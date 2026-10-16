Leeds United vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones

El Leeds United recibe al Manchester United este domingo 18 de octubre en Elland Road, por la séptima fecha de la Premier League. Se trata de uno de los clásicos con más historia del fútbol inglés, y por primera vez en la era Premier League, el Leeds llega como favorito ante su eterno rival.

Los Red Devils no levantan cabeza. El martes cayeron 2-0 ante el Atlético de Madrid por Champions League después de dejar escapar un triunfo ante el Tottenham como local en tiempo de descuento y con un jugador más en cancha. El equipo de Michael Carrick ganó apenas uno de sus seis partidos de Liga, su peor arranque en 40 años, y ya quedó eliminado de la Carabao Cup ante el Brighton.

El Leeds, por su parte, llega con un presente mucho más alentador, aunque el sábado perdió su invicto. En el Emirates, James Justin lo puso en ventaja ante el Arsenal en el minuto 56, pero los Gunners lo dieron vuelta en apenas ocho minutos con goles de Riccardo Calafiori y Bruno Guimarães. Llega al duelo con el recuerdo fresco de su último cruce con el United: el 2-1 en Old Trafford de abril, su primer triunfo de liga en ese estadio desde 1981.

Pronóstico SI

El Leeds de Farke es un equipo intenso, ordenado y peligroso en las pelotas paradas. En Elland Road buscará presionar alto desde el primer minuto para aprovechar la fragilidad emocional del United.

El United tiene talento arriba con Mbeumo, Bruno Fernandes y Matheus Cunha, pero sus problemas defensivos y el clima de crisis pesan demasiado. El local llega mejor y debería imponerse en un partido caliente.

Pronóstico: Leeds United 2-1 Manchester United

¿A qué hora se juega el Leeds United vs Manchester United?

Ciudad: Leeds, Inglaterra

Estadio: Elland Road

Fecha: domingo 18 de octubre

Hora: 09:00 EE.UU (Este), 07:00 MEX, 15:00 ESP

Árbitro: Darren England

Historial de enfrentamientos directos entre el Leeds United y el Manchester United (últimos cinco partidos)

Leeds United : 1

: 1 Empates : 2

: 2 Manchester United: 2

Último partido entre ambos: 13/04/2026 - Manchester United 1-2 Leeds United - Premier League 2025/26, Fecha 32

Manchester United v Leeds United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Últimos 5 partidos

Leeds United Manchester United Arsenal 2-1 Leeds United 10/10/26 Atlético de Madrid 2-0 Manchester United 13/10/26 Leeds United 0-0 Crystal Palace 19/09/26 Manchester United 1-1 Tottenham 10/10/26 Leeds United 4-1 Newcastle 14/09/26 Fulham 1-1 Manchester United 20/09/26 Chelsea 6-3 Leeds United 09/09/26 Manchester United 2-3 Brighton 16/09/26 Brighton 1-1 Leeds United 05/09/26 Manchester United 0-1 Manchester City 12/09/26

¿Cómo ver el Leeds United vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC México Fox One España DAZN Spain

Últimas noticias del Leeds United

Farke no podrá contar con Joe Rodon con una lesión en el isquiotibial ni con Mateo Joseph. Dan James, que volvió de la selección de Gales con un problema en la espalda, sigue en duda y podría perderse el partido ante su ex club, mientras que Harry Wilson ya está disponible tras superar su molestia en el cuádriceps.

Todo indica que el entrenador repetirá el once que viene utilizando, con Dominic Calvert-Lewin como referencia en ataque y con Tarik Muharemovic en defensa.

Leeds United v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27 | Shaun Botterill/GettyImages

Posible alineación del Leeds United (3-4-2-1): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Stach, Okafor; Calvert-Lewin.

Últimas noticias del Manchester United

Las declaraciones de Lisandro Martínez tras la derrota en Madrid generaron un terremoto interno en Old Trafford. El argentino calificó el rendimiento del equipo como muy pobre y apuntó directamente contra la dirigencia, en especial contra el director de fútbol, Jason Wilcox. Según el defensor, el club no reforzó lo suficiente el plantel en el verano para competir en la Champions League. Además, defendió a Carrick y sostuvo que no se puede seguir cambiando de entrenador constantemente.

Las repercusiones fueron inmediatas: Wayne Rooney le respondió que debería preocuparse más por su propio nivel, minetras que Roy Keane y otros analistas cuestionaron sus formas. El club todavía no decidió si lo sancionará.

En lo deportivo, Carrick tiene varias bajas. Benjamin Šeško sigue fuera por un problema en la tibia, Patrick Dorgu no volverá hasta fines de noviembre y Manuel Ugarte se recupera de una operación de rodilla. Luke Shaw y Kobbie Mainoo, que se quedaron en Manchester durante el viaje a Madrid, son duda, igual que Noussair Mazraoui. La buena noticia es que Matthijs de Ligt vuelve a estar disponible.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Angel Martinez/GettyImages

Posible alineación del Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez, Shaw; Baleba, Tielemans; Mbeumo, Bruno Fernandes, Rashford; Cunha.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27