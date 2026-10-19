Las posibles alineaciones titulares del partido Tigres UANL vs León

El próximo martes 20 de octubre, los Tigres de la UANL se enfrentarán a los Esmeraldas de León, en lo que podría marcar de forma contundente el destino de los auriazules en el Apertura 2026. Tras su empate a un gol frente a las Chivas, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich necesitan sumar de a tres, para no seguirse despegando todavía más de los puestos de liguilla.

Para ello, enviarán a la cancha a lo mejor que tienen. Pero cuidado, que los Panzas Verdes llegarán con sed de venganza, luego de que el América los goleara 5-3 en su propia cancha.

La posible alineación titular de Tigres UANL vs León

Guillermo Martínez marcó ante Toluca | Azael Rodriguez/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El portero argentino se mantiene al resguardo de la portería felina. Destaca por su ubicación, reflejos, liderazgo y juego con los pies.

LD: Jesús Garza - Es un lateral dinámico y polivalente, capaz de jugar por ambas bandas. Ya regresó de su lesión la fecha pasada jugando los últimos minutos del partido, por lo que en este juego podría volver a ser titular.

DFC: Rafael Guerrero- El central mexicano ha tenido algunos errores en los últimos partidos. Se ha visto un tanto nervioso, pero el maestro Vucetich ha decidido darle la confianza.

DFC: Alan Franco - El central argentino es completo en lo defensivo y cuenta con potencia física y agresividad en los duelos mano a mano.

LI: Mauro Lainez - Destaca por su conducción, velocidad, desborde y capacidad para atacar por las bandas. Se ha ido ganando la titularidad.

MC: César Araújo - El pivote uruguayo es un jugador férreo con mucha potencia física y que se complementa muy bien con su compatriota en el mediocampo.

MC: Fernando Gorriarán - El capitán del equipo le inyecta dinamismo y jerarquía al medio campo del equipo. Es un elemento clave en el funcionamiento de la zona baja.

MD: Diego Lainez - El volante mexicano destaca por su velocidad y dinamismo, así como el despliegue físico.

MCO: Emiliano Gómez - Vucetich ha tomado la decisión de alinear al uruguayo Gómez como volante izquierdo en los últimos juegos. Sin embargo, ante la desafortunada expulsión de Juan Brunetta, es probable que lo veamos en una posición diferente, jugando detrás del ''9''.

MI: Diego Sánchez - El canterano de los Tigres, además de brindar desequilibrio por la banda de la izquierda, jugando a perfil cambiado, también aporta minutos a la regla de menores. Un tema pendiente todavía para el equipo de la 'U' de la Nuevo León.

DC: Guillermo Martínez - El 'Memote' no alineó como titular en el partido pasado frente a las Chivas, pero se espera que Vucetich realice algunas modificaciones importantes de cara al cierre de la campaña regular.

Así se vería la formación del Tigres (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Alan Franco, Mauro Lainez.

Mediocampista: Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Diego Sánchez, Emiliano Gómez.

Delantero: Guillermo Martínez.

Así se vería la formación del León (4-1-4-1)

Portero: Óscar García.

Defensas: Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan José Guevara, Salvador Reyes.

Mediocampistas: José Rodríguez; Édgar Guerra, Jesús Lara, Fernando Beltrán, Ismael Díaz.

Delanteros: Diber Cambindo.

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