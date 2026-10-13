Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Manchester City y el PSG

El Manchester City y el PSG se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Etihad Stadium por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27. El campeón de 2023 y el bicampeón vigente se miden en uno de los encuentros más atractivos de la semana europea.

El equipo de Enzo Maresca debutó con un 2-0 en Oporto y llega con la moral por las nubes después de ganarle 3-0 al Liverpool en Anfield. Los parisinos, por su parte, arrancaron la defensa de su corona con un 6-1 sobre el Slovan Bratislava y el sábado vencieron 3-1 al Le Mans con un equipo alternativo.

La posible alineación del Manchester City vs PSG

POR - Gianluigi Donnarumma: Un partido especial para él, enfrentando al club con el que ganó la Champions antes de llegar a Manchester. Llega en un gran momento, después de una actuación sobresaliente en Anfield.

LD - Matheus Nunes: El volante reconvertido en lateral ya es un fijo para Maresca. Tiene recorrido, buena conducción y la capacidad de meterse por dentro para sumar un hombre más en el mediocampo.

DFC - Rúben Dias: Conoce de memoria a la columna vertebral del PSG: Vitinha, João Neves y Nuno Mendes son sus compañeros en la selección de Portugal. Liderazgo y lectura del juego para el partido más exigente de la fase liga.

DFC - Marc Guéhi: Fue titular en Oporto y en Anfield, y el equipo terminó los dos partidos con el arco en cero. Rápido para anticipar y muy sólido en el duelo, será clave para seguir los movimientos de Dembélé.

LI - Joško Gvardiol: Entró en el segundo tiempo en Anfield y le dio la asistencia a Cherki para el 3-0. Su zurda, su conducción y su llegada al área le dan al City una salida distinta por la izquierda.

MC - Elliot Anderson: Viene de una actuación enorme en Anfield, donde le puso el pase a Doku para el 2-0. Recupera, se ofrece y rompe líneas con la pelota, un volante que encaja perfecto en la idea de Maresca.

MC - Enzo Fernández: El argentino le puso el centro a Haaland para el 1-0 de cabeza en Oporto. Organiza, pisa el área y aporta una experiencia en partidos grandes que vale oro ante un rival como el PSG.

Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

ED - Antoine Semenyo: Potencia, velocidad y desborde por la derecha. Su trabajo para cerrar el carril de Nuno Mendes será tan importante como lo que pueda generar en ataque.

MCO - Rayan Cherki: Fue la figura en Anfield, con un gol y una actuación brillante que le valió el premio al jugador del partido. Creativo, impredecible y con mucha confianza, se medirá a varios compañeros de la selección francesa.

EI - Jérémy Doku: Entró desde el banco en Anfield y marcó a los 12 minutos. Su uno contra uno es de los más desequilibrantes de Europa. Su duelo con Hakimi es una de las claves del partido.

DC - Erling Haaland: Hizo los dos goles del triunfo en el debut por Champions y también marcó uno en último triunfo ante Anfield. Es la gran amenaza del City y uno de los delanteros más temidos del mundo.

Así se vería la formación del Manchester City (4-2-3-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensores: Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol

Mediocampistas: Elliot Anderson, Enzo Fernández

Mediapuntas: Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku

Delantero: Erling Haaland

La posible alineación del PSG vs Manchester City

POR - Matvey Safonov: Ágil, con reflejos y buen juego con los pies, tendrá la difícil tarea de enfrentar a Haaland.

LD - Achraf Hakimi: Sigue siendo uno de los laterales más desequilibrantes del mundo. Fue titular ante el Slovan Bratislava, y en su duelo con Doku se jugará gran parte de las chances de ambos equipos.

DFC - Marquinhos: El capitán vio desde el banco la goleada del debut y vuelve para un partido clave. Su experiencia, liderazgo y lectura de juego lo convierten en el líder de la defensa parisina.

DFC - Willian Pacho: Fuerte, rápido y agresivo en la marca, es el central indicado para el cuerpo a cuerpo con Haaland.

LI - Nuno Mendes: Descansó el sábado por la carga de minutos con Portugal y llega fresco. Dio la asistencia para el primer gol de Dembélé en el debut y es una amenaza constante por la izquierda.

MC - João Neves: Fue titular ante el Le Mans y apunta a mantener su lugar. Dinámico, incansable en la recuperación y con mucha personalidad para pedir la pelota bajo presión.

MC - Vitinha: El cerebro del bicampeón. Ordena, distribuye y marca el ritmo, y llega en un gran momento después de marcar de cabeza con Portugal ante Dinamarca.

Paris Saint-Germain v Le Mans FC - Ligue 1 McDonald's 2026/27 | Eurasia Sport Images/GettyImages

MC - Fabián Ruiz: Cerró la goleada del debut con un gol a los 88 minutos. Fue padre por primera vez durante el parón y entró desde el banco el sábado.

ED - Ferran Torres: Otro que juega un partido especial ya que jugó en el City entre 2020 y 2022. Hizo un triplete en el debut europeo con el PSG en su primera titularidad con el club.

DC - Ousmane Dembélé: Fue el MVP en el debut, con dos goles y dos asistencias ante el Slovan Bratislava. Descansó el sábado y llega fresco para ser el falso nueve de Luis Enrique.

EI - Khvicha Kvaratskhelia: Entró en el segundo tiempo ante el Le Mans y vuelve a la titularidad. Gambeta, cambio de ritmo y la capacidad de definir partidos por su cuenta.

Así se vería la formación del PSG (4-3-3)

Portero: Matvey Safonov

Defensores: Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz

Delanteros: Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27