Las declaraciones de Joel Huiqui luego de la victoria de Cruz Azul en el campo de Tigres
Cruz Azul visitó a los Tigres el pasado fin de semana obteniendo el triunfo en tierras regias. De esta forma, los de La Noria se reafirmaron con líderes de la Liga MX. Tras el cotejo, el entrenador Joel Huiqui ofreció declaraciones mediante las cuales externó su confort con el equipo a una jornada del cierre del torneo.
Son dos puntos importantes lo de esta racha de cinco partidos que hemos logrado poder ganar y sobre todo una racha de 15 goles importantes que se ha manifestado dentro del marcador. Sería increíble poder cerrar con un triunfo más la jornada 17, pero bueno, hay que trabajarlo, va a requerir otra vez esa atención, esa dedicación de plan de partido.Joel Huiqui
Más allá de la alegría de la victoria, Joel considera que es muy pronto para comenzar a hablar de un posible bicampeonato.
Es peligroso hablar de un bicampeonato, nosotros nos enfocamos obviamente partido a partido, este era muy importante porque requería mucha atención, requería mucha dedicación, sobre todo a la hora de mostrar nuestra faceta ofensiva y defensiva, pero todavía nos resta el partido de la jornada 17 también Guadalajara, Chivas tiene un plantel importante, estamos en la disputa por el primer lugar y creo yo que en la siguiente fecha se definirá seguramente ese lugar. Sería para nosotros muy importante poder asumir ese reto, sobre todo quedar en la primera posición, porque como bien decía ahorita, decía un poco la ventaja deportiva que te da estar en un primer lugar, recibir siempre de local, bueno, es una ventaja importante, hoy el equipo está para eso, para seguir compitiendo, creemos que nosotros tenemos una gran posibilidad de poder cerrar mucho mejor el torneo y obviamente nadie nos puede quitar el sueño de poder conseguir el bicampeonato.Joel Huiqui
Para concluir, el técnico celeste señaló su tranquilidad ahora que el plantel está cien por ciento recuperado y en condiciones de competir.
Con la reacción, como tú mencionas, sobre todo porque antes de venir para acá al estadio yo hacía un poco de referencia lo que representaba el partido de hoy, primero para nosotros como una oportunidad para poder acercarnos al liderato y lo afrontamos tal cual, con una gran responsabilidad. Estoy contento sobre todo porque lo decía hace rato, el ingreso de algunos jugadores que no iniciaron te cambia el partido a la defensiva y a la ofensiva. ¿Como fue la buena entrada? Palavecino, el mismo Charly, ya está mucho mejor, sobre todo el golpe que tenía en el pie y creo que estamos bien, yo estoy contento por eso.Joel Huiqui
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.