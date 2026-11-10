Las razones por las que Endrick no logra adaptarse al Real Madrid

Después de casi dos años y medio de su arribo a la capital española para enfilarse en la plantilla del Real Madrid el polivalente atacante brasileño Endrick, podría tener los días contados en la Casa Blanca, luego de tener pocas oportunidades de juego bajo las órdenes de José Mourinho.

Endrick en su etapa con Palmeiras | NELSON ALMEIDA/GettyImages

El juvenil canterano del Palmeiras tiene apenas 20 años, pero aun así parece que no está dispuesto a continuar en Valdebebas si no tiene la actividad deseada.

Y es que, el primer año y medio en el club con Carlo Ancelotti y Xabi Alonso en el banquillo la pasó mal con minutos a cuenta gotas, disputando solo 40 juegos, marcando siete goles y aportando una asistencia.

Endrick con Carlo Ancelotti | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Después se fue cedido un semestre a principios del 2026 a Francia con el Olympique de Lyon donde tuvo un gran desempeño jugando 21 partidos, anotando ocho goles y dando ocho asistencias.

Esa situación lo hicieron elevar su confianza y nivel de juego, esperando una segunda etapa más fructífera con los merengues, sin embargo, no ha sido así y marcha de la misma manera que su primera etapa con poca participación y rendimiento futbolístico.

Pues en lo que va de la campaña ha disputado siete partidos, marcando un gol y dando una asistencia, pero de esos siete encuentros solo ha jugado 141 minutos en total, es decir, es equivalente a poco más de un partido y medio.

Endrick lució con el Olympique Lyonnais | DeFodi Images/GettyImages

Endrick podría salir del Real Madrid en enero

En conferencia de prensa durante su concentración con la selección de Brasil, el atacante de 20 años dejó claro que su principal deseo es tener continuidad, marcar goles y ayudar a sus compañeros.

"No sé qué pasará en enero. Eso está en manos de Dios. Solo tengo 20 años y ya veré qué sucede. Lo único que pido es hacer lo mejor para mi carrera. Pase lo que pase, así será. Mantendré los pies en la tierra y daré lo mejor de mí", señaló.

Cabe recordar que, el brasileño tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y su valor en el mercado actual es de alrededor de 40 millones de pesos.

Los motivos de la falta de adaptación de Endrick en el Real Madrid

Endrick solo ha jugado 141 minutos con Mou | Quality Sport Images/GettyImages

Endrick fue fichado por una fuerte inversión superior a los 80 millones de euros entre (traspaso, sueldo y costos adicionales) enfocándonos en la actualidad ha tenido un papel muy pobre esta temporada 2026/27 bajo las órdenes de José Mourinho.

Ha disputado solo alrededor de 141 minutos en siete partidos (solo una vez titular frente a Sevilla y el resto como suplente). Además, hay que recordar que, empezó la campaña lesionado (problemas musculares/isquiotibiales recurrentes que ya le afectaron antes), lo que retrasó su integración, y al volver no ha logrado asentar un rol regular.

A continuación, tres factores clave:

Endrick tiene una fuerte competencia con los atacantes del Madrid | JAVIER SORIANO/GettyImages

La competencia en el ataque con jugadores como Kylian Mbappé que es el indiscutible y uno de los mejores del mundo. Hay también opciones jóvenes como Carlos Espí, que ha aprovechado oportunidades. En un equipo de élite con muchas estrellas, los minutos son limitados y se prioriza a los consolidados.

Un historial de adaptación irregular y para ejemplo su primera temporada (2024/25) con Ancelotti jugó bastante como suplente (cerca de 37 partidos, pero pocos minutos totales y un buen promedio goleador). Luego, bajo Xabi Alonso, su protagonismo bajó mucho, lo que llevó a una cesión exitosa al Lyon en enero de 2026 (8 goles y 8 asistencias en 21 partidos). Allí encontró continuidad y ritmo, lo que le ayudó a estar en la órbita de la selección de Ancelotti. No obstante, en su vuelta a Madrid, el patrón de pocos minutos se repitió.

El perfil y exigencias del club, y es que es un delantero finalizador con gran olfato de gol y explosividad, pero en el Madrid se busca también encaje táctico, consistencia y aportación en el juego colectivo bajo la presión constante.

Entre otras razones podría ser que le hace falta madurar en ciertos aspectos o adaptarse a lo que el equipo necesita. Por ende, si su situación no mejora podría volver a pedir una salida temporal o definitiva.