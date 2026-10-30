Las posibles alineaciones titulares del partido Pachuca vs Tigres UANL

El Club Pachuca recibirá en la antepenúltima fecha correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX al Club Tigres UANL desde la 'Bella Airosa'.

Se cruzarán este sábado 31 de octubre a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México) en lo que se espera un duelo muy competitivo en búsqueda de las tres unidades.

De esa manera, los dejamos con las posibles alineaciones titulares de ambos clubes.

La posible alineación de Pachuca vs Tigres UANL

Salomón Rondón es pieza clave de los Tuzos | Jam Media/GettyImages

PO: Carlos Moreno - Es un guardameta con buenos reflejos y capacidad para responder en el mano a mano. Destaca por sus atajadas y su participación en la salida desde el fondo.

LD: Jorge Berlanga - Es un defensa con buena lectura del juego y capacidad para anticipar.

DFC: Eduardo Bauermann - Es un central físico, fuerte en los duelos individuales y el juego aéreo. Aporta experiencia y solidez defensiva.

DFC: Sergio Barreto - Es un zaguero aguerrido, intenso en la marca y competitivo en los duelos aéreos.

LI: Francisco Venegas - Es un defensor zurdo con buen golpeo de balón y puede incorporarse al ataque.

MC: Alan Bautista - Es un medio dinámico que destaca por su movilidad, conducción y capacidad para llegar al área rival.

MC: Christian Rivera - El jugador mexicano es un mediocentro físico, fuerte en la recuperación y los duelos.

ED: Nicolás Vallejo - Es un extremo argentino habilidoso, con buen cambio de ritmo y capacidad para encarar en el uno contra uno.

MCO: Rodolfo Pizarro - Es un media punta creativo, con buena técnica individual, visión de juego y habilidad para filtrar pases.

EI: Oussama Idrissi - Es un extremo desequilibrante, con regate, aceleración y capacidad para superar rivales por la izquierda.

DC: Salomón Rondón - Es un centrodelantero potente, con gran presencia física y buen juego aéreo.

Así se vería la formación de Pachuca (4-2-3-1)

Portero: Carlos Moreno.

Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas.

Mediocampistas: Alan Bautista, Christian Rivera; Nicolás Vallejo, Rodolfo Pizarro, Oussama Idrissi.

Delantero: Salomón Rondón.

La posible alineación titular de Tigres UANL vs Pachuca

Aguirre necesita romper la sequía con Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El portero argentino se mantiene al resguardo de la portería felina. Destaca por su ubicación, reflejos, liderazgo y juego con los pies.

LD: Jesús Garza - Es un lateral dinámico y polivalente, capaz de jugar por ambas bandas.

DFC: Rafael Guerrero - Él está cubriendo la baja de Joaquim que se lesionó previo a la fecha doble. El mexicano se ha adaptado a las necesidades defensivas del equipo.

DFC: Alan Franco - El central argentino es completo en lo defensivo y cuenta con potencia física y agresividad en los duelos mano a mano.

LI: Mauro Lainez - Destaca por su conducción, velocidad, desborde y capacidad para atacar por las bandas. Se ha ganado la titularidad.

MC: Fernando Gorriarán - El capitán del equipo le inyecta dinamismo y jerarquía al medio campo del equipo. Es un elemento clave en el funcionamiento de la zona baja.

MC: César Araújo - El pivote uruguayo es un jugador férreo con mucha potencia física y que se complementa muy bien con su compatriota en el mediocampo.

MI: Diego Lainez - El volante mexicano destaca por su velocidad y dinamismo, así como el despliegue físico.

MCO: Juan Brunetta - El enganche argentino es un jugador peligroso en el ataque que ofrece muchas opciones en la ofensiva.

Mi: Diego Sánchez - Es un extremo izquierdo habilidoso, con buena aceleración, agilidad y regate en espacios reducidos.

DC: Rodrigo Aguirre - El 'Búfalo' es el titular del ataque para Vucetich, es un jugador con potencia y físico.

Así se vería la formación del Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco, Mauro Lainez.

Mediocampista: Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Diego Sánchez.

Delantero: Rodrigo Aguirre.

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