Las razones por las que la Asociación del Fútbol Argentino acierta al renovarle el contrato a Lionel Scaloni

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina, oficializada este jueves 12 de noviembre en un acto organizado por la AFA, representa mucho más que la permanencia de un entrenador exitoso.



Es una apuesta por la estabilidad, la identidad y un proyecto deportivo que transformó por completo la historia reciente de la Albiceleste. Después de conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, el técnico santafesino acumuló argumentos suficientes para convertirse en una figura prácticamente indiscutible. Sin embargo, las razones para renovarle el contrato van bastante más allá de los trofeos.

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En un fútbol en el que los resultados inmediatos suelen condicionar cualquier planificación, la Asociación del Fútbol Argentino tiene la oportunidad de darle continuidad a un proceso que combina conocimiento del plantel, capacidad de adaptación y una estructura de trabajo consolidada.



Scaloni no solamente demostró que sabe ganar: también dejó en evidencia que puede administrar los cambios generacionales, potenciar futbolistas y mantener la competitividad de un equipo que lleva varios años instalado entre los mejores del mundo.

La forma en la que manejó el grupo es una de las mayores virtudes de las que podría (aunque sabemos que no lo hará) Scaloni. No hace falta ir mucho para atrás para ver los problemas internos que sufrieron las anteriores selecciones argentinas.

Un proyecto que ya demostró que puede reinventarse

Uno de los mayores méritos de Scaloni fue haber construido un equipo campeón a partir de una renovación profunda. Cuando asumió en 2018, Argentina atravesaba una etapa de incertidumbre, marcada por la frustración del Mundial de Rusia y el desgaste de una generación que había disputado tres finales consecutivas sin conseguir títulos.

Lejos de limitarse a realizar modificaciones superficiales, el entrenador impulsó una transformación progresiva. Futbolistas como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez se convirtieron en piezas fundamentales de una estructura que encontró el equilibrio entre juventud, experiencia y talento.

Ese antecedente adquiere todavía más importancia de cara al futuro. La Selección argentina deberá afrontar inevitablemente una nueva transición generacional, especialmente por la edad de varios de sus referentes históricos. Y si hay alguien que demostró tener la sensibilidad necesaria para llevar adelante ese proceso sin comprometer la competitividad, es precisamente Scaloni.

La capacidad de adaptación, una de sus mayores virtudes

Argentina no ganó todo lo que ganó por sostener una única idea de juego. Una de las principales fortalezas del cuerpo técnico fue su capacidad para interpretar los partidos, modificar esquemas y encontrar soluciones en función de las características de cada rival.

Durante el Mundial de Catar, Scaloni ofreció numerosas muestras de flexibilidad táctica. Desde la inclusión de un mediocampo más poblado hasta la utilización de una línea de cinco defensores frente a determinados adversarios, el entrenador demostró que no está condicionado por un sistema innegociable.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Julian Finney/GettyImages

Esta característica resulta fundamental para pensar en su continuidad. El fútbol internacional evoluciona constantemente y los ciclos exitosos suelen encontrar dificultades cuando sus protagonistas se aferran a las fórmulas que les permitieron alcanzar la cima. Scaloni, en cambio, construyó buena parte de su éxito sobre la capacidad de modificar aquello que considera necesario.

Renovarle el contrato significa también preservar esa inteligencia competitiva, especialmente valiosa en torneos cortos en los que una decisión táctica puede determinar una eliminación o una clasificación.

El manejo del grupo y una identidad que trasciende a Messi

Otro de los grandes logros de Scaloni fue construir un equipo alrededor de Lionel Messi sin convertirlo en una estructura exclusivamente dependiente de su figura. El capitán encontró durante este ciclo un contexto colectivo que le permitió potenciar sus virtudes, administrar esfuerzos y asumir un liderazgo diferente al de etapas anteriores.

Pero el verdadero mérito del entrenador estuvo en conseguir que Argentina desarrollara mecanismos colectivos capaces de sostenerse incluso cuando Messi no estaba disponible. El equipo aprendió a competir desde el orden, la solidaridad y el protagonismo de futbolistas que asumieron responsabilidades cada vez mayores.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUI | ODD ANDERSEN/GettyImages

Este aspecto será determinante en los próximos años. Tras el reciente retiro internacional de Messi, la selección deberá prepararse para una etapa sin el futbolista más importante de su historia. Y resulta difícil imaginar a un entrenador mejor preparado que Scaloni para gestionar una transición de semejante magnitud.

No se trata únicamente de una cuestión futbolística. El técnico conoce las personalidades, los liderazgos internos y las dinámicas de un vestuario que consiguió transformar en uno de los principales activos de la Selección.

La continuidad no significa conformismo

Existe un riesgo inevitable cuando un entrenador permanece durante muchos años al frente de un mismo equipo: que la estabilidad termine convirtiéndose en comodidad. Argentina no está exenta de ese peligro y el propio Scaloni deberá demostrar que conserva la ambición necesaria para seguir introduciendo modificaciones.

Sin embargo, cambiar de entrenador simplemente para iniciar una nueva etapa tampoco garantiza una evolución. Por el contrario, podría significar desarmar una estructura que funciona, alterar dinámicas consolidadas y obligar a los futbolistas a adaptarse a una nueva conducción sin una necesidad deportiva evidente.

La clave estará en entender que la renovación debe venir acompañada de nuevos desafíos. Scaloni tendrá que continuar ampliando las alternativas del plantel, incorporando jóvenes y evitando que los antecedentes exitosos condicionen sus decisiones.

Su continuidad no debería representar una apuesta por mantener intacto el equipo campeón, sino por conservar al responsable de construir su próxima versión.

Scaloni ya hizo historia con la Selección argentina. El argumento más importante para garantizar su continuidad, sin embargo, no está en lo que consiguió, sino en todo lo que todavía puede construir.

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