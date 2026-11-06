Las posibles alineaciones titulares del partido Pumas UNAM vs América

Solo restan dos fechas en la fase regular y en la correspondiente Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el Club Universidad Nacional recibirá en Ciudad Universitaria al Club América con la esperanza de clasificarse.

Se cruzarán el sábado 7 de noviembre a las 23:10 horas (Estados Unidos) y 21:10 horas (México) desde la Ciudad de México.

Por lo tanto, los dejamos las posibles alineaciones titulares de los clubes capitalinos.

La posible alineación de Pumas UNAM vs América

Juninho ha marcado ocho goles en el torneo | Manuel Velasquez/GettyImages

PO: Keylor Navas - El guardameta costarricense cuenta con excelentes reflejos, buenos duelos mano a mano y capacidad para realizar atajadas de alta dificultad.

LD: Rodrigo López - Es un jugador técnico, con buena visión de juego y capacidad para distribuir el balón.

DFC: Nathan Silva - El central brasileño es agresivo enh los duelos. Sobresale por su capacidad de anticipación, el marcaje cercano y el juego aéreo.

DFC: Rubén Duarte - El defensor tiene experiencia, buena colocación y lectura táctica.

LI: Pablo Bennevendo - Es un lateral dinámico, disciplinado tácticamente y con capacidad para recorrer toda la banda.

MD: Uriel Antuna - Es un extremo de complexión atlética, con piernas rápidas y agilidad para cambiar de dirección.

MC: Adalberto Carrasquilla - Es un medio creativo, con excelente control orientado, conducción y visión de juego.

MC: Pedro Vite - Es un jugador dinámico y técnico, con capacidad para conducir el balón y conectar diferentes sectores del campo.

MI: César Huerta - Es un jugador con agilidad y capacidad para sostenerse en los duelos individuales.

MI: Juninho - Es un atacante versátil, capaz de jugar como centrodelantero o partir desde una banda.

DC: Robert Morales - El guaraní es un delantero con presencia física, movilidad y capacidad para definir dentro del área.

Así se vería la formación de Pumas UNAM (4-4-2)

Portero: Keylor Navas.

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo.

Mediocampistas: Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, César Huerta.

Delantero: Juninho, Robert Morales.

La alineación titular de América vs Pumas UNAM

Henry Martín ha marcado 10 goles en el certamen | Agustin Cuevas/GettyImages

PO: Luis Ángel Malagón - El portero mexicano ha vuelto a la titularidad después de su recuperación que lo tuvo lejos varios meses.

LD: Kevin Álvarez - El lateral derecho destaca por sus incorporaciones al ataque, profundidad por la banda, centros y capacidad para superar líneas mediante conducciones

DFC: Santiago Ramos - El central español destaca por su capacidad para disputar balones por arriba y defender centros.

DFC: Franco Rossano - El zaguero se caracteriza por su movilidad, recorrido por la banda, capacidad para incorporarse al ataque y ofrecer amplitud. Podría jugar como central debido a la suspensión de Santiago Bueno.

LI: Cristian Borja - Es un lateral colombiano ofensivo y potente, con buen recorrido por la banda. Destaca por su velocidad, conducción y capacidad para incorporarse al ataque.

MC: Israel Reyes - Es un medio polivalente, intenso y agresivo en la marca. Puede jugar como central, lateral derecho u mediocentro.

MC: Erick Sánchez - Es un volante dinámico y técnico, capaz de jugar como interior o mediocentro.

MD: Isaías Violante - Es un extremo izquierdo habilidoso y desequilibrante que destaca por su regate, aceleración, cambios de ritmo y capacidad para encarar en el uno contra uno.

MCO: Carlos Álvarez - Es un mediapunta español zurdo, técnico y creativo. Sobresale por su visión de juego, conducción en espacios reducidos, pases filtrados y asociaciones entre líneas.

MI: Brian Rodríguez - El extremo uruguayo es muy explosivo y vertical. Su principal arma es el uno contra uno: velocidad, cambio de ritmo y regate para superar defensores.

DC: Henry Martín - El delantero centro destaca por su posicionamiento, movimientos dentro del área y definición.

Así se vería la formación del América (4-2-3-1)

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Santiago Ramos, Franco Rossano, Cristian Borja.

Mediocampistas: Israel Reyes, Erick Sánchez; Isaías Violante, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez.

Delantero: Henry Martín.

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