverdes fueron derrotados por la mínima de Ricardo Marín, mas hablamos de un equipo que hasta ese momento era muy endeble en todas sus líneas.

Toluca vs Atlas

Toluca v Atlas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Por último, Diablos y Zorros conformarían la última llave. Estos dos equipos nos regalaron una final inolvidable en el Verano 1999, el cual acabó con los escarlatas coronándose en los penales, una historia que aún está marcada en la mente de muchos aficionados al fútbol mexicano. La gran inversión hecha por los nuevos dueños de los tapatíos funcionó porque están en la pelea por el trofeo, aunque el técnico Hernán Crespo y los suyos son algo irregulares de repente, mientras los Diablos Rojos buscarían un tercer titulo de liga bajo el mando del argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed. En la fase regular, los choriceros golearon 5-2 de la mano de Alexis Vega, Ricardo ‘Canelo’ Angulo, el uruguayo Federico Viñas y el portugués Paulinho Dias, sumado a un autogol de Jorge Rodríguez, apareciendo por los tapatíos el argentino Florián Monzón y el caboverdiano Duk Barros. El Estadio Jalisco serviría de sede para el primer juego y el segundo estaría pactado en el Estadio Nemesio Diez.