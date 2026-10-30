Las posibles alineaciones titulares para el partido Monterrey vs Xolos

El Torneo Apertura 2026 está entrando en su recta final, por eso varios de los equipos se están jugando sus últimas cartas, ya que la tabla está muy apretada y sabemos que solamente ocho podrán estar en la fase final.



Este sábado 31 de octubre, Monterrey recibe a Xolos de Tijuana en el Estadio BBVA para la Jornada 15. Se contempla que sea un duelo apretado, pues los dos no tienen asegurado su lugar en la Liguilla al estar apenas acaricindo los últimos puestos que ofrecen el boleto.



La mala noticia para el equipo local es que no contará con su técnico, el argentino Matías Almeyda, así como con Orbelín Pineda, quienes fueron expulsados el pasado fin de semana frente al Guadalajara. Asimismo, el delantero serbio Uros Djurdjevic ‘Djuka’ sigue lesionado, mientras Luis Reyes e Iker Fimbres son incógnitas, ya que no fueron contemplados en la última convocatoria por decisión técnica.



Aquí está la posible alineación titular de ambos conjuntos:

El posible once de Monterrey vs Xolos

Lucas Ocampos | Jam Media/GettyImages

Portero: Esteban Andrada – La Sabandija tuvo suerte de que el Rebaño tuviera tan mala puntería, ya que pudo haber goleado sin que fuera culpa suya. Aun así, tuvo cuatro atajadas sin poder hacer mucho en el gol.

Defensa: Víctor Guzmán – Lamentablemente para El Toro, se equivocó de fea forma ante Chivas al entregar mal en la salida, siendo esa acción la que llevó a la caída del equipo. Pese a ello, sigue siendo el mejor de la parte baja.

Defensa: Carlos Salcedo – Matías Almeyda sorprendió a todos al colocar a Fidel Ambriz como central frente a los rojiblancos, pero está claro que ya no haría experimentos y colocaría de nuevo al experimentado zaguero.

Lateral izquierdo: Ricardo Chávez – En un partido de mucha sombra para los regios, el ex del San Luis fue uno de los más sobresalientes. Ganó un penal para el equipo al ser derribado por Bryan González, además tuvo el mayor número de toques en el área rival con cinco y el mayor número de pases con 95.

Lateral derecho: Gerardo Arteaga – Aun cuando hay competencia en la banda, El Pelado cree firmemente en el mundialista. Le costó mucho poder generar daño al ataque ante los tapatíos, algo en lo que debe trabajar.

Pivote: César Garza – Al equipo le urge cumplir la regla de menores, donde marcha en los últimos lugares, así que se le debe dar más minutos al contención, quien tuvo un difícil cotejo la fecha anterior. No se descarta que la otra opción sea el reciente debutante Paxon Ruffin.

Pivote: Óliver Torres – El español fue suplente en la fecha pasada, entrando de cambio en el complemento. En la semana se confirmó que renovó su vínculo con el club hasta el 2029.

Mediocentro: Diego Rossi – Al uruguayo le ahogaron el grito de gol la jornada pasada cuando estuvo a nada de evitar la derrota de su escuadra. Fue el más peligroso de los regios en el área rival con cuatro disparos.

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos – El argentino quedó como uno de los villanos ante Chivas porque falló el penal, sin embargo, tiene que reponerse si quiere aportar a la calificación.

Extremo derecho: Jesús Corona – Al inicio de la fecha anterior recibió varias faltas, pero después fue desapareciendo. Tuvo el mayor número de ocasiones creadas con tres y es un hecho que será inicial de nuevo.

Delantero: Hugo Cuypers – La Pandilla necesita goles y el mejor hombre para esa tarea es el belga, quien después de un buen inicio ha ido apagándose poco a poco. Al final, aún tiene oportunidades de mostrar su valía.

Oliver Torres | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Monterrey (4-2-3-1)



Portero: Esteban Andrada

Defensas: Rica Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga

Mediocampistas: César Garza, Óliver Torres, Diego Rossi

Delanteros: Lucas Ocampos, Hugo Cuypers, ‘Tecatito’ Corona

El posible once de Xolos de Tijuana

Nacho Rivero | Jam Media/GettyImages

Portero: Toño Rodríguez

Defensas: Alan Vega, Alejandro Gómez Jackson Porozo, Rafael Fernández, Ramiro Árciga

Mediocampistas: Adonis Preciado, Iván Tona, Ignacio Rivero, Francisco González

Delantero: Mourad El Ghezouani

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