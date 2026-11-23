Luego de remontar un 0-2 contra el Villarreal en casa, el FC Barcelona se prepara para un viaje realmente largo. Son más de 3900 kilómetros los que tendrán que hacer para enfrentarse al Sabah de Azerbaiyán en Bakú por la quinta fecha de la etapa de liga de la UEFA Champions League, donde intentarán mejorar su diferencia de gol a favor para soñar con una posición de privilegio al final de la jornada.

Para este encuentro Hansi Flick no podrá contar con la gran estrella del equipo. Lamine Yamal es baja por unas molestias, por lo que el entrenador alemán tendrá que agudizar el ingenio para armar el mejor frente de ataque posible para este importante encuentro de competencia europea.

El comunicado del FC Barcelona sobre Lamine

Lamine Yamal arrastra problemas físicos desde antes del parón | Quality Sport Images/GettyImages

"El jugador del primer equipo Lamine Yamal presenta unas leves molestias en el tobillo derecho. Por precaución, será baja para el partido contra el Sabah y estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo”, rezó el mensaje oficial del Blaugrana.

Las opciones de Flick para reemplazar a Lamine Yamal

1. Dani Olmo

El ex Leipzig ya está recuperado | Soccrates Images/GettyImages

El reemplazo más lógico para Lamine Yamal es el polifuncional Dani Olmo, que dejó atrás el desgarro sufrido frente al PSG y sumó minutos en la victoria frente al Villarreal el pasado domingo.



Este cambio le permitiría a Flick mantener la base del ataque sin mover demasiadas piezas del once.

2. Anthony Gordon

El inglés podría cambiar de banda | Soccrates Images/GettyImages

Anthony Gordon compite mano a mano con Karim Adeyemi en la banda izquierda, pero si este decidiera cambiar de flanco podría convivir con el alemán.



La lesión de Lamine Yamal le deja a Flick la posibilidad de experimentar con esta configuración de ataque diferente.

3. Enviar a Raphinha a la banda

El brasileño es el máximo goleador Culé en la temporada | Pedro Salado/GettyImages

Sería el cambio más arriesgado, porque representaría volver a foja cero con una modificación que le trajo un tremendo resultado. Raphinha se reconvirtió en centrodelantero en esta temporada y está siendo la máxima figura del Barcelona, por lo que enviarlo nuevamente a la banda podría verse como un desperdicio.



De hacer este cambio, tendría que ingresar Gabriel Jesús como titular en la punta del ataque.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA