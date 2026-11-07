Leo Messi vuelve a Argentina para un amistoso con el Inter Miami

La influencia del Inter Miami en el mercado sudamericano es innegable, y ahora darán un nuevo paso jugando un amistoso por primera vez en Argentina, país que les ha dado múltiples jugadores a su breve historia. Obviamente, todos los flashes estarán apuntados a Leo Messi y su regreso a su tierra tras el retiro de la selección argentina.

Según se confirmó, el encuentro tendrá lugar el próximo 19 de enero y se jugará ante River Plate en el Monumental, casa de la selección y estadio de mayor capacidad en el país sudamericano. Este será, seguramente, el último amistoso del Millonario antes del arranque del Apertura 2027.

Esta sería la segunda vez que Leo Messi juega contra River, ya que fue el rival al que el FC Barcelona venció por 3-0 en la final del Mundial de Clubes 2015 disputado en Japón. En ese entonces, el rosarino marcó un gol para el triunfo de la escuadra dirigida por Luis Enrique.

Leo Ponzio, actual entrenador de River Plate, con Leo Messi en la final del Mundial de Clubes 2015 | Atsushi Tomura/GettyImages

Argentina será el cuarto destino sudamericano que visite el Inter Miami, que en el último año jugó ante Universitario de Perú en Lima, Barcelona de Guayaquil en Ecuador y Atlético Nacional de Medellín en el Atanasio Girardot. Además, disputó un amistoso frente a Independiente del Valle, club ecuatoriano, en Bayamón, Puerto Rico.

En lo que va de la temporada, el 10 del Inter Miami lleva 30 goles en 35 partidos y se ilusiona con el bicampeonato de la MLS, aunque saben que no será nada fácil debido al gran momento de varios de los competidores principales.

La tabla de la conferencia este los encuentra segundos de Nashville con 59 puntos, producto de 16 victorias, once empates y seis caídas. El mejor de la historia es el goleador de la competencia con 26 tantos, cuatro más que Petar Musa, su más inmediato perseguidor.