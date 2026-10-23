Las posibles alineaciones titulares del encuentro Monterrey vs Chivas

Este sábado 24 de octubre, Monterrey recibe a Chivas en el Estadio BBVA para su duelo correspondiente de la Jornada 14 del Apertura 2026.



Rayados viene de pegarle 1-4 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc para ponerse entre los ocho primeros de la tabla, más preciso, en el séptimo peldaño con 20 unidades. Pese al tanto del argentino Facundo Almada, el uruguayo Diego Rossi, el belga Hugo Cuypers, el argentino Lucas Ocampos y Roberto de la Rosa frenaron el hambre de triunfo de los poblanos.



El Rebaño Sagrado llega a este juego tras haber vencido 1-0 al Necaxa en el Estadio Akron a través de un autogol del uruguayo Agustín Oliveros, catapultándose al subliderato con 23 puntos. No obstante, una vez más llegará con bajas, ya que siguen fuera de circulación Luis Romo, Omar Govea, José Castillo, Miguel Tapias y Ángel Sepúlveda, mientras Brian Gutiérrez podría regresar tras haber recibido reposo preventivo en la semana.



Aquí están las posibles alineaciones titulares de ambos equipos:

El posible once de Monterrey

Diego Rossi | Jam Media/GettyImages

Portero: Esteban Andrada – Contra La Franja el argentino tuvo muy poco accionar, ya que resolvieron el duelo muy rápidamente en el primer tiempo. En la jugada del gol poco pudo hacer.

Defensa: Víctor Guzmán – Sigue siendo de lo mejor en la parte baja. Gracias a su buen juego aéreo surgió una de las jugadas de gol. Se espera que pueda opacar a un ataque rojiblanco que a veces se ve endeble y con falta de idea.

Defensa: Carlos Salcedo – En la semana fue sacado de cambio al medio tiempo por Alonso Aceves, sin saber si fue por una posible lesión o simple decisión técnica. De cualquier forma, la afición le ha tirado con todo al decir que desentona en la parte baja.

Lateral izquierdo: Ricardo Chávez – Sigue siendo el hombre de confianza del técnico argentino Matías Almeyda para comandar la banda derecha. Contra los camoteros brilló al tener un gran número de acciones defensivas.

Lateral derecho: Gerardo Arteaga – Si bien ha estado lejos del nivel que tuvo alguna vez, se mantiene como una de las piezas que difícilmente es movida. La jornada pasada se vio bastante a gusto en el campo, tanto que tuvo un gran número de regates cuando se lanzó al frente.

Pivote: César Garza – Entre semana, el español Óliver Torres fue utilizado en dicha posición, sin embargo, el equipo está en el último lugar de la tabla de menores, así que el canterano, que también fue de arranque ante Puebla, es una opción latente para poder cumplir el trámite, el cual urge.

Mediocentro: Orbelín Pineda – Es otro que difícilmente dejará el terreno de juego, sobre todo porque es uno de los hombres más confiables del Pelado, quien lo conoce muy bien y lo ha llevado a sus diferentes aventuras. Si el técnico quiere dar rotación, podría colocar a Óliver Torres y darle un poco de descanso al Maguito.

Mediapunta: Diego Rossi – Viene de marcar en la Angelópolis. El uruguayo podría ocasionarle problemas a la zaga tapatía gracias a su velocidad y versatilidad, así que deberán poner sumo cuidado a su marcación.

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos – Hay que decirlo una vez más. Desde su llegada a la Sultana del Norte, este ha sido su mejor torneo. Llega a este juego tras haber marcado y asistido, sumado a que se tuvo confianza y tuvo el mayor número de disparos al arco.

Extremo derecho: Jesús Corona – El Tecatito no estuvo desde el inicio entre la semana, pero se conoce a la perfección su peligrosidad cuando está atacando por los costados. Se espera que vuelva a ser titular porque podría complicar a los rojiblancos.

Delantero: Hugo Cuypers – Tras dos jornadas, el belga se reencontró con el gol, una buena noticia para el equipo justo cuando llega la parte final del campeonato. No cabe duda que con su fuerza física podría poner en aprietos al Rebaño.

Lucas Ocampos | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación titular de Monterrey (4-2-3-1)



Portero: Esteban Andrada

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga

Mediocampistas: César Garza, Orbelín Pineda, Diego Rossi

Delanteros: Lucas Ocampos, Hugo Cuypers, ‘Tecatito’ Corona

El posible once de Chivas

Roberto Alvarado | Simon Barber/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – El Tala terminó convertido en la figura del partido contra Necaxa, ya que al final tuvo varias intervenciones que evitó el empate e incluso que se diera una voltereta.

Defensa: Dani Aguirre – Con tantos lesionados en la parte baja, el mexicoamericano sigue siendo uno de los inamovibles en la zaga central, además sabe muy bien salir con el balón controlado.

Defensa: Luis Rey – Por ahora el canterano se ha erigido como el pilar de la central mostrando un buenos argumentos y resaltando en el juego aéreo. La jornada pasada tuvo el mayor número de acciones defensivas con diez.

Defensa: Diego Campillo – A diferencia del resto, no jugó el encuentro completo, tal vez como medida de precaución recordando que estuvo lesionado hace poco. Con su salida, la zaga se hizo un desastre en los minutos finales.

Pivote: Rubén González – El Oso sigue siendo el jefe del mediocampo. El capitán es el único que tiene un amplio recorrido para la recuperación del balón, apoyando bastante en el tema defensivo.

Mediocentro: Brian Gutiérrez – La jornada pasada, el técnico argentino Gabriel Milito le dio oportunidad a Jordan Carrillo de aparecer en la zona, pero ya descansado, el mundialista podría recibir otro chance de mostrarse y volver a ganar notoriedad.

Interior izquierdo: Bryan González – Tras dos partidos dando la titularidad al canterano Leonel Calderón, posiblemente El Cotorro vuelva al ruedo, ya que el juvenil no tiene ese mismo ímpetu cuando se lanza al frente. Hugo Camberos seguiría en el banquillo esperando más oportunidades.

Interior derecho: Richie Ledezma – Tal como fue a lo largo del torneo pasado, el ex del PSV estaría apareciendo por el costado derecho para hacer daño. La verdad es que aún está lejos del nivel mostrado el pasado semestre.

Mediapunta: Santi Sandoval – Contra los Rayos, Efraín Álvarez tuvo la oportunidad de arrancar, sin embargo, terminó abucheado porque la afición ha comenzado a desesperarse con él. Eso llevaría a darle la titularidad al Negrito.

Mediapunta: Roberto Alvarado – El Piojo fue el hombre que ocasionó el autogol del Necaxa gracias a una jugada individual. Sigue teniendo un peso importante en el ataque y debe echarse al grupo en el hombro. Tuvo el mayor número de toques en el área rival con cinco, hizo tres disparos y 87 toques.

Delantero: Ricardo Marín – Con Ángel Sepúlveda fuera de circulación y el poco rodaje de Jesús Hernández, posiblemente El 4K vuelva a tener la titularidad aun cuando no pesó demasiado frente a los hidrocálidos.

Rubén González | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (3-4-2-1)



Portero: ‘Tala’ Rangel

Defensas: Dani Aguirre, Luis Rey, Diego Campillo

Mediocampistas: Richy Ledezma, ‘Oso’ González, Brian Gutiérrez, ‘Cotorro’ González

Delanteros: ‘Piojo’ Alvarado, Santi Sandoval, Ricardo Marín

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27