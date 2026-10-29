Las estadísticas de Cristiano Ronaldo en la temporada que le dio el Balón de Oro de Todos los Tiempos

France Football introdujo para esta edición un premio especial: el Balón de Oro de la Historia. La decisión no trajo polémica, ya que buscaba premiar de manera honorífica al mejor ganador de los 70 años del galardón.

Se juzgaron a todos los jugadores que levantaron el trofeo más de una vez, con la salvedad de que se eligió cual fue su mejor edición. El ganador, por una diferencia abismal, fue la versión 2008 de Cristiano Ronaldo. El voto fue popular y costó un euro por sufragio. Segundo quedó el Balón de Oro 2012 del año récord de Leo Messi, mientras que leyendas como Ronaldo Nazário, Johan Cruyff o Michel Platini completaron la tabla de los lugares de privilegio.

Su temporada 2007/08 con el Manchester United fue fenomenal, donde consiguió prácticamente todo lo que se le cruzó: Premier League, la UEFA Champions League, la Community Shield y el Mundial de Clubes de la FIFA.

Manchester United v Chelsea - Uefa Champions League Final | Julian Finney - UEFA/GettyImages

Sus estadísticas explican a la perfección la razón de la obtención del Balón de Oro: jugó un total de 49 partidos entre todas las competencias, alcanzando un total de 42 goles y nueve asistencias. Además, su estilo de juego era tremendamente vistoso además de efectivo.

Tal como informó la organización de France Football, no se entregará un trofeo por la obtención de este premio. La idea es que no se confunda con el Super Balón de Oro, entregado en 1989 a Alfredo Di Stéfano.

Cristiano Ronaldo continúa, vistiendo la camiseta del Al-Nassr, su camino a los 1000 goles como profesional a la espera de resolver qué será de su futuro tanto a nivel club como en la selección de Portugal, donde protagonizó un escándalo en la última fecha FIFA. La institución saudí está agobiada por las deudas y podría desprenderse de su mayor estrella para liberar masa salarial y reducir el pasivo.

Estadísticas de Cristiano Ronaldo en la temporada 2007/08

Partidos Goles Asistencias Títulos 40 42 9 3

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