Las declaraciones de Joel Huiqui luego de la victoria de Cruz Azul en el campo de Tigres

Cruz Azul visitó a los Tigres el pasado fin de semana obteniendo el triunfo en tierras regias. De esta forma, los de La Noria se reafirmaron con líderes de la Liga MX. Tras el cotejo, el entrenador Joel Huiqui ofreció declaraciones mediante las cuales externó su confort con el equipo a una jornada del cierre del torneo.

"ES PELIGROSO" 🚨



"Es peligroso hablar de ya pensar en un bicampeonato, nosotros nos enfocamos obviamente partido a partido": Joel Huiqui



📹 Roberto Flores pic.twitter.com/8LW5sscLy0 — MedioTiempo (@mediotiempo) November 8, 2026

Son dos puntos importantes lo de esta racha de cinco partidos que hemos logrado poder ganar y sobre todo una racha de 15 goles importantes que se ha manifestado dentro del marcador. Sería increíble poder cerrar con un triunfo más la jornada 17, pero bueno, hay que trabajarlo, va a requerir otra vez esa atención, esa dedicación de plan de partido. Joel Huiqui

Más allá de la alegría de la victoria, Joel considera que es muy pronto para comenzar a hablar de un posible bicampeonato.

Es peligroso hablar de un bicampeonato, nosotros nos enfocamos obviamente partido a partido, este era muy importante porque requería mucha atención, requería mucha dedicación, sobre todo a la hora de mostrar nuestra faceta ofensiva y defensiva, pero todavía nos resta el partido de la jornada 17 también Guadalajara, Chivas tiene un plantel importante, estamos en la disputa por el primer lugar y creo yo que en la siguiente fecha se definirá seguramente ese lugar. Sería para nosotros muy importante poder asumir ese reto, sobre todo quedar en la primera posición, porque como bien decía ahorita, decía un poco la ventaja deportiva que te da estar en un primer lugar, recibir siempre de local, bueno, es una ventaja importante, hoy el equipo está para eso, para seguir compitiendo, creemos que nosotros tenemos una gran posibilidad de poder cerrar mucho mejor el torneo y obviamente nadie nos puede quitar el sueño de poder conseguir el bicampeonato. Joel Huiqui

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Para concluir, el técnico celeste señaló su tranquilidad ahora que el plantel está cien por ciento recuperado y en condiciones de competir.

Con la reacción, como tú mencionas, sobre todo porque antes de venir para acá al estadio yo hacía un poco de referencia lo que representaba el partido de hoy, primero para nosotros como una oportunidad para poder acercarnos al liderato y lo afrontamos tal cual, con una gran responsabilidad. Estoy contento sobre todo porque lo decía hace rato, el ingreso de algunos jugadores que no iniciaron te cambia el partido a la defensiva y a la ofensiva. ¿Como fue la buena entrada? Palavecino, el mismo Charly, ya está mucho mejor, sobre todo el golpe que tenía en el pie y creo que estamos bien, yo estoy contento por eso. Joel Huiqui

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27