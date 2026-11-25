El Club de Fútbol Monterrey se metió a la fiesta grande tras cerrar la fase regular con dos triunfos seguidos que lo dejaron en la sexta posición para enfrentarse en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX al Club América que se quedó con el tercer sitio de la clasificación.

El primer duelo será este miércoles 25 de noviembre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) desde el Estadio BBVA.

A continuación, les compartimos las posibles alineaciones que mandarían Matías Almeyda y Guillermo Almada.

La posible alineación titular de Monterrey vs América

Diego Rosi viene de marcar en la última fecha de fase regular | Azael Rodriguez/GettyImages

PO: Luis Cárdenas - Todo parece indicar que el 'Mochis' volverá a ser el titular y es que a pesar de que el portero argentino Esteban Andrada es uno de los titulares habituales en el esquema de Matías Almeyda, desde la Jornada 17 presentó molestias en la zona de los meniscos de la rodilla derecha. Dependiendo de su evolución se determinará si juega o no la Liguilla.

LD: Ricardo Chávez - El lateral mexicano es de recorrido y bastante trabajo defensivo. Regresaría tras cumplir un partido de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas en la Jornada 17.

DFC: Víctor Guzmán - El central mexicano posee un buen físico y puede defender tanto en bloque bajo como adelantando metros para presionar.

DFC: Daniel Aceves - El zaguero mexicano regresaría a la titularidad, luego de que Carlos Salcedo se perderá la ida por su expulsión en la Jornada 17.

LI: Gerardo Arteaga - El lateral mexicano es muy dinámico y ofensivo, cuenta con velocidad, conducción y capacidad para progresar por fuera.

MC: César Garza - El mediocampista juvenil defensivo cuenta con buena lectura táctica, intensidad para recuperar el balón y capacidad para dar continuidad a la posesión.

MC: Orbelín Pineda - El experimentado mediocampista es muy técnico y puede aparecer entre líneas, conducir hacia adelante y combinar rápidamente.

MD: Lucas Ocampos - El versátil mediocampista es un elemento que puede aportar mucho a la dinámica del equipo, su despliegue físico lo hacen un jugador que puede ofrecer muchas jugadas de peligro.

MCO: Diego Rossi - El atacante uruguayo es un jugador rápido y vertical. Su aporte ofensivo ha sido importante en su primer torneo con Rayados.

MI: Jesús Corona - El 'Tecatito' es un jugador de enorme calidad técnica que destaca por su regate, control en espacios reducidos, cambios de ritmo y centros.

DC: Hugo Cuypers - El atacante belga es muy bueno en el área, fuerte y con buen olfato goleador y también puede aportar en el juego aéreo.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Luis Cárdenas.

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga.

Mediocampistas: César Garza, Orbelín Pineda; Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús Corona.

Delantero: Hugo Cuypers.

La posible alineación titular de América vs Monterrey

Henry Martín espera romper la mala racha en Liguilla | Jam Media/GettyImages

PO: Luis Ángel Malagón - El portero mexicano ha sido el titular de Guillermo Almada desde su recuperación.

LD: Kevin Álvarez - El lateral derecho destaca por sus incorporaciones al ataque, profundidad por la banda. Recibió descanso en la última fecha por su participación en selección y prevención por acumulación de tarjetas.

DFC: Santiago Bueno - El central uruguayo se consolidó en la zaga azulcrema en su primer rorneo.

DFC: Santiago Ramos - El central español destaca por su capacidad para disputar balones por arriba y defender centros.

LI: Cristian Borja - El lateral colombiano es ofensivo y potente, con buen recorrido por la banda. Destaca por su velocidad, conducción y capacidad para incorporarse al ataque.

MC: Israel Reyes - Es jugador polivalente, intenso y agresivo en la marca. Puede jugar como central, lateral derecho u mediocentro. Viene de ser suplente tras jugar con la selección.

MC: Erick Sánchez - El mediocampista es un referente de Guillermo Almada y volvería a la titularidad tras su sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

MD: Alejandro Zendejas - El jugador norteamericano es un extremo desequilibrante zurdo con buena conducción, lectura y asociación.

MCO: Carlos Álvarez - El mediapunta español es técnico y creativo. Sobresale por su visión de juego, conducción en espacios reducidos, pases filtrados y asociaciones entre líneas.

MI: Óscar Perea - El extremo colombiano destaca por su velocidad y explosividad, además de su desequilibrio y dinamismo. Podría volver a ser titular a pesar del regreso de Brian Rodríguez que aún no se sabe si volverá como titular o suplente.

DC: Henry Martín - El delantero centro es el referente goleador, destaca por su posicionamiento, movimientos dentro del área y definición.

Así se vería la formación del América (4-2-3-1)

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Santiago Bueno Santiago Ramos, Cristian Borja.

Mediocampistas: Israel Reyes, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Óscar Perea.

Delantero: Henry Martín.

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