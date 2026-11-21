Y un día volvió la Premier League. Después de dos semanas sin partidos en la liga inglesa por el parón internacional, la competición regresa al calendario para afrontar la última parte de 2026. El domingo, uno de los partidos más atractivos va a ser el derbi del noroeste de Inglaterra, que enfrentará al Liverpool y al Manchester United por la jornada 11 del torneo.

Los Reds empezaron la temporada con resultados favorables que los ubican en la cuarta posición de la tabla. Los Red Devils, en cambio, vienen de mal en peor y están 18º, en zona de descenso. De todas maneras, no son todas malas noticias para los visitantes, que tendrán en el banco a Mauricio Pochettino, quien hará su debut como DT en Anfield con la misión de recuperar la competitividad que algún día supieron tener.

La posible alineación del Liverpool vs Manchester United

Isak es el goleador de los Reds | Steve Bardens - AMA/GettyImages

POR: Alisson Becker - Hasta ahora jugó todos los minutos de la Premier y la Champions. El United no viene bien, pero tienen a Bryan Mbeumo que no se guarda nada a la hora de rematar al arco. Por eso, los reflejos del arquero brasileño van a ser importantes el domingo.

LD: Ronald Araújo - Mejoró muchísimo el lateral derecho del Liverpool. Tiene características propias de un central y eso le da un plus a la hora de quedarse en su sector para defender y evitar que los delanteros entren al área.

DFC: Jérémy Jacquet - Recupera terreno cuando un delantero le gana la posición y no se deja pasar por encima sin dar pelea. Se entiende bien con los laterales, lo que da lugar a que puedan adelantarse a participar en ataque mientras les cuida las espaldas.

DFC: Virgil van Dijk - Podría celebrar sus 390 partidos con el Liverpool ante uno de sus grandes rivales. Marcó 31 goles en la Premier desde que llegó al club, muchos de ellos de una de sus mayores virtudes que son las jugadas a pelota detenida.

LI: Milos Kerkez - Se instala muchas veces por delante del mediocampo para participar en la elaboración de los ataques. Todavía le falta precisión en sus envíos al área, pero mejora en cada partido.

MC: Dominik Szoboszlai - Andoni Iraola decidió que podía tener la mejor versión del volante ubicándolo unos metros por detrás de Florian Wirtz. Desde ahí puede aprovechar su remate a larga distancia y su buena lectura para poder armar el juego del equipo. Su sociedad con Mac Allister merece continuidad.

MC: Alexis Mac Allister - Curiosamente, una de las especialidades del argentino de 1,76 metros es el juego aéreo. A sus tres goles en la Champions se le sumó su estreno goleador en esta edición de la Premier. Está con mas confianza para jugar cerca del área rival.

ED: Cody Gakpo - Jugar por derecha modifica su repertorio ofensivo porque pierde la posibilidad de acomodarse para rematar con su pierna hábil, pero gana más chances de asistir a Alexander Isak desde ese lado. De todas formas, el DT podría ubicarlo por izquierda de acuerdo a la necesidad del partido.

MCO: Florian Wirtz - Tuvieron que pasar 197 días para que volviera a marcar en la Premier. Sumado a eso, lleva tres asistencias en el campeonato y podrían ser más ante un United que deja muchos espacios entre sus mediocampistas y defensores.

EI: Bradley Barcola - La diferencia entre el Barcola de la Champions, donde lleva tres goles, y el de la Premier es muy llamativa. Todavía tiene tiempo para acomodarse en una nueva liga y con el equipo. Lo positivo es que su entendimiento con Isak, Wirtz y Gakpo da buenos resultados a nivel general.

DC: Alexander Isak - Es el goleador de los Reds, con siete tantos. Ese logro es, en gran parte, a raiz de su facilidad para alejarse de la marca y recibir solo en el área rival para rematar.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker

Defensas: Ronald Araújo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Mediocampistas: Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister

Mediapuntas: Cody Gakpo, Florian Wirtz, Bradley Barcola

Delantero: Alexander Isak

La posible alineación del Manchester United vs Liverpool

Mbeumo buscará colaborar en ataque para darle la victoria a su equipo | Visionhaus/GettyImages

POR: Senne Lammens - El parón internacional le vino de maravilla, donde le detuvo un penal a Italia y recuperó algo de confianza. Contra los Reds va a tener que trabajar mucho en su manejo de los rebotes, sobre todo con un delantero tan oportunista como Isak.

LD: Noussair Mazraoui - Tiene las condiciones técnicas para ser parte de la elaboración desde el lateral. Incluso puede funcionar como mediocampista adicional cuando los Red Devils tienen la posesión. Habrá que ver que órdenes da Pochettino en el debut.

DFC: Leny Yoro - Ya sabe de memoria las dificultades que puede tener la Premier. Sabe anticiparse a los movimientos de los delanteros y salir jugando con la pelota lejos de su area. Todavía tiene que trabajar en la precisión de los pases, pero por lo pronto es una buena alternativa para la zaga del United.

DFC: Harry Maguire - Lisandro Martínez está suspendido asi que Maguire va a ser el líder de la defensa de los Red Devils. Puede ser positivo, sobre todo cuando haya jugadas de pelota parada como los córners, donde el inglés puede verse favorecido en su juego aéreo.

LI: Diogo Dalot - Puede que sea uno de los futbolistas cuyo juego cambie con la llegada del nuevo DT. Tiene vocación ofensiva, pero le cuesta calcular cuándo incorporarse al ataque. Quizá, de a poco, puedan verse modificaciones de acuerdo a los requerimientos del DT, y este domingo una faceta más defensiva.

MC: Youri Tielemans - Tiene un repertorio de pases largos fantástico y un remate de media distancia que puede facilitar jugadas de ataque sin la necesidad de tener que circular con la pelota hasta llegar al área rival.

MC: Kobbie Mainoo - Es interesante observar cómo usa su cuerpo para conservar la pelota ante la presión rival. Teniendo a Tielemans al lado, es posible que tenga que asumir un papel defensivo, aunque sería una lástima desaprovechar sus condiciones para avanzar con el balón en los pies.

ED: Amad Diallo - Lleva 11 meses sin hacer un gol con la camiseta de los Red Devils y tiene a Shea Lacey reclamando minutos desde el banco, por lo que su titularidad empieza a estar en juego. Al extremo le sobran recursos para superar al defensor que lo marque, el tema es traducirlos en peligro.

MCO: Bruno Fernandes - Va a ser un desafío ver como se lleva con el juego que propone Pochettino y que rol empieza a cumplir uno el líder del mediocampo. Lleva cuatro goles y y dos asistencias en la Premier, a los que se suman dos tantos más en la Champions.

EI: Matheus Cunha - El talento aparece, sobre todo, cuando recibe en su sector y va con la pelota hacia el área, donde es díficil quitarle la pelota sin cometerle una infracción. Habrá que ver cómo le va teniendo a Araújo al frente.

DC: Bryan Mbeumo - El extremo reconvertido en delantero es la llave de los goles del equipo y lleva cuatro tantos en la liga inglesa. Este domingo no la va a tener facil ante una pareja de centrales como Van Dijk y Jacquet que no le van a ceder espacios.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Harry Maguire, Diogo Dalot

Mediocampistas: Youri Tielemans, Kobbie Mainoo

Mediapuntas: Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha

Delantero: Bryan Mbeumo