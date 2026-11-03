Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich

Este martes, la Champions League retoma su actividad antes del parón internacional con nueve partidos. Uno de ellos será el del Atlético de Madrid y el Bayern Múnich, que se reencontrarán en el Metropolitano seis años después de su último enfrentamiento en esta misma competición.

Los dirigidos por Diego Simeone atraviesan un momento espectacular, con un invicto de nueve partidos entre todos los torneos. Los bávaros no se quedan atrás; de hecho, llevan 19 encuentros sin perder y su última derrota fue en un amistoso de pretemporada, el 25 de julio, contra el Wehen.

La posible alineación del Atlético de Madrid vs Bayern Múnich

Giuliano Simeone, Atletico de Madrid | Clive Brunskill/GettyImages

POR: Jan Oblak - Está a un partido de igualar a Adelardo en el segundo lugar de los futbolistas con más encuentros disputados en el Atleti. Su presente va de la mano con la ocasión porque si el equipo lleva tantos encuentros sin perder es, en gran parte, por sus actuaciones bajo los tres palos.

LD: Marcos Llorente - El mismo tiene el poder de decisión sobre que zona del campo le conviene ocupar. En los papeles, el lateral derecho; en la práctica, toda la cancha. Su velocidad le permite defender y atacar.

DFC: Marc Pubill - La lesión de Cristian Romero le dejó la titularidad... y lo está haciendo de maravillas. Su rendimiento como defensor central viene en creicimiento, sobre todo en los duelos aéreos y la salida desde atrás. Los delanteros bávaros van a ser desafiantes, pero no imposibles de detener.

DFC: Dávid Hancko - Es raro no verlo en el once y este partido contra el Bayern no va a ser la excepción a la regla, ni de casualidad. Dentro de su estilo de juego, prefiere avanzar con la pelota en sus pies y buscar pases más calculados para no perder la pelota en el apuro.

LI: Alejandro Grimaldo - Lleva cuatro goles y dos asistencias en LaLiga. Lo interesante es dónde aparece para convertirlos porque no se limita a únicamente a correr por la banda izquierda y encuentra espacios por adentro que lo acercan al área rival y toma por sorpresa a los defensores.

MD: Giuliano Simeone - Su tercer tanto de la temporada llegó el sábado contra el Levante asi que llega al encuentro ante el Bayern con envión goleador. Esa explosividad también la usa para recuperar la pelota y participar de tareas defensivas.

MC: Pablo Barrios - La sanción de Morten Hjulmand y las lesiones de Koke y Johnny Cardoso lo dejan casi sin la compañía de los mediocampistas habituales. Va a tener que asumir el liderazgo de administrar la circulación de la pelota ante un rival que no le va a dejar pasar ningun error.

MI: Álex Baena - Es el goleador del equipo, con cinco tantos en LaLiga. Todavía tiene la deuda en la Champions y podría saldarla este martes donde, debido a las ausencias en el mediocampo, podría ser el encargado de conectar a los volantes con los delanteros.

EI: Ademola Lookman - El Cholo necesita que el delantero vuelva a la versión que mostró en la pretemporada y el curso pasado. Lleva dos goles en 13 partidos y perdió protagonismo en las últimas fechas.

DC: Julián Álvarez - El gol contra el Deportivo terminó con una sequía de casi un año sin convertir en el Metropolitano por LaLiga. De a poco está volviendo a ser el Julián de siempre, después de un verano e inicio de temporada complicado.

DC: Jonathan David - Es una alternativa distinta para acompañar a Julián porque sus movimientos cerca del área pueden liberar al argentino de tener que estar todo el tiempo entre los defensores rivales. Cada vez que dijo presente, cumplió y eso podría ser recompensado con la titularidad el martes.

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Álex Baena, Ademola Lookman

Delantero: Julián Álvarez, Jonathan David

La posible alineación del Bayern Múnich vs Atlético de Madrid

Michael Olise, Bayern Munich | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

POR: Jonas Urbig - La lesión de Manuel Neuer lo puso al mando del arco bávaro justo en una seguidilla de partidos complicados. Contra el Dortmund el sábado hizo un muy buen trabajo, pero aun así recibió dos goles. El Atleti va a intentar aprovechar sus debilidades por lo que va a tener que prepararse para un ataque que va a buscar golear.

LD: Konrad Laimer - Aparece donde nadie se lo espera y corre con una velocidad extraordinaria para llegar al área rival y ayudar a los delanteros. Su despliegue por la derecha va a ser una de las herramientas del Bayern para atacar sin perder capacidad de recuperación. Viene de marcar un gol contra el Dortmund.

DFC: Dayot Upamecano - Defiende lejos de su propia área lo cual es fundamental para la propuesta ofensiva de los bávaros. Sumado a eso, es determinante en la pelota detenida, como demostró con su gol en el clásico.

DFC: Kim Min-jae - Es el encargado de ir al uno contra uno ante los delanteros rivales, pero su participación en la salida requiere más precisión. Un error en la entrega puede resultarle costoso de cara a la presión del Colchonero.

LI: Alphonso Davies - Es rápido y le juega a favor para poder colaborar en el sector que lo requiera. Responde cuando se lo exige y suele salir ileso de los duelos.

MC: Joshua Kimmich - Es el que decide cuándo acelerar la circulación de la pelota y el que encuentra alternativas para superar la presión rival. Lleva tres asistencias en la Bundesliga y una en la Champions.

MC: Aleksandar Pavlovic - A diferencia de su compañero en el mediocampo defensivo, Pavlovic prefiere resolver las jugadas con entregas rápdas y movimientos cortos para ofrecer una línea de pase.

ED: Michael Olise - Su presencia no es una certeza luego de salir con una molestia en la rodilla en el partido contra el Dortmund. Si está en condiciones de jugar, el equipo va a tener una amenaza permanente desde la derecha. Hizo dos goles y dio una asistencia ante el Bodo/Glimt en la Champions y lleva seis tantos en la Bundesliga.

MCO: Tom Bischof - Estaría presente en la posición que, normalmente, ocupa el lesionado Ismael Saibari. Tiene buen remate a media distancia y sabe conectarse bien con Harry Kane cuando el equipo pasa al ataque.

EI: Lennart Karl - Podría recibir una titularidad europea de muchísima exigencia debido a las bajas ofensivas del Bayern. Es una alternativa ágil y distinta por izquierda que puede darle un aporte de velocidad al equipo en ese sector.

DC: Harry Kane - El flamante Balón de Oro llega después de una noche poco habitual, con un penal fallado y seis remates sin acertar al arco en el clásico. De todas maneras, lleva cuatro tantos y seis asistencias en la Bundesliga, y otros cuatro goles en la Champions.

Así se vería la formación del Bayern Múnich (4-2-3-1)

Portero: Jonas Urbig

Defensas: Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies

Mediocampistas: Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic

Mediapuntas: Michael Olise, Tom Bischof, Lennart Karl

Delantero: Harry Kane

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