Las posibles alineaciones titulares para el partido Pachuca vs Cruz Azul

Pachuca recibirá a Cruz Azul en el Estadio Hidalgo en partido de la jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Los Tuzos necesitan una victoria urgente para meterse de lleno a la pelea por los puestos de liguilla. El equipo de la Bella Airosa está en el lugar 14 de la tabla, mientras que la Máquina Celeste está en el quinto lugar.

A continuación te presentamos cómo saldrían ambas escuadras de arranque para este enfrentamiento con una rivalidad histórica.

La posible alineación de Cruz Azul vs Pachuca

Portero: Andrés Gudiño: Todo apunta a que el guardameta repetiría como titular ante los Tuzos. Kevin Mier no se ha logrado recuperar de su bajón futbolístico y Gudiño se ha visto algo más sólido debajo de los tres palos.

Lateral derecho: Alan Mozo: Joel Huiqui sacudió su once inicial para el partido ante FC Juárez y los cambios resultaron. Con esto en mente, Alan Mozo repetiría como carrilero o lateral por derecha en línea de cinco.

Defensa central: Alan Montes: Otra de las sorpresas de Huiqui en la jornada pasada fue la inclusión de Montes en el XI inicial. El exjugador del Necaxa respondió a la confianza y apunta a repetir como titular, sobre todo ante la posible baja de Willer Ditta.

Defensa central: Amaury García: El polivalente mediocampista ha mostrado un buen nivel en los últimos meses y parece que se va ganando un sitio en la alineación titular. García puede meterse como tercer central y apoyar en la mitad de la cancha.

Amaury García se está convirtiendo en un jugador importante para Cruz Azul | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Defensa central: Gonzalo Piovi: El central argentino no está teniendo su mejor temporada desde que se unió a Cruz Azul. Piovi necesita aprovechar estos minutos si quiere seguir siendo considerado como titular.

Lateral izquierdo: Omar Campos: El defensa de 24 años ha sido constante en las alineaciones de Huiqui este semestre. Suma un gol en 12 partidos disputados en el Apertura 2026. Se ha visto menos peligroso al ataque durante la ausencia de Carlos Rotondi, su gran socio.

Mediocampista central: Erik Lira: Lira necesita elevar su nivel. El mediocampista surgido en Pumas ha tenido un bajón evidente en su rendimiento después de su participación con la selección mexicana en el Mundial 2026 y su fichaje frustrado con el AS Mónaco.

Mediocampista central: Carlos Rodríguez: 'Charly' es uno de los jugadores más infravalorados en la Liga MX. El volante mexicano suma un gol y cinco asistencias a lo largo de 12 partidos disputados.

Carlos Rodríguez es el motor del Cruz Azul en el Apertura 2026 | Jam Media/GettyImages

Mediocampista central: Agustín Palavecino: El exjugador del Necaxa ha sacado la casta en los momentos más complicados de esta temporada. Suma tres goles y una asistencia en 11 partidos. En los últimos encuentros ha sido de los elementos más valiosos de la Máquina.

Mediocampista ofensivo: Andrés Montaño: El jugador de 24 años está levantando la mano en un momento crucial de la campaña. Montaño perdió continuidad en el equipo por una lesión severa, pero en los tres últimos partidos ha subido su nivel y registrado dos goles y dos asistencias.

Delantero centro: Nicolás Ibáñez: El puesto de nueve sigue siendo el eslabón débil de Cruz Azul esta temporada. Ibáñez ha sido duramente criticado por sus propios aficionados debido a su pobre rendimiento. Lleva cuatro goles y dos asistencias este torneo.

Así se vería la formación de Cruz Azul (5-4-1)

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Alan Mozo, Alan Montes, Gonzalo Piovi, Amaury García, Omar Campos

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Andrés Montaño

Delantero: Nicolás Ibáñez

Así se vería la formación del Pachuca (4-2-3-1)

Pachuca necesita ganar en casa para no rezagarse en la pelea por la liguilla | Cory Knowlton/ISI Photos/GettyImages

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sebastián Santos Rosales, Mauricio Isaís

Mediocampistas: Alan Bautista, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro

Delantero: Javier Vallejo, Ousama Idrissi, Salomón Rondón