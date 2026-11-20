Este fin de semana es la última fecha de la fase regular y el Club Tigres UANL recibe al Club América en la correspondiente Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Universitario.

El encuentro será este sábado 21 de noviembre a las 23:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México) en El Volcán.

De esa manera, los dejamos con las posibles alineaciones de ambos clubes.

La posible alineación titular de Tigres UANL vs América

Joaquim se recuperó de su lesión | Azael Rodriguez/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El portero argentino se mantiene al resguardo de la portería felina.

LD: Diego Sánchez - Normalmente es un jugador de características ofensivas, pero Vucetich lo utilizó como lateral derecho desde la jornada pasada.

DFC: Rafael Guerrero - Él está cubriendo la baja de Joaquim que se lesionó previo a la fecha doble. El mexicano se ha adaptado a las necesidades defensivas del equipo.

DFC: Joaquim – El equipo ha recuperado al brasileño después de varias semanas que estuvo lesionado, el jugador es una pieza clave en la zaga.

LI: Mauro Lainez - Destaca por su conducción, velocidad, desborde y capacidad para atacar por las bandas.

MC: Fernando Gorriarán - El capitán del equipo le inyecta dinamismo y jerarquía al medio campo del equipo. Es un elemento clave en el funcionamiento de la zona baja.

MC: César Araújo - El pivote uruguayo es un jugador férreo con mucha potencia física y que se complementa muy bien con su compatriota en el mediocampo.

MD: Henrique Simeone - El juvenil mediocampista brasileño ha comenzado a recibir más minutos de cara al próximo torneo.

MCO: Juan Brunetta - El enganche argentino es un jugador peligroso en el ataque que ofrece muchas opciones en la ofensiva.

Mi: Emiliano Gómez - Vucetich ha tomado la decisión de poner de titular al uruguayo Gómez como volante izquierdo en los últimos juegos.

DC: Guillermo Martínez - El delantero mexicano le ofrece altura y posicionamiento a la ofensiva al equipo de Tigres. Podría volver a ser titular ante la actividad en fecha FIFA de Aguirre.

Así se vería la formación del Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Sánchez, Rafael Guerrero, Joaquim, Mauro Lainez.

Mediocampista: Fernando Gorriarán, César Araújo; Simeone, Juan Brunetta, Emiliano Gómez.

Delantero: Guillermo Martínez.

La posible alineación titular de América vs Tigres UANL

Henry Martín recuperó el olfato goleador este semestre | Jam Media/GettyImages

PO: Luis Ángel Malagón - El portero mexicano ha vuelto a la titularidad después de su recuperación que lo tuvo lejos varios meses.

LD: Kevin Álvarez - El lateral derecho destaca por sus incorporaciones al ataque, profundidad por la banda, centros y capacidad para superar líneas mediante conducciones.

DFC: Santiago Ramos - El central español destaca por su capacidad para disputar balones por arriba y defender centros.

DFC: Santiago Bueno - Después de la sanción y no poder jugar en la Jornada 16, el zaguero uruguayo volvería a la terna titular junto a su tocayo Mingo.

LI: Cristian Borja - Es un lateral colombiano ofensivo y potente, con buen recorrido por la banda. Destaca por su velocidad, conducción y capacidad para incorporarse al ataque.

MC: Israel Reyes - Es un medio polivalente, intenso y agresivo en la marca. Puede jugar como central, lateral derecho u mediocentro.

MC: Alan Cervantes - Ante la ausencia de Erick Sánchez por sanción Cervantes podría tomar su lugar en el mediocampo y juntarse con Israel Reyes.

MD: Alejandro Zendejas - El jugador norteamericano es un extremo desequilibrante zurdo con buena conducción, lectura y asociación.

MCO: Carlos Álvarez - Es un mediapunta español zurdo, técnico y creativo. Sobresale por su visión de juego, conducción en espacios reducidos, pases filtrados y asociaciones entre líneas.

MI: Óscar Perea - El extremo colombiano destaca por su velocidad y explosividad, además de su desequilibrio y dinamismo.

DC: Henry Martín - El delantero centro destaca por su posicionamiento, movimientos dentro del área y definición.

Así se vería la formación del América (4-2-3-1)

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Kevin Álvarez, Santiago Ramos, Santiago Bueno, Cristian Borja.

Mediocampistas: Israel Reyes, Alan Cervantes; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Óscar Perea.

Delantero: Henry Martín.

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