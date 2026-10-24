Las posibles alineaciones titulares para el partido América vs Pachuca

Este domingo 25 de octubre, el América recibe al Pachuca en el Estadio Banorte Azteca para su duelo correspondiente de la Jornada 14. Los azulcremas siguen en lo más alto de la cima con 27 puntos, aun cuando tienen otro juego pendiente, mientras los hidalguenses están casi eliminados si no logran sacar resultados positivos en estas últimas jornadas.



Entre semana, el Ave visitó el Estadio Jalisco para vapulear 2-5 al Atlas, gracias a las dianas del colombiano Miguel Borja, Érick Sánchez, el uruguayo Brian Rodríguez, el estadounidense Alejandro Zendejas y Kevin Álvarez, aunque la mala noticia fue que el seleccionado de los Estados Unidos abandonó por lesión, a la espera de saber si se trata de algo de gravedad o no. Quien sí estaría fuera de circulación es el brasileño Raphael Veiga por un tema de lesión.



Por otro lado, los Tuzos no aprovecharon el apoyo de su gente en el Estadio Hidalgo, ya que Cruz Azul los venció 1-2 pese al tanto de Francisco Venegas. Con este tropiezo, todo se ha complicado para Benjamín Mora y sus dirigidos porque están en la antepenúltima posición con 13 unidades.



Aquí está la posible alineación titular del América para el encuentro:

El posible once del América

Miguel Borja | Simon Barber/GettyImages

Portero: Luis Malagón – Tuvo algunas atajadas frente a los Rojinegros. La meta del michoacano es retomar su mejor nivel para volver a ser el número uno bajo el arco de la selección mexicana.

Defensa: Santiago Ramos – Tal como se pensaba. Si la directiva ficho a dos defensores centrales extranjeros era para ser los titulares. El argentino tuvo algunas acciones defensivas buenas contra los tapatíos.

Defensa: Santiago Bueno – Luz y sombra con el uruguayo que ya sabe lo que es convertir gol como azulcrema. La fecha anterior tuvo el mayor número de acciones defensivas con nueve, pero al mismo tiempo, cometió un penal.

Lateral izquierdo: Franco Rossano – Muchos pedían que se le diera una oportunidad al canterano y por fin está sucediendo. Tras dos titularidades al hilo, es casi un hecho que tendrá una tercera, por lo que estaría por encima del colombiano Cristian Borja una vez más.

Lateral derecho: Dagoberto Espinoza – El cuerpo técnico tomó la decisión de darle descanso al canterano la jornada pasada colocando a Kevin Álvarez. Tras este leve reposo, estaría listo para ver acción una vez más aun cuando el ex de Pachuca haya anotado contra los tapatíos.

Pivote: Israel Reyes – El técnico uruguayo Guillermo Almada ha quedado conforme con utilizar al defensa y lateral más adelantado, ganando la pelea en el puesto al estadounidense Edwin Cerrillo y el brasileño Ícaro Da Conceiçao.

Pivote: Érick Sánchez – El Chiquito viene de marcar la fecha pasada. Debido a la amplia confianza que le tiene el estratega, el mediocampista se ha mantenido como pieza clave en el centro del campo aun cuando ha recibido críticas de los aficionados por no dar el estirón.

Mediocentro: Carlos Álvarez – El español fue traído por algo, para ser el sucesor de su compatriota Álvaro Fidalgo. Tras haberse adaptado, ya se le ha dado su lugar en el campo. Asistió contra el Atlas.

Extremo izquierdo: Brian Rodríguez – Tal parece que al uruguayo le cayó de maravilla su renovación, pues fue uno de los más sobresalientes contra La Academia al tener gol y asistencia.

Extremo derecho: Alejandro Zendejas – Otro con una noche de ensueño en el Jalisco la fecha anterior porque anotó y asistió. Sin embargo, salió lesionado, aunque abandonó el campo caminando, esperando que sea sólo un susto. A menos que sí sea algo grave, no estaría y veríamos al colombiano Óscar Perea.

Delantero: Miguel Borja – A Henry Martín le tocó entrar de cambio y es que la realidad es que El Colibrí demostró que llegó en buen momento para comandar la ofensiva. El colombiano volvió a celebrar un gol.

Érick Sánchez | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación del América (4-2-3-1)



Portero: Luis Malagón

Defensas: Franco Rossano, Santiago Ramos, Santiago Bueno, Dagoberto Espinoza

Mediocampistas: Érick Sánchez, Israel Reyes, Carlos Álvarez

Delanteros: Brian Rodríguez, Miguel Borja, Alex Zendejas

La posible alineación del Pachuca (4-2-3-1)

Carlos Moreno | Jam Media/GettyImages

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Mauricio Isaís, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Paco Venegas

Mediocampistas: Christian Rivera, Alan Bautista, Rodolfo Pizarro

Delanteros: Robert Kenedy, Salomón Rondón, Oussama Idrissi