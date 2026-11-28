Rayados y América igualaron sin anotaciones en los cuartos de final de Ida del Apertura 2026. El primer episodio de esta llave de Liguilla dejó un sabor amargo en los aficionados azulcremas, pero les da esperanza a los seguidores albiazules de lograr el pase a las semifinales. El segundo round será este sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte Azteca.



En el Estadio BBVA, los locales no pudieron hacer mucho porque de por sí llegaban con bajas importantes como la del defensa Carlos Salcedo, por sanción, y la del delantero uruguayo Diego Rossi, por lesión, sin olvidar al guardameta argentino Esteban Andrada, quien fue sometido a una operación de la rodilla derecha y no volverá para el resto del certamen. Si esto no era suficiente, se quedaron con diez hombres a los once minutos por la expulsión de Ricardo Chávez. A la vez, el delantero belga Hugo Cuypers se lesionó en el complemento y estaría prácticamente descartado para ir a la capital. Sin duda, un verdadero dolor de cabeza para el técnico argentino Matías Almeyda.



Por otro lado, las Águilas recuperaron piezas como Érick Sánchez, que estaba suspendido, así como al uruguayo Brian Rodríguez, a quien se cuidó en la última fecha por problemas musculares. Asimismo, el técnico uruguayo Guillermo Almada sorprendió al darle la titularidad a Rodolfo Cota por encima de Luis Malagón, además de utilizar nuevamente a Kevin Álvarez como lateral izquierdo cuando su rol natural es por derecha. Al final, los Millonetas no pudieron abrir el cerrojo debido a la gran actuación del cancerbero Luis ‘Mochis’ Cárdenas que les sacó sus remates al Rayito, al Chiquito, al colombiano Miguel Borja y al estadounidense Alejandro Zendejas. Ahora bien, a los de Coapa les basta empatar nuevamente para avanzar a la siguiente ronda.



Aquí están las posibles alineaciones titulares de ambos para el encuentro:

El posible once titular del América

Alex Zendejas | Jam Media/GettyImages

Portero: Rodolfo Cota – Para muchos fue sorpresa verlo de inicio, pero el técnico prefirió apostar por la experiencia del mundialista, quien aparte apareció portando el gafete de capitán. Tampoco es descabellada su decisión, pues Luis Malagón se equivocó en la última fecha en el gol de los Tigres, lo que, quizás, puso nervioso al estratega con la Liguilla a la vuelta.

Defensa: Santiago Ramos – Muchos aficionados no están convencidos con la actual dupla sudamericana por la cual apuesta el cuerpo técnico. Sin embargo, el argentino no tuvo un mal duelo teniendo un amplio recorrido adelantándose varios metros para detener al rival.

Defensa: Santiago Bueno – En la fase regular fue el encargado de evitar la derrota contra La Pandilla cerrando el empate 1-1. No estuvo tan fino como su compañero en la central, tanto que se le sacó del campo al 69’. Aun así, apunta para ser inicial de nuevo.

Lateral izquierdo: Kevin Álvarez – Luego que sacaran un resultado positivo en El Gigante de Acero, se esperan que no haya muchos cambios en la parte baja. El ex del Pachuca volvería a jugar del lado izquierdo por encima del colombiano Cristian Borja y Franco Rossano.

Lateral derecho: Israel Reyes – Sin duda la mejor versión del mundialista es como central, pero también sabe desenvolverse como lateral. En el primer juego hizo cinco recuperaciones y el mismo número de faltas, lo que le costó ser amonestado, así que debe evitar tantas infracciones. Otra vez, Dagoberto Espinoza, el titular en gran parte del semestre, estaría en el banquillo.

Pivote: Alan Cervantes – Del mismo modo, podría mantenerse en el once inicial, ya que fue el mejor hombre del equipo al tener el mayor número de toques con 97. Tuvo nueve acciones defensivas y recibió la amarilla, pero permitió que el resto se enfocara en el ataque.

Mediocentro: Carlos Álvarez – Aquí podrían venir los primeros cambios. Tras haber utilizado un parado de 4-1-3-2, esta vez podría colocar al español como armador, luego de haber sido revulsivo en el complemento al 77’. Eso podría causar que Érick Sánchez o el estadounidense Edwin Cerrillo vayan al banquillo tras no haber sido muy vistosos.

Extremo izquierdo: Brian Rodríguez – Tras cuidarlo en la última jornada y darle un papel de recambio el pasado cotejo, el uruguayo saldría de inicio por la necesidad de sentenciar rápido al encuentro. Su desborde y velocidad generaron peligro en la ida, siendo el que tuvo el mayor número de regates con cuatro. El colombiano Óscar Perea sería suplente esta vez.

Extremo derecho: Alejandro Zendejas – Todavía falta para que el mundialista estadounidense esté en su mejor nivel, sin embargo, se sabe de sobra la peligrosidad que puede causar por el lado derecho con su regate y velocidad. Podría ser una de las claves para abrir la pizarra.

Delantero: Miguel Borja – El colombiano tuvo oportunidad de abrir el marcador en suelo regio pero el arquero le dijo que no. No obstante, sigue siendo una de las armas más peligrosas que tiene Guillermo Almada y si quieren vencer deben mandarlo desde el arranque.

Delantero: Henry Martín – Otro posible cambio. En la ida, Érick Sánchez apareció adelantado como un acompañante del ‘9’, pero ante la necesidad de convertir para no meterse en problemas, el cuerpo técnico podría mandar a sus dos romperredes a jugar juntos.

Miguel Borja | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación titular del América (4-1-3-2)



Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Kevin Álvarez, Santiago Ramos, Santiago Bueno, Israel Reyes

Mediocampistas: Alan Cervantes, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez, Alex Zendejas

Delanteros: Miguel Borja, Henry Martín (C)

El posible once titular de Rayados

'Mochis' Cárdenas | Jam Media/GettyImages

Portero: Luis Cárdenas – El Mochis fue el gran héroe de la Ida al tener al menos unas cinco atajadas de gran manufactura, siendo sin duda el Jugador del Partido. Si vuelve a salir en plan grande, los regios podrían tener posibilidades de imponerse al local.

Defensa: Víctor Guzmán – Vaya partido que se aventó el zaguero, pues tuvo el mayor número de acciones defensivas con 21. Sumado a ello, fue el líder de despejes y bloqueos, con 16 y tres, respectivamente, sin olvidar que tuvo seis duelos mano a mano ganados. Fue fundamental para evitar la derrota y deberá repetir una actuación así.

Defensa: Carlos Salcedo – Lo más probable es que El Titán recupere su puesto en la zaga central mandando al banquillo al argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, que tuvo que ser habilitado así cuando su rol natural es como pivote. Aunque no lo hizo mal, el cuerpo técnico tiene gran confianza en el mundialista, que justamente habría renovado su contrato un año más. Eso sí, tendrá que tener cuidado de su mal temperamento que le ha costado caro. Tampoco se descarta que Alonso Aceves pueda ser el elegido para la central.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga – Si bien sigue estar al nivel que tuvo alguna vez, sigue siendo contemplado como el inicial. Sin embargo, deberá hacer mucho mejor las cosas porque estuvo muy tibio y sin mucho ímpetu en el primer partido. Quizá, en un once contra once, tenga mayor valía para hacer su recorrido.

Lateral derecho: Stefan Medina – Sin Ricardo Chávez por expulsión y la duda de Érick Aguirre por lesión, es el momento para que el colombiano reaparezca y demuestre por qué alguna vez fue una pieza importante en la institución. Tras dejar atrás sus molestias musculares sería una solución.

Pivote: Óliver Torres – El español volvería a ser titular, así que el juvenil César Garza se quedaría como una opción en el banquillo. Debido a la inferioridad numérica, no pudo hacer mucho dedicándose más en el tema defensivo. Ahora tendría mayor libertad.

Pivote: Orbelín Pineda – El Maguito conformaría la dupla del mediocampo para cerrarle el espacio a los azulcremas. En el primer juego tuvo que adaptarse a otros roles para poder auxiliar a sus compañeros, apoyando mucho en el tema defensivo con seis recuperaciones y cuatro despejes.

Mediapunta: Lucas Ocampos – El argentino estaría una vez más jugando por detrás del ‘9’. A pesar de no tener un juego lúcido, El Pura Sangre tuvo el mayor número de toques en el área rival con seis, aunque destacó por su entrega física apoyando en el tema defensivo.

Extremo izquierdo: Luca Orellano – El hombre al que el equipo le debe la clasificación gracias a su doblete frente a los Pumas. Tal como sus otros compañeros de la delantera, no pudo dedicarse de lleno a ofender gracias a la inferioridad numérica. Esta vez podría ser diferente.

Extremo derecho: Jesús Corona – El Tecatito mostró hambre en los últimos partidos de la fase regular, pero en el primer round no estuvo tan preciso debido al tema de la roja. Estuvo discreto, pero en cualquier instante puede hacer una genialidad gracias a su experiencia.

Delantero: Roberto de la Rosa – El jueves y viernes, Hugo Cuypers y Diego Rossi siguieron trabajando por separado dando a entender que no estarían recuperados para la cita. Sin ellos dos y con el serbio Uros Djurdjevic ‘Djuka’ sin ser contemplado por el cuerpo técnico, el mexicano sería el encargado de liderar la ofensiva regia.

Orbelín Pineda | Azael Rodriguez/GettyImages

Así se vería la posible alineación titular de Rayados (4-2-3-1)



Portero: ‘Mochis’ Cárdenas

Defensas: Gerardo Arteaga, ‘Toro’ Guzmán, Carlos Salcedo, Stefan Medina

Mediocampistas: Óliver Torres, Orbelín Pineda, Lucas Ocampos

Delanteros: Luca Orellano, Roberto de la Rosa, ‘Tecatito’ Corona