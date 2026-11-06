Las declaraciones de Joel Huiqui de cara al cierre de torneo para Cruz Azul
El cierre de torneo será duro para Cruz Azul. El cuadro campeón de la Liga MX está a la caza del liderato general, mismo que compiten con América y Chivas, siendo que las tres instituciones tienen en este momento la misma cantidad de puntos por delante.
Siendo el caso, Joel Huiqui afirma que los de La Noria se juegan dos finales en las jornadas restantes, sobre todo, en la visita de Cruz Azul a Chivas en el cierre de la temporada regular.
Está complicado el cierre, somos tres equipos, pero ahí viene un cuarto. Yo creo que la liga se ha acomodado para algunos. Me parece a mí que tenemos en la Jornada 17 al rival más próximo por la disputa del primer lugar (Chivas). Es una obligación para nosotros ser siempre competitivos, para mí es muy importante el primer lugar. La obligación está, siempre creemos que como institución nos debemos a eso y el cierre va a ser clave, no hay mejor cierre que poder disputar una Jornada 17 contra el equipo que está a ladito, va a depender de la jornada 16, pero va a ser el mejor partido de la jornada.Joel Huiqui
Sobre los tres jugadores de Cruz Azul en selección mexicana, Huiqui afirmó que el club buscará elevar la cifra de manera radical.
A ver, un como entrenador y como institución nos gustaría que todos nuestros jugadores tuvieran chance de mostrarse con el entrenador en una competencia tan importante, estaríamos muy contentos si eso sucede, pero estoy seguro de que están conscientes de que la única manera de poder ser visto y llamado a la selección mexicana es haciendo un buen papel en su equipo.Joel Huiqui
Huiqui concluye que un buen cierre de torneo para su equipo, puede hacer más de un hombre se ponga o mantenga en la mira de Rafael Márquez.
El cierre de ahora contra Tigres y contra Chivas va a ser muy importante para ellos y para nosotros. La liguilla también va a ser clave y la única forma de que puedan ser vistos es la dinámica, la competencia. Mientras jueguen más tiempo, serán más vistos por el entrenador de la selección mexicana.Joel Huiqui
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.