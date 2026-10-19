Las posibles alineaciones titulares del partido entre el PSG y el Barcelona

Partido de gigantes. El PSG y el Barcelona se enfrentarán por la tercera jornada de la Champions League este martes en el Parque de los Príncipes. Los dirigidos por Luis Enrique son líderes de la competencia, mientras que los culés los escoltan, ambos con seis puntos, aunque con una diferencia de gol favorable a los parisinos. Este duelo es la oportunidad perfecta para que uno de los dos despegue y saque ventaja sobre el otro, sobre todo porque los dos se perfilan como favoritos para ganar la Orejona.

La posible alineación del PSG vs Barcelona

Desire Doue, PSG | Visionhaus/GettyImages

POR: Matvéi Safónov - Ya está acostumbrado a tener mucho trabajo hasta cuando el PSG gana. Contra el Barça no va a ser la excepción y deberá estar preparado para los remates de Lamine Yamal y Raphinha, que quieren extender su cuenta goleadora.

LD: Achraf Hakimi - Defiende y participa en la construcción de los goles parisinos. Ya se entiende perfecto con Désiré Doué y eso le puede complicar el sector izquierdo al Barcelona.

DFC: Marquinhos - Es el futbolista con más apariciones del equipo en la Champions. Va a tener que transmitile esa experiencia a sus compañeros y desafiarse a frenar los movimientos de Raphinha al que conoce muy bien por la selección de Brasil.

DFC: Willian Pacho - Es una muralla muy díficil de superar. Fue titular en todos los 17 partidos de la Champions anterior y sabe muy bien como enfrentarse a equipos grandes. Ahora tiene que defender ante atacantes que intercambian posiciones todo el tiempo y buscan recibir a espaldas de los centrales.

LI: Nuno Mendes - Su presencia todavía depende de pruebas médicas luego de abandonar el partido contra el Estrasburgo por molestias musculares. Luis Enrique espera recuperarlo para poder ponerle un seguro al sector izquierdo.

MC: Joao Neves - Lleva 100 partidos con el PSG y tiene dos Champions en su palmarés con apenas 21 años. Sabe mantener la calma aunque esté rodeado de rivales y encuentra los pases hacia adelante para mantener al equipo en constante posición ofensiva.

MC: Vitinha - Si el Barça le regala aunque sea un metro de más, va a ganarle algo a favor del PSG de alguna manera. En la edición anterior del torneo hizo seis goles y este año lleva uno en dos partidos.

MC: Fabián Ruiz - Conoce (muy) bien a Rodri y Pedri por la selección española asi que sabe tambien cuáles son sus debilidades. El DT confía en él para conectar el mediocampo con los delanteros.

ED: Désiré Doué - Está de racha goleadora, con uno en la Champions y uno en la Ligue 1 en la última semana. Los partidos importantes le sientan bien y este martes va a buscar aprovechar las ausencias defensivas de los culés.

DC: Ousmane Dembélé - Es díficil imaginar que Luis Enrique opte por Ferrán Torres de titular antes que a Dembélé para este partido. Ya lleva tres goles y tres asistencias en lo que va de la Champions. El ex Barcelona se reencuentra con un equipo en el cual nunca terminó de adaptarse.

EI: Khvicha Kvaratskhelia - Está muy desdibujado en comparación de lo que mostró la temporada pasada. Sin embargo, el DT sabe a la perfección lo que puede ofrecer y apostaría por su titularidad el martes.

Así se vería la formación del PSG (4-2-3-1)

Portero: Matvéi Safónov

Defensas: Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes

Mediocampistas: Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz

Delantero: Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

La posible alineación del Barcelona vs PSG

Pedri, Barcelona | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

POR: Joan García - No pudo tener mucho tiempo de calma contra el Betis que lo exigió a lo largo de todo el partido y el PSG va por ese camino si no más. Tendrá que estar más atento que nunca si quiere mantener el invicto del equipo.

LD: Xavi Espart - Entraría en lugar de Jules Koundé, que será baja por un esguince. El canterano sorprendió en los partidos que disputó y, de hecho, lleva un gol y dos asistencias en LaLiga. Se le complicó el sábado, pero el fútbol da revancha y la tendrá este martes.

DFC: Pau Cubarsí - Ahora se anima, de a poco, a participar en el ataque sin descuidar sus responsabilidades defensivas. Su trabajo de lectura para encontrar a sus compañeros en las salidas va a ser importante ante la presión del PSG.

DFC: Gerard Martín - El susto del sábado quedó en un hematoma en el talón de Aquiles y va a poder jugar en París. Las lesiones de Andreas Christensen y Eric García prácticamente le aseguran la titularidad para ser la dupla de Cubarsí en el medio de la zaga.

LI: Joao Cancelo - Lateral y atacante. Marcó el empate ante el Galatasaray y fue uno de los principales responsables de la remontada en Estambul. Son esas incorporaciones al ataque las que pueden complicar al PSG. Eso si, va a tener que regular las cargar a raiz de la gran baja de defensores por lesión.

MC: Pedri - Sacarle la pelota de los pies es una tarea casi imposible para los rivales. Va a tener que ser inteligente a la hora de conectar con Lamine Yamal y Anthony Gordon en las jugadas de ataque. Si lo consigue, los culés pueden tener muchas chances de causar daño.

MC: Rodri - Ya puede tachar el gol de su lista de pendientes en el Barça. Lo consiguió de cabeza contra el Betis y terminó jugando de defensor por las lesiones de sus compañeros. En la Champions va a volver a su posición habitual, donde su experiencia en la Champions puede ayudar a Flick a evitar los problemas defensivos que el mismo admitió que vienen arrastrando.

ED: Lamine Yamal - Está jugando como nunca. Lleva ocho goles y nueve asistencias en este inicio de temporada y cada partido que pasa es mejor. En el PSG lo esperaría Nuno Mendes, que no le va a hacer fácil su trabajo, asi que tendrá que ver como se las ingenia para superarlo, aunque ya lo hizo con la selección de España.

MCO: Fermín López - Está motivadísimo. Marcó de cabeza ante el Galatasaray y el sábado asistió a Rodri desde el córner. Va cuatro goles y dos asistencias en las primeras cinco fechas de liga y es uno de los futbolistas que hace que el ataque culé sea letal.

EI: Anthony Gordon - La competencia con Karim Adeyemi no le da lugar a regalar ni un minuto. Sabe que el alemán le pisa los talones en la competencia por el puesto y le sirve como motor para ser uno de los delanteros más activos del equipo. Lleva un gol y dos asistencias en liga y un tanto en la Champions.

DC: Raphinha - El goleador de LaLiga está de regreso. Lleva 12 goles en España y dos en Europa. Ya pudo jugar los últimos 20 minutos contra el Betis después de superar sus molestias musculares y estaría al 100% para enloquecer a los defensores parisinos.

Así se vería la formación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo

Mediocampistas: Pedri, Rodri

Mediapuntas: Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon

Delantero: Raphinha

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