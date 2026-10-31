Las posibles alineaciones titulares del partido Cruz Azul vs León

Concluye la antepenúltima fecha de la fase regular con el Club de Fútbol Cruz Azul recibe al Club León en la correspondiente Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Banorte.

El enfrentamiento será este domingo 1 de noviembre a las 20:10 horas (Estados Unidos) y 18:10 horas (México) entre el sublíder y el sexto sitio.

A continuación, les dejamos las posibles alineaciones del cuadro celeste y el conjunto guanajuatense.

La alineación titular de Cruz Azul vs León

Andrés Gudiño ha vuelto como titular en la portería | Rodrigo Oropeza/GettyImages

PO: Andrés Gudiño - El portero mexicano ha comenzado a recibir mayores oportunidades por el cuerpo técnico para ser el portero titular.

LD: Jeremy Márquez - Es un medio versátil, dinámico. Su principal virtud es el equilibrio entre trabajo defensivo y progresión ofensiva.

DFC: Gonzalo Piovi - El central argentino es uno de los inamovibles del equipo y es un elemento que aporta seguridad en la zona baja.

DFC: Jesús Orozco - Es un versátil central, fuerte en los duelos y con buena lectura defensiva; destaca por anticipación, juego aéreo y salida de balón.

LI: Omar Campos - Es un lateral izquierdo veloz y potente; destaca por sus incorporaciones, conducción, desborde y capacidad para recorrer toda la banda.

MC: Agustín Palavecino – El elemento argentino se desempeña de maravilla en cualquier rol y es un jugador muy participativo en jugadas clave.

MC: Érik Lira - Es un pivote de recuperación, intenso y tácticamente disciplinado, fundamental para equilibrar al equipo.

MD: Luka Romero - Es un jugador habilidoso en el regate y el control en espacios reducidos. Además, destaca por su creatividad, los cambios de ritmo.

MCO: Carlos Rodríguez – El mediocampista mexicano que destaca por su técnica individual, visión de juego y precisión en los pases

MI: Carlos Rotondi - El versátil argentino es lateral, carrilero u extremo izquierdo con vocación ofensiva, tiene recorrido físico y buena capacidad para incorporarse al ataque.

DC: Gabriel Fernández - El 'Toro' es un atacante físico que funciona como referencia en el área y ofrece recursos para jugar de espaldas a la portería.

Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)

Portero: Andrés Gudiño.

Defensas: Jeremy Márquez, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco, Omar Campos.

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Erik Lira; Luka Romero, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi.

Delanteros: Gabriel Fernández.

La alineación titular de León vs Cruz Azul

El Plátano Alvarado ha recibido oportunidades como titular | CARL DE SOUZA/GettyImages

PO: Óscar García - El guardameta que destaca por sus reflejos, sus reacciones en distancias cortas y su capacidad para intervenir en mano a mano.

LD: Iván Moreno - El lateral derecho tiene vocación ofensiva, velocidad y capacidad para incorporarse al ataque y enviar centros al área.

DFC: Jhohan Romaña - El defensa central es fuerte en los duelos individuales, agresivo en la marca y con buena capacidad para anticipar.

DFC: Juan José Guevara - El central destaca por su fortaleza física, el juego aéreo y la disputa de balones divididos.

LI: Sebastián Vegas - El defensa chileno cuenta con buena salida de balón, capacidad para realizar cambios de orientación y experiencia en el fútbol mexicano.

MCD: Daniel Arcila - El jugador cuenta con buen control orientado, capacidad para filtrar pases y habilidad para generar ocasiones cerca del área.

MD: Édgar Guerra - Es un extremo veloz y vertical, con buen desborde en el uno contra uno y capacidad para atacar los espacios a la espalda de los defensores.

MC: Rodrigo Echeverría - El mediocampista es disciplinado tácticamente, fuerte en los duelos y eficaz para recuperar balones y dar equilibrio al equipo.

MC: Fernando Beltrán - Es un volante dinámico, con buena movilidad, precisión en el pase corto y capacidad para combinar bajo presión.

MI: Ismael Díaz - Es un atacante habilidoso, con buen regate, aceleración y capacidad para jugar por ambas bandas.

DC: Alfonso Alvarado - El delantero mexicano tiene buenos desmarques, capacidad para asociarse con sus compañeros.

Así se vería la formación del León (4-1-4-1)

Portero: Óscar García.

Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Sebastián Vegas.

Mediocampistas: Daniel Arcila; Édgar Guerra, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Ismael Díaz.

Delanteros: Alfonso Alvarado.