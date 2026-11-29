Pachuca y Chivas de Guadalajara se enfrentarán el próximo domingo 29 de noviembre, para el partido correspondiente a la vuelta por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026. Dicho compromiso se llevará a cabo en la cancha del estadio Akron.

El equipo dirigido por Gabriel Milito logró quedar en primer lugar por primera vez en 15 años, y, sin embargo, en el duelo de ida cayeron 2-1 y ahora están obligados a ganar para avanzar a semifinales.

A continuación te presentamos cómo saldrían ambas escuadras para el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026, que se jugará el domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron.

El posible once de Chivas de Guadalajara

Portero: Raúl Rangel: A pesar de las constantes críticas, Rangel sigue demostrando que es uno de los mejores arqueros de la liga. El 'Tala' cuenta con un sobertbio juego de pies y es sólido en las salidas. Comanda la mejor defensa de la temporada regular.

Lateral izquierdo: Richard Ledezma: El exjugador del PSV Eindhoven ha ido recobrando su mejor versión. Es una incógnita su ausencia de la selección mexicana. Suma un gol y una asistencia en 16 encuentros esta temporada.

Defensa central: Daniel Aguirre: El polivalente jugador mexicoamericano es otro elemento que podría contar con el nivel para estar en la selección nacional. Aguirre no tiene muchos reflectores, pero la defensa de Chivas es una cuando está y otra, muy diferente, cuando no está.

Defensa central: Diego Campillo: El defensa central de 25 años se ha convertido en el líder de la mejor zaga de la Liga MX. En la temporada regular, Chivas solamente recibió 15 goles. Campillo es un jugador que se destaca por su salida con balón controlado y su capacidad para leer el juego.

Diego Campillo, líder de la defensa de Chivas | Jam Media/GettyImages

Defensa central: José Castillo: El exjugador del Pachuca no tiene el reconocimiento que merece. Ya sea como central o lateral, siempre cumple. Salió de cambio en el duelo ante Cruz Azul por una molestia física. Se espera que pueda estar disponible para el duelo de ida de cuartos de final.

Lateral izquierdo: Bryan González: La 'Cotorra' ha sido una de las mejores contrataciones de Chivas en muchos años. El exjugador del Pachuca ha hecho que el Rebaño no resienta la salida de Mateo Chávez. Sólido en defensa y peligroso cuando se suma al ataque.

Mediocampista central: Fernando González: El 'Oso' González es probablemente el futbolista más infravalorado de la Liga MX. El mediocampista mexicano hace el trabajo sucio en la mitad de la cancha, trabaja como nadie en la recuperación y la cobertura de espacios.

El 'Oso' González se ha convertido en un jugador clave para Gabriel Milito | Jam Media/GettyImages

Mediocampista central: Omar Govea: Cuando Govea fichó con Chivas de Guadalajara, en julio de 2024, su contratación generó varias dudas. Más de dos años después, el jugador de extracción americanista ha demostrado su valía y se ha vuelto en un elemento importante para el Rebaño.

Mediapunta: Roberto Alvarado: ¿Qué más se puede decir del 'Piojo'? Alvarado es una de las más grandes figuras de este renacimiento de Chivas de Guadalajara. El delantero rojiblanco sumó cinco goles y una asistencia en el Apertura 2026.

Mediapunta: Efraín Álvarez: Aunque esta temporada su rendimiento ha sido más bien irregular, tiene chispazos de calidad que sorprende. Como prueba está su gol ante Cruz Azul en la jornada 17. Suma dos goles y tres asistencias en este torneo.

Delantero centro: Santiago Sandoval: Sandoval es un caso atípico en el futbol mexicano. Un delantero de 19 años que es una verdadera amenaza. 'Santi' suma cinco goles y una asistencia en el Apertura 2026.

Santiago Sandoval, una de las grandes joyas de Chivas | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (3-4-2-1)



Portero: Raúl Rangel

Defensas: Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González

Mediocampistas: Fernando González, Omar Govea

Delanteros: Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval

El posible once inicial de Pachuca

Salomón Rondón se quedó con el título de goleo con 17 goles en 17 jornadas | Agustin Cuevas/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Pachuca (4-2-3-1)



Portero: Carlos Moreno

Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas

Mediocampistas: Christian Rivera, Alan Bautista, Rodolfo Pizarro

Delanteros: Robert Kenedy, Salomón Rondón, Nicolás Vallejo

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