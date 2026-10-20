Las posibles alineaciones titulares del partido Puebla vs Monterrey

Puebla y Monterrey se verán las caras este miércoles 21 de octubre en partido de la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambas escuadras se encuentran luchando por puestos de liguilla a falta de cinco fechas para que termine la fase regular.

A continuación te contamos cómo saldrían ambas escuadras para este duelo de mitad de semana.

La posible alineación titular de Monterrey vs Puebla

Portero: Esteban Andrada: El arquero argentino de 35 años se ha hecho con la titularidad en su segunda etapa en Rayados y ha arrancado en los últimos cinco partidos de la Liga MX. Solo en uno de estos los regiomontanos perdieron.

Lateral derecho: Ricardo Chávez: El exjugador del Atlético San Luis tiene la confianza de Matías Almeyda. 'Rica' ha disputado un total de 10 encuentros esta temporada y suma una asistencia.

Defensa central: Víctor Guzmán: El defensa de 24 años está mostrando su mejor nivel en varias temporadas y se está consolidando como titular en Rayados. Por su buen rendimiento ha regresado a la selección mexicana.

Defensa central: Carlos Salcedo: El 'Titán' tiene la confianza de Almeyda y solamente no ha tenido participación en cuatro encuentros de la temporada. Salcedo tiene experiencia y busca ser el líder de la línea defensiva.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga: Arteaga estaba llamado a ser una gran figura del futbol mexicano. Después de varias temporadas a la baja, parece que el lateral se está reencontrando con una buena versión.

Mediocampista central: Orbelín Pineda: Pineda llegó como figura para este semestre. El exjugador del AEK Atenas suma un gol y dos asistencias en nueve encuentros en el Apertura 2026.

Orbelín Pineda | Azael Rodriguez/GettyImages

Mediocampista central: César Garza: El mediocampista de 21 años lleva cuatro partidos iniciando como titular en la mitad de la cancha. En este periplo suma un gol. Se está consolidando en la primera división.

Mediocampista ofensivo: Jesús Corona: El 'Tecatito' es una de las piezas claves de Matías Almeyda en este torneo. Ha disputado 10 encuentros en lo que va del torneo y suma dos goles y dos asistencias.

Extremo derecho: Diego Rossi: El delantero uruguayo llegó como uno de los fichajes bomba de Rayados en el mercado de verano. El exjugador del Columbus Crew ha jugado 10 partidos, suma cuatro goles y tres asistencias.

Extremo derecho: Lucas Ocampos: Después de algunos torneos decepcionantes, Ocampos se ha reencontrado con su mejor nivel y está siendo importante en la plantilla. Lleva cinco goles y dos asistencias en nueve partidos.

Lucas Ocampos está teniendo una buena temporada | Jam Media/GettyImages

Delantero centro: Hugo Cuypers: El delantero belga ha tenido algunos chispazos, pero se espera más de su parte. En 10 partidos del Apertura 2026 registra tres goles y un pase de gol.

Así se vería la formación del Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Esteban Andrada

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga

Mediocampista: Orbelín Pineda, César Garza, Jesús 'Tecatito' Corona

Delantero: Diego Rossi, Lucas Ocampos, Hugo Cuypers

Así se vería la formación del Puebla (4-2-3-1)

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Pablo Vargas, Fernando Monarrez

Mediocampistas: Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Mathias Tomás

Delanteros: Bryan Garnica, Omar Moreno, Luifer Hernández