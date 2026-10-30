Las posibles alineaciones titulares del partido Chelsea vs Manchester United

El Chelsea y el Manchester United se ven las caras este sábado 31 de octubre en Stamford Bridge por la novena jornada de la Premier League 2026/27. Los Blues son quintos con 13 puntos, pero llegan golpeados tras perder el derbi ante el Tottenham y quedar eliminados de la Copa de la Liga por penales ante el Liverpool. El panorama del United es todavía peor, con dos goleadas seguidas (4-1 ante el Como en la Champions y 0-3 ante el Bournemouth en Old Trafford) que lo dejaron 16° con apenas 7 puntos.

El equipo de Michael Carrick acumula ocho partidos sin ganar entre todas las competiciones, una racha que el club no estira a nueve en lo que va del siglo. Enfrente estará un Chelsea que recupera a Cole Palmer tras su suspensión, pero que no tendrá a João Pedro.

A continuación, los posibles onces de cada equipo.

La posible alineación del Chelsea vs Manchester United

POR - Mike Penders: Vivió una tarde para el olvido en el derbi con un autogol que abrió el camino del triunfo del Tottenham. Mostró una mejor versión ante Liverpool, pero todavía debe transmitir más confianza mientras el Dibu esté lesionado.

DFC - Josh Acheampong: Uno de los jóvenes que Alonso consolidó en la línea de tres. Rápido y agresivo en el anticipo, tendrá el duelo con Mount, que buscará recibir entre líneas.

DFC - Maxence Lacroix: Su velocidad para cubrir los espacios a la espalda de los carrileros es clave en el esquema de Alonso. Ante un United que apuesta por un ataque directo, su lectura será fundamental.

DFC - Levi Colwill: El líder de la defensa. Zurdo, con muy buena salida y capacidad para romper líneas con un pase, es el primer eslabón del juego del Chelsea.

MD - Pedro Neto: Fue la gran figura ante el Everton con dos goles y, aunque en el derbi no pudo repetir, sigue siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo. Su duelo con Heaven por la derecha puede ser decisivo.

FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEA | PETER POWELL/GettyImages

MC - Moisés Caicedo: El motor del mediocampo. Recupera, cubre todo el ancho de la cancha y ordena al equipo, algo que el Chelsea necesitará para no exponerse a los contraataques del United.

MC - Jordan Henderson: Aporta experiencia y orden en un momento delicado para el equipo.

CAI - Jorrel Hato: Salió a los 65 minutos en el derbi, en una tarde gris para todo el equipo. Joven, rápido y con mucha llegada, su proyección por la izquierda es una de las armas de Alonso.

MCO - Cole Palmer: Vuelve tras cumplir la sanción por su expulsión ante el Tottenham. En abril de 2024 le hizo tres goles al United en un 4-3 inolvidable, dos de ellos en el tiempo de descuento.

MCO - Geovany Quenda: El joven portugués fue titular en el derbi y vuelve a tener su oportunidad. Desequilibrio, cambio de ritmo y atrevimiento en el uno contra uno, justo lo que necesita un equipo que necesita recuperarse.

DC - Morgan Rogers: Con João Pedro lesionado, ocupará el centro del ataque a menos que Alonso se defina por Welbeck y retrasar al ex-Villa. Ya lleva cuatro goles en la Premier.

Así se vería la formación de Chelsea (3-4-2-1)

Portero: Mike Penders

Defensores: Josh Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill

Mediocampistas: Pedro Neto, Moisés Caicedo, Jordan Henderson, Jorrel Hato

Mediapuntas: Cole Palmer, Geovany Quenda

Delantero: Morgan Rogers

La posible alineación del Manchester United vs Chelsea

POR - Senne Lammens: Vivió una tarde muy dura ante el Bournemouth y sigue bajo la lupa. Seguro con los pies, necesita volver a ser determinante en un equipo que solo dejó su arco en cero ante el Sabah en toda la temporada.

LD - Diogo Dalot: Puede jugar por ambas bandas. Ante el Bournemouth lo hizo por la izquierda. Su despliegue para ir y volver será determinante ante un Chelsea que ataca mucho por los carriles.

DFC - Leny Yoro: El joven francés tuvo semanas difíciles, con una expulsión en Madrid y una tarde complicada ante el Bournemouth. Rápido y con buena lectura, su duelo será ante Rogers.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Marc Atkins/GettyImages

DFC - Harry Maguire: La experiencia de la zaga. Fuerte por arriba y con buena salida. La voz de mando en una defensa que concedió siete goles en sus últimos dos partidos.

LI - Ayden Heaven: Las lesiones de Shaw y Dorgu lo colocan en el lateral izquierdo. Vio una amarilla y salió a los 65 minutos ante el Bournemouth, en lugar de Lisandro Martínez, que vuelve a pelear por un lugar.

MC - Carlos Baleba: Potente en el choque y rápido para cortar transiciones, es el equilibrio que necesita el United.

MC - Youri Tielemans: Tiene un gran recuerdo ante el Chelsea: con un golazo le dio al Leicester la FA Cup de 2021 ante los Blues. Un jugador del que el United necesita más.

ED - Amad Diallo: Encarador, tiene gambeta y uno contra uno. Es uno de los pocos que se anima a desequilibrar en este mal momento.

MCO - Bruno Fernandes: Vio desde el banco la derrota ante el Bournemouth, sin sumar minutos, y vuelve al once en un partido clave para Carrick. El capitán no puede faltar en una final como esta.

EI - Mason Mount: Vuelve a la casa donde se formó, en donde ganó la Champions League de 2021. Fue de lo poco destacable del United en el 0-3 ante Bournemouth.

DC - Bryan Mbeumo: Ocupa el centro del ataque, donde aprovecha su movilidad para escaparse a la espalda de los centrales. Lleva marcados 4 goles en Premier en esta temporada.

Así se vería la formación de Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensores: Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Ayden Heaven

Mediocampistas: Carlos Baleba, Youri Tielemans

Mediapuntas: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Mason Mount

Delantero: Bryan Mbeumo

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