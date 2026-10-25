Las opciones de Mourinho para sustituir a Vinicius Júnior en el Clásico

Llegó el gran día. Tras semanas de espera ésta misma noche Barcelona y Real Madrid se verán las caras en un encuentro que no pasará desapercibido para nadie en el mundo del fútbol. Los culés saben que una victoria les coloca en una posición muy cómoda para pelear por el título liguero desde la tranquilidad, mientras que los merengues quieren agarrarse al último clavo ardiendo que les permita luchar contra los culés desde la cercanía.

Los de la capital tendrán que hacer frente al encuentro sin una de sus principales armas; Vini Jr. El carioca fue expulsado hace un par de semanas y tendrá que esperar otro par para volver a vestirse de corto en competición doméstica.

Las opciones de José Mourinho para sustituir a Vinicius en el Clásico

1. Yan Diomandé en banda izquierda

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Angel Martinez - UEFA/GettyImages

El recién llegado desde el Leipzig está completando un mes de octubre fantástico y parece el cambio más natural en ese costado. Salvo sorpresa, ésta será la opción elegida por el técnico luso de cara al duelo de esta noche. Aporta ritmo, regate y buen disparo con ambas piernas.



Viene de anotar en dos encuentros consecutivos, y las rachas en este tipo de partidos son clave.

2. Kylian Mbappé + Carlos Espí o Endrick

Real Madrid v RB Leipzig - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Otra alternativa que puede colocar Mourinho es la doble punta. Mbappé compartiría ataque con Espí o Endrick para terminar el galo cayendo a la banda izquierda. No es la opción más probable pero Mou ya lo ha llevado a cabo en alguna ocasión.



Entre Espí y Endrick, lo más probable sería que partiese de inicio el carioca, pues el español puede aportar más desde el banquillo.

3. Marc Cucurella + Álvaro Carreras

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | DeFodi Images/GettyImages

La opción menos probable, pero tiene su razón de ser. La banda derecha del Barcelona es muy peligrosa. Los culés vienen de un partido complicado en París, pero fue sin duda esa zona del campo la más destacada. El doble lateral para frenar el Espart + Fermín + Lamine Yamal.



Aún así, el técnico luso afirmó en rueda de prensa que no llevaría a cabo nada extraordinario para detener a Lamine.